[{"available":true,"c_guid":"0725daa0-db4f-49cc-86b1-5a4e88a09322","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Volkswagen ID.7 Pro S-ben egy hatalmas méretű, nettó 86 kWh kapacitású akkumulátor kapható.","shortLead":"A Volkswagen ID.7 Pro S-ben egy hatalmas méretű, nettó 86 kWh kapacitású akkumulátor kapható.","id":"20250129_rekord-hatotav-magyarorszagon-a-vw-id7-pro-s-700-kilometert-tudo-villanyauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0725daa0-db4f-49cc-86b1-5a4e88a09322.jpg","index":0,"item":"c255fa81-04b9-4536-ac12-bc7cbeeb8885","keywords":null,"link":"/cegauto/20250129_rekord-hatotav-magyarorszagon-a-vw-id7-pro-s-700-kilometert-tudo-villanyauto","timestamp":"2025. január. 29. 06:41","title":"Rekordhatótáv: Magyarországon a VW 700+ kilométert tudó villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"822cdfea-46c2-494d-ba79-e8c247fae798","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A két embert halálra szurkáló fiatal 25 év fegyházat kapott, az egyik áldozatot fejenrúgó férfi büntetését súlyosbította az ítélőtábla.","shortLead":"A két embert halálra szurkáló fiatal 25 év fegyházat kapott, az egyik áldozatot fejenrúgó férfi büntetését...","id":"20250129_jogeros-itelet-deak-teri-kettos-gyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/822cdfea-46c2-494d-ba79-e8c247fae798.jpg","index":0,"item":"1c41e78b-0178-4b77-b909-ecc2ec4607cc","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_jogeros-itelet-deak-teri-kettos-gyilkossag","timestamp":"2025. január. 29. 17:32","title":"Jogerős ítélet született a Deák téri kettős gyilkosság ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689faaab-d340-4017-85b9-ba850ccd01f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfihoz azért mentek ki a rendőrök, mert bejelentést tett arról, hogy öngyilkosságot fog elkövetni.","shortLead":"A férfihoz azért mentek ki a rendőrök, mert bejelentést tett arról, hogy öngyilkosságot fog elkövetni.","id":"20250129_Baltat-es-fejszet-dobott-a-rendorok-fele-letartoztattak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/689faaab-d340-4017-85b9-ba850ccd01f3.jpg","index":0,"item":"5246b6d5-df03-4fa9-a0f9-cba39ac40223","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_Baltat-es-fejszet-dobott-a-rendorok-fele-letartoztattak","timestamp":"2025. január. 29. 11:48","title":"Baltát és fejszét dobott a rendőrök felé, majd nem értette, miért tartóztatták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"372098ba-3f28-4f5d-b70d-c1a81ef16c39","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy erőkkel zajlik a mentés a Ronald Reagan nemzeti repülőtér közelében. ","id":"20250130_utasszallito-repulogep-katonai-helikopter-utkozes-washington","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/372098ba-3f28-4f5d-b70d-c1a81ef16c39.jpg","index":0,"item":"5ab95744-4ada-429c-a5eb-bff43baabceb","keywords":null,"link":"/vilag/20250130_utasszallito-repulogep-katonai-helikopter-utkozes-washington","timestamp":"2025. január. 30. 05:28","title":"Összeütközött a levegőben egy utasszállító repülő és egy katonai helikopter Washingtonban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cb8ba6-5c92-45ec-bb97-1013db6b5b10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz sohasem két választás között a legerősebb, de hosszú idő után most a leggyengébb. ","id":"20250128_Republikon-Intezet-Nott-a-Tisza-Part-elonye-a-Fidesszel-szemben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71cb8ba6-5c92-45ec-bb97-1013db6b5b10.jpg","index":0,"item":"19c05738-478c-42eb-89b1-e4578dc11628","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_Republikon-Intezet-Nott-a-Tisza-Part-elonye-a-Fidesszel-szemben","timestamp":"2025. január. 28. 13:25","title":"Republikon Intézet: Nőtt a Tisza Párt előnye a Fidesszel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449fede8-39ef-46e4-a709-7719d4c8e2f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper egy öregfiúk tornán felpofozott egy nézőt.","shortLead":"A rapper egy öregfiúk tornán felpofozott egy nézőt.","id":"20250129_Bochkor-Gabor-Curtis-pofozkodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/449fede8-39ef-46e4-a709-7719d4c8e2f6.jpg","index":0,"item":"80572a9b-4e02-4d64-b078-285b928b4fb8","keywords":null,"link":"/elet/20250129_Bochkor-Gabor-Curtis-pofozkodas","timestamp":"2025. január. 29. 16:20","title":"Bochkor Gábor elítéli az erőszakot, de emberileg megérti Curtis pofozkodását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7661143a-270a-4a89-b512-08250cc6dbea","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kormányzati használatra fejlesztett ChatGPT-t adott ki az OpenAI, és ennek a biztonság terén lehet jelentősége.","shortLead":"Kormányzati használatra fejlesztett ChatGPT-t adott ki az OpenAI, és ennek a biztonság terén lehet jelentősége.","id":"20250129_openai-chatgpt-gov-amerika-kormanyzati-chatbot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7661143a-270a-4a89-b512-08250cc6dbea.jpg","index":0,"item":"40e50ffd-6919-4be8-b6de-55df122f1b9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_openai-chatgpt-gov-amerika-kormanyzati-chatbot","timestamp":"2025. január. 29. 18:03","title":"Új ChatGPT-verzió érkezett, de ezt nem nyomkodhatja akárki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"431644e7-90df-4392-b24e-7db6d44321fe","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Svájci-luxemburgi-magyar cégháló mögött veszti el közpénz jellegét a jegybanki alapítványi vagyon.","shortLead":"Svájci-luxemburgi-magyar cégháló mögött veszti el közpénz jellegét a jegybanki alapítványi vagyon.","id":"20250129_luxusingatlan-MNB-alapitvany-padme","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/431644e7-90df-4392-b24e-7db6d44321fe.jpg","index":0,"item":"10f1e16c-1184-4648-a6fd-12b17b5ea73b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_luxusingatlan-MNB-alapitvany-padme","timestamp":"2025. január. 29. 08:35","title":"Külföldi luxusingatlanokba is átkerült pénz az MNB alapítványából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]