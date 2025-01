Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"aaa73344-603f-4048-bbea-45709e37be59","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Apám üzent címmel transzgenerációs regénnyel jelentkezett Grecsó Krisztián. Négy nemzedéken át göngyölíti vissza családja történetét, az alkoholizmus taszító mindennapi következményeit sem titkolva.","shortLead":"Apám üzent címmel transzgenerációs regénnyel jelentkezett Grecsó Krisztián. Négy nemzedéken át göngyölíti vissza...","id":"20250116_hvg-grecso-krisztian-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aaa73344-603f-4048-bbea-45709e37be59.jpg","index":0,"item":"02d4e189-dc3a-4308-a738-e552da01397f","keywords":null,"link":"/360/20250116_hvg-grecso-krisztian-interju","timestamp":"2025. január. 16. 20:45","title":"Grecsó Krisztián: Nem törődtem azzal, hogy megégetem magam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28c4639-8475-4441-bd96-27af9f8089e4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szerdán jutott el a világűrbe Blue Origin New Glenn nevű rakétája. Amilyen sokáig tartott a fejlesztést, olyan sokat várnak tőle.","shortLead":"Szerdán jutott el a világűrbe Blue Origin New Glenn nevű rakétája. Amilyen sokáig tartott a fejlesztést, olyan sokat...","id":"20250116_blue-origin-new-glenn-raketa-jeff-bezos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a28c4639-8475-4441-bd96-27af9f8089e4.jpg","index":0,"item":"af9461a4-5868-4171-9092-34adbd3e19d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_blue-origin-new-glenn-raketa-jeff-bezos","timestamp":"2025. január. 16. 12:03","title":"12 évig fejlesztették, most sikerült elindítani – Mit kell tudni Jeff Bezos rakétájáról, ami a SpaceX nagy riválisa lehet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e7073a0-462a-462b-90dc-ef6f3a9fad36","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A demokrata politikus arra figyelmeztetett, hogy az amerikaiakat a félretájékoztatás és a dezinformáció lavinája temeti maga alá, ami lehetővé teszi a hatalommal való visszaélést.","shortLead":"A demokrata politikus arra figyelmeztetett, hogy az amerikaiakat a félretájékoztatás és a dezinformáció lavinája temeti...","id":"20250116_joe-biden-amerikai-elnok-utolso-beszed-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e7073a0-462a-462b-90dc-ef6f3a9fad36.jpg","index":0,"item":"c6dfa92a-012a-4cbf-bed8-67d367183629","keywords":null,"link":"/vilag/20250116_joe-biden-amerikai-elnok-utolso-beszed-figyelmeztetes","timestamp":"2025. január. 16. 10:54","title":"Joe Biden utolsó elnöki beszéde: Az ultragazdagok növekvő hatalma szó szerint veszélyezteti a demokráciánkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A fiú akkor támadt a fiatal lányra, amikor az iskolában a március 15-i ünnepség volt.","shortLead":"A fiú akkor támadt a fiatal lányra, amikor az iskolában a március 15-i ünnepség volt.","id":"20250115_itelet-iskola-encs-eroszak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"ef23bd64-0354-4363-a9ee-ba787d16c729","keywords":null,"link":"/itthon/20250115_itelet-iskola-encs-eroszak","timestamp":"2025. január. 15. 20:55","title":"Elítélték azt a fiatalt, aki megerőszakolta az iskolatársát Encsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a773929-35d8-4781-9280-baf496ddf5ee","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A szezonban elég jó pénz ütheti a markát. A gyümölcsszedőknek is összejöhet több százezres bér – amíg érik a gyümölcs.","shortLead":"A szezonban elég jó pénz ütheti a markát. A gyümölcsszedőknek is összejöhet több százezres bér – amíg érik a gyümölcs.","id":"20250117_mezogazdasag-traktoros-atlag-kereset-gyumolcsszedes-alkalmi-munka-agrarium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a773929-35d8-4781-9280-baf496ddf5ee.jpg","index":0,"item":"690e4dd4-49c2-42e7-9422-c9b82c89cbab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250117_mezogazdasag-traktoros-atlag-kereset-gyumolcsszedes-alkalmi-munka-agrarium","timestamp":"2025. január. 17. 11:17","title":"Tudja, mennyit keres most egy traktoros?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f064746b-7f31-4b9a-98b0-646ba32af53d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ha kell második fordulót rendezni, az meg május 18-án. ","shortLead":"Ha kell második fordulót rendezni, az meg május 18-án. ","id":"20250116_Majus-4-en-lesz-az-orosz-TikTok-kavaras-miatt-megismetelt-elnokvalasztas-Romaniaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f064746b-7f31-4b9a-98b0-646ba32af53d.jpg","index":0,"item":"c0d12835-1406-462c-9450-e1201ed3e444","keywords":null,"link":"/vilag/20250116_Majus-4-en-lesz-az-orosz-TikTok-kavaras-miatt-megismetelt-elnokvalasztas-Romaniaban","timestamp":"2025. január. 16. 14:49","title":"Május 4-én lesz az orosz TikTok-kavarás miatt megismételt elnökválasztás Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5394310-45d5-4a75-bac2-a1cc78eb1a4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Izrael és a Hamász között szerdán megköttetett tűzszünet 42 napos lesz.","shortLead":"Az Izrael és a Hamász között szerdán megköttetett tűzszünet 42 napos lesz.","id":"20250116_izrael-hamasz-tuzszunet-tuszok-elengedese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5394310-45d5-4a75-bac2-a1cc78eb1a4b.jpg","index":0,"item":"cce43e9f-c4f8-47b3-bd28-87e22a4a8c0b","keywords":null,"link":"/vilag/20250116_izrael-hamasz-tuzszunet-tuszok-elengedese","timestamp":"2025. január. 16. 05:38","title":"Megerősítette a katari miniszterelnök, hogy elenged 33 izraeli túszt a Hamász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60a8a8e-ed97-41f7-8d01-5e1134c3aa49","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Öt kontinens öt országa rendezné az olimpiát Vatanabe Morinari elképzelése szerint. Milyen érvek és ellenérvek szólnak a terv mellett? ","shortLead":"Öt kontinens öt országa rendezné az olimpiát Vatanabe Morinari elképzelése szerint. Milyen érvek és ellenérvek szólnak...","id":"20250116_olimpia-rendezes-helyszin-otlet-vatanabe-morinari","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b60a8a8e-ed97-41f7-8d01-5e1134c3aa49.jpg","index":0,"item":"ca8a2f7d-4983-460f-8d76-40adcdb0388d","keywords":null,"link":"/sport/20250116_olimpia-rendezes-helyszin-otlet-vatanabe-morinari","timestamp":"2025. január. 16. 13:08","title":"Őrült ötlettel állt elő a NOB elnökjelöltje, ami alapjaiban változtatná meg az olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]