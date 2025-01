Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ffa0e1dd-1ccc-4472-bdb2-0d39c60f4911","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Miközben a Nintendo rajongói már a Switch 2 konzolra várnak, a cég bejelentette: rövidesen bárki beszerezheti az Alarmo nevű ébresztőóráját.","shortLead":"Miközben a Nintendo rajongói már a Switch 2 konzolra várnak, a cég bejelentette: rövidesen bárki beszerezheti az Alarmo...","id":"20250114_nintendo-alarmo-ebresztoora-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffa0e1dd-1ccc-4472-bdb2-0d39c60f4911.jpg","index":0,"item":"a4d4679e-f78a-46cf-afc6-6549c989de08","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_nintendo-alarmo-ebresztoora-megjelenes","timestamp":"2025. január. 14. 11:03","title":"Már csak párat kell aludni, és bárki megveheti a Nintendo ikonikus dallamait játszó vekkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dcc8253-4e4d-4a87-8fe0-ed76de72a777","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az év második felétől már nem vesznek orosz olajat.","shortLead":"Az év második felétől már nem vesznek orosz olajat.","id":"20250114_csehorszag-orosz-olaj-fuggetlenseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dcc8253-4e4d-4a87-8fe0-ed76de72a777.jpg","index":0,"item":"16b73967-c0e9-4672-a475-8de3b4898a98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_csehorszag-orosz-olaj-fuggetlenseg","timestamp":"2025. január. 14. 17:55","title":"Csehország bejelentette, hogy már nem függnek az orosz olajtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fcd6e92-8315-4999-a368-e03c984d56df","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főpolgármester a dunai uszodák ötletét is támogatja.","shortLead":"A főpolgármester a dunai uszodák ötletét is támogatja.","id":"20250114_budapest-dunai-szabadstrand-karacsony-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fcd6e92-8315-4999-a368-e03c984d56df.jpg","index":0,"item":"cfef4b97-5e64-41e3-ad6a-4a675d1e3f92","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_budapest-dunai-szabadstrand-karacsony-gergely","timestamp":"2025. január. 14. 19:09","title":"Dunai szabadstrandot nyitna Budapesten Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14913f23-9a11-4cc7-8b2f-197b83106842","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Az árokbetemetés szellemében próbálják a szervezők – az állami támogatások elmaradása ellenére is – megrendezni a 13 év szünet után újrainduló Magyar Filmszemlét. Külön kérték például a rekordköltségvetéssel készült filmek producereit is, hogy nevezzék be az alkotásaikat, de ők ezt elutasították. Interjú Muhi András producerrel, a Magyar Filmművészek Szövetsége elnökével, a szemle főszervezőjével.","shortLead":"Az árokbetemetés szellemében próbálják a szervezők – az állami támogatások elmaradása ellenére is – megrendezni a 13 év...","id":"20250115_44-magyar-filmszemle-muhi-andras-producer-magyar-filmmuveszek-szovetsege-elnoke-most-vagy-soha-hadik-low-budget-film-szamizdatfilm-fuggetlen-film-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14913f23-9a11-4cc7-8b2f-197b83106842.jpg","index":0,"item":"71f52c3f-4524-40ac-9c53-1b3cec740f96","keywords":null,"link":"/kultura/20250115_44-magyar-filmszemle-muhi-andras-producer-magyar-filmmuveszek-szovetsege-elnoke-most-vagy-soha-hadik-low-budget-film-szamizdatfilm-fuggetlen-film-ebx","timestamp":"2025. január. 15. 18:30","title":"„Nagyon sajnálom, hogy nem neveztek” – a filmszemle újraindul, a Most vagy soha! és a Hadik távol marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c9e885-17dc-4e75-be01-d41e9907a738","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset körülményeit a rendőrség és a BKV is vizsgálja.","shortLead":"A baleset körülményeit a rendőrség és a BKV is vizsgálja.","id":"20250115_villamos-gazolas-gubacsi-ut-elhunyt-ferfi-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85c9e885-17dc-4e75-be01-d41e9907a738.jpg","index":0,"item":"7d0a49bf-2735-4aa7-8386-5a4570a54595","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_villamos-gazolas-gubacsi-ut-elhunyt-ferfi-rendorseg","timestamp":"2025. január. 15. 12:12","title":"Elhunyt férfit találtak a Gubacsi úton, villamos gázolhatta el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef89ff0b-0d78-42e7-8542-6f17a8431958","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Horváth László és Riz Gábor 2023-ban kapott először felkérést ezekre a feladatokra.","shortLead":"Horváth László és Riz Gábor 2023-ban kapott először felkérést ezekre a feladatokra.","id":"20250113_Meghosszabbitottak-a-barnaszen--es-lignitbanyaszat-ket-miniszteri-biztosanak-a-megbizatasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef89ff0b-0d78-42e7-8542-6f17a8431958.jpg","index":0,"item":"6094404d-4601-439e-8923-d076bfedd175","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_Meghosszabbitottak-a-barnaszen--es-lignitbanyaszat-ket-miniszteri-biztosanak-a-megbizatasat","timestamp":"2025. január. 13. 22:05","title":"Meghosszabbították a barnaszén- és lignitbányászat két miniszteri biztosának a megbízatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij egy lényegre törő üzenetet fogalmazott meg Robert Fico felé.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij egy lényegre törő üzenetet fogalmazott meg Robert Fico felé.","id":"20250113_Az-ukran-elnok-hajlando-targyalni-a-szlovak-kormanyfovel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2.jpg","index":0,"item":"bc44c43a-cb94-4bdd-9097-6a75c4c95090","keywords":null,"link":"/vilag/20250113_Az-ukran-elnok-hajlando-targyalni-a-szlovak-kormanyfovel","timestamp":"2025. január. 13. 20:57","title":"Az ukrán elnök hajlandó tárgyalni a szlovák kormányfővel, de Robert Ficónak ehhez Kijevbe kell utaznia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7268ce0a-f9af-45bc-8d9d-ad44332e682a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Qantas légitársaság szerint a SpaceX gyakran csak az utolsó pillanatban tájékoztatja őket arról, hogy hova hullanak az űrből visszatérő rakétáról leváló darabok, így több járatuk nem tudott menetrend szerint felszállni a Sydney repülőtérről.","shortLead":"A Qantas légitársaság szerint a SpaceX gyakran csak az utolsó pillanatban tájékoztatja őket arról, hogy hova hullanak...","id":"20250114_spacex-tormelek-repulogep-jarat-keses-del-afrika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7268ce0a-f9af-45bc-8d9d-ad44332e682a.jpg","index":0,"item":"ca86e0c7-5d2c-43ae-a0a4-2d016799eac3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250114_spacex-tormelek-repulogep-jarat-keses-del-afrika","timestamp":"2025. január. 14. 08:34","title":"A SpaceX rakétáiból visszahulló törmelék akadályozza a repülőgépek felszállását Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]