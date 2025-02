Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"56161ff2-dffd-4b7d-acdf-767d3979afb3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jeges vízben, egy hajó orrán táncolt spicc cipőben Victoria Dauberville.","shortLead":"A jeges vízben, egy hajó orrán táncolt spicc cipőben Victoria Dauberville.","id":"20250204_balerina-antarktisz-tanc-ai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56161ff2-dffd-4b7d-acdf-767d3979afb3.jpg","index":0,"item":"59c7f986-9d6d-47f2-a519-5772b6b2ccda","keywords":null,"link":"/elet/20250204_balerina-antarktisz-tanc-ai","timestamp":"2025. február. 04. 15:46","title":"Senki sem hitte el, hogy nem AI, annyira lenyűgöző látványt nyújtott egy balerina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"888cf946-d677-4663-9837-46f48b42734d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Mentőszolgálat szerint még vizsgálják az esetet, így „kategorikus megállapítás az ügyben nem tehető.”","shortLead":"Az Országos Mentőszolgálat szerint még vizsgálják az esetet, így „kategorikus megállapítás az ügyben nem tehető.”","id":"20250206_Gyorfi-Pal-megvedte-a-komaromi-orvosi-ugyeleten-hibazo-doktornot-szerinte-amugy-jo-szakember","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/888cf946-d677-4663-9837-46f48b42734d.jpg","index":0,"item":"85167ddc-af63-46bd-adc6-b1bf068bdce0","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_Gyorfi-Pal-megvedte-a-komaromi-orvosi-ugyeleten-hibazo-doktornot-szerinte-amugy-jo-szakember","timestamp":"2025. február. 06. 07:55","title":"Győrfi Pál megvédte a komáromi ügyeleten hibázó doktornőt, szerinte „jó szakember”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"252629c3-ec76-4f01-b97d-85e0c4f94bc0","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Sokkolta a világot Donald Trump legutóbbi hajmeresztő javaslata: az USA vegye át a Gázai övezetet, telepítsék ki az ott élő több mint 2 millió palesztint, és varázsolják a tengerparti sávot a Közel-Kelet Riviérájává. Szaúd-Arábia nyomban elítélte az elképzelést, és közölte, palesztin állam nélkül nincs kiegyezés Izraellel. Trump nemcsak az USA eddigi közel-keleti politikájával megy szembe, de a nemzetközi jog védelmezése helyett a hódító zsarnokoknak kedvez.","shortLead":"Sokkolta a világot Donald Trump legutóbbi hajmeresztő javaslata: az USA vegye át a Gázai övezetet, telepítsék ki az ott...","id":"20250205_Trump-Gazai-ovezet-USA-kozel-kelet-riviera","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/252629c3-ec76-4f01-b97d-85e0c4f94bc0.jpg","index":0,"item":"8e79aa64-838d-4ae9-9e97-70948a9dcd14","keywords":null,"link":"/360/20250205_Trump-Gazai-ovezet-USA-kozel-kelet-riviera","timestamp":"2025. február. 05. 18:12","title":"Trump gázai „őrültségét” próbálja értelmezni a világ, a közel-keleti Riviéra ötletén arab származású szavazói is kiakadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c4f0d5-519a-427e-9273-36af4e7ff1f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Örebróban több embert lelőttek egy felnőttképzési központban kedden, az áldozatok azonosítása még folyamatban van.","shortLead":"Örebróban több embert lelőttek egy felnőttképzési központban kedden, az áldozatok azonosítása még folyamatban van.","id":"20250204_Lovoldozes-Svedorszag-iskola-tiz-halott-Orebro-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56c4f0d5-519a-427e-9273-36af4e7ff1f3.jpg","index":0,"item":"b0a08a27-3393-48c2-b8ff-b58ee95e3d8e","keywords":null,"link":"/vilag/20250204_Lovoldozes-Svedorszag-iskola-tiz-halott-Orebro-ebx","timestamp":"2025. február. 04. 18:30","title":"Tíz halottja is lehet a svédországi iskolai lövöldözésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae17352-389c-4b7d-b3fe-0477ad1a4fc9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A mínusz negyedik szinten csaptak fel a lángok.","shortLead":"A mínusz negyedik szinten csaptak fel a lángok.","id":"20250206_belvaros-szervita-ter-tuzeset-melygarazs-kigyulladt-zold-rendszamos-auto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cae17352-389c-4b7d-b3fe-0477ad1a4fc9.jpg","index":0,"item":"3186b756-2a70-49b4-aa0b-cdc11c84fd25","keywords":null,"link":"/cegauto/20250206_belvaros-szervita-ter-tuzeset-melygarazs-kigyulladt-zold-rendszamos-auto","timestamp":"2025. február. 06. 10:28","title":"Mélygarázsban kigyulladt zöld rendszámos autó miatt kellett kiüríteni egy irodaházat a Szervita téren – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad388f29-aee1-4588-bfaf-9de53cbe00d8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök emellett az ENSZ palesztin menekülteket segítő hivatalának nyújtott támogatások megszüntetéséről is döntött.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök emellett az ENSZ palesztin menekülteket segítő hivatalának nyújtott támogatások...","id":"20250205_donald-trump-usa-ensz-unesco-emberi-jogi-tanacs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad388f29-aee1-4588-bfaf-9de53cbe00d8.jpg","index":0,"item":"065c23ea-dd95-4af9-918c-713e83197b1d","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_donald-trump-usa-ensz-unesco-emberi-jogi-tanacs","timestamp":"2025. február. 05. 06:12","title":"Trump az ENSZ Emberi Jogi Tanácsából is kiléptette az USA-t, és az UNESCO-tagságot is felülvizsgáltatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22fdf5b3-0676-4df4-9bd8-eccedff22a83","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Bükkábrányi Energiaparkban történt a robbanás.","shortLead":"A Bükkábrányi Energiaparkban történt a robbanás.","id":"20250204_robbanas-meszaros-lorinc-bukkabrany-energiapark","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22fdf5b3-0676-4df4-9bd8-eccedff22a83.jpg","index":0,"item":"2b0ff839-0035-4451-ad6c-9788910cc349","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_robbanas-meszaros-lorinc-bukkabrany-energiapark","timestamp":"2025. február. 04. 15:11","title":"Hidrogénpalack robbant fel Mészáros Lőrinc bükkábrányi üzemében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b41adc30-566d-43e5-8c18-fda3528dd893","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök politikai igazgatója az „elmúlt nyolc évet” tizenötre cserélte, de arra is maradt ideje, hogy Magyar Pétert kritizálja.","shortLead":"A miniszterelnök politikai igazgatója az „elmúlt nyolc évet” tizenötre cserélte, de arra is maradt ideje, hogy Magyar...","id":"20250205_Orban-Balazs-email-interju-MAV-egeszsegugy-nyugdij-szuleszet-mutet-gyermekvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b41adc30-566d-43e5-8c18-fda3528dd893.jpg","index":0,"item":"24b47c7e-09d2-4c5d-88b6-3d4038bd4b03","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_Orban-Balazs-email-interju-MAV-egeszsegugy-nyugdij-szuleszet-mutet-gyermekvedelem","timestamp":"2025. február. 05. 08:15","title":"Orbán Balázs értékelte az ország helyzetét, és arra jutott, minden a 2010 előtti kormány hibája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]