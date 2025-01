A túszok átadása körüli káosz miatt ideiglenesen leállította a fogolycserét Izrael – írja a Reuters.

Korábban beszámoltunk az ötödik izraeli katonanő, Agam Berger kiszabadulásáról. Már abban a cikkben jeleztük, hogy két további izraeli túsz átadása várható csütörtökön, ők Arbel Jehud és Gadi Mozes, akik az Iszlám Dzsihád fogságából szabadulnak.

Ez a fogolycsere is megtörtént a déli órákban, Hán Juniszban, ahol a palesztinok a két izraeli mellett öt thaiföldi túszt is átadtak. A csere helyszínén azonban palesztinok tömege jelent meg és nem volt egyértelmű, hogy milyen szándékkal voltak jelen. Sokan videóztak a helyszínen, míg a túszok érthető módon megrettentnek tűntek.

Nem volt túl szerencsés az átadás helyszíne sem, mivel Hán Júniszban a Hamász egykori vezetője, az Izrael által korábban megölt Jahja Szinvár háza előtti területet választották ki rá.

🔴The moment of handing over the israeli detainee and spy Arbil Yahoud to the Red Cross crews in Khan Yunis a short while ago



Video: Hassan Aslih pic.twitter.com/2Bml1RmVGv