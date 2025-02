Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bd222054-7bb4-4abb-8718-ddb483869160","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"A fideszes média ma már csak a hülyéknek szól. Szabadság nélkül ennyi telik.","shortLead":"A fideszes média ma már csak a hülyéknek szól. Szabadság nélkül ennyi telik.","id":"20250206_Simicska-Orban-Fidesz-kormanymedia-propaganda-sajto-O1G-tiz-ev-mulva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd222054-7bb4-4abb-8718-ddb483869160.jpg","index":0,"item":"3b666edd-a815-42b4-99db-e0680ea324e3","keywords":null,"link":"/360/20250206_Simicska-Orban-Fidesz-kormanymedia-propaganda-sajto-O1G-tiz-ev-mulva","timestamp":"2025. február. 06. 08:42","title":"Tóta W. Árpád: O1G, tíz év múlva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A repülőgép pilótája öt perccel a felszállás után csapódott a buszba, miközben a pilóta kényszerleszállást próbált meg végrehajtani.","shortLead":"A repülőgép pilótája öt perccel a felszállás után csapódott a buszba, miközben a pilóta kényszerleszállást próbált meg...","id":"20250207_kenyszerleszallas-busz-baleset-brazilia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"ac6df150-7a8b-4812-a8a2-16ee8836af63","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_kenyszerleszallas-busz-baleset-brazilia","timestamp":"2025. február. 07. 12:15","title":"Kényszerleszállás közben buszba csapódott egy repülőgép Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7f6dc4-b834-4ace-b5cb-b455c9c72b7f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A csatornát felügyelő hatóság cáfolta az amerikai külügy állítását, szerintük nem változtak a díjtételek.","shortLead":"A csatornát felügyelő hatóság cáfolta az amerikai külügy állítását, szerintük nem változtak a díjtételek.","id":"20250206_Nem-hasznalhatjak-ingyen-az-amerikai-hajok-a-Panama-csatornat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f7f6dc4-b834-4ace-b5cb-b455c9c72b7f.jpg","index":0,"item":"3ebffcab-cf74-47a1-b738-f2e736aa2b5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_Nem-hasznalhatjak-ingyen-az-amerikai-hajok-a-Panama-csatornat","timestamp":"2025. február. 06. 08:06","title":"Mégsem használhatják ingyen az amerikai hajók a Panama-csatornát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24d5246-c466-4b30-a885-a874581310f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország egyik legjobb középiskolájában hetek óta próbálják elérni, hogy megjavítsák a fűtést, ehhez szakembert is vittek volna, de a szülők szerint nem kaptak rá engedélyt.","shortLead":"Az ország egyik legjobb középiskolájában hetek óta próbálják elérni, hogy megjavítsák a fűtést, ehhez szakembert is...","id":"20250207_fazekas-mihaly-gimnazium-futesi-rendszer-problema-tankerulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b24d5246-c466-4b30-a885-a874581310f5.jpg","index":0,"item":"a232f0e8-13c9-421f-ab90-aa0c892602ad","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_fazekas-mihaly-gimnazium-futesi-rendszer-problema-tankerulet","timestamp":"2025. február. 07. 11:27","title":"Hetek óta akadozik a fűtés a Fazekas Mihály Gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c188bd3-da04-4df0-8754-6c30358ca8f3","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250206_Marabu-Feknyuz-Mi-nem-elado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c188bd3-da04-4df0-8754-6c30358ca8f3.jpg","index":0,"item":"3782ed7f-f820-4d27-b471-76b6946f7202","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_Marabu-Feknyuz-Mi-nem-elado","timestamp":"2025. február. 06. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Mi nem eladó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c148058-0ad5-4591-b619-7de5031c69ce","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mindenkit veszélyeztet a forróság, de leginkább az időseket és a veszélyeztetett embereket. A 2 Celsius-fokos felmelegedés már halálos veszélyt jelenthet az emberekre nézve, derül ki egy friss kutatásból.","shortLead":"Mindenkit veszélyeztet a forróság, de leginkább az időseket és a veszélyeztetett embereket. A 2 Celsius-fokos...","id":"20250205_klimavaltozas-felmelegedes-hatasok-2-celsius-fokos-melegedes-elhetetlen-szarazfold-idosek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c148058-0ad5-4591-b619-7de5031c69ce.jpg","index":0,"item":"1c625ed3-5530-46dc-a3fa-d6d2abe8b511","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_klimavaltozas-felmelegedes-hatasok-2-celsius-fokos-melegedes-elhetetlen-szarazfold-idosek","timestamp":"2025. február. 05. 20:03","title":"Megkongatták a vészharangot: a szárazföldek harmada veszélyesen forró lehet a 60 év felettiek számára, de a fiatalokat sem kíméli a hőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4850f6-882f-4732-aa65-46d7c455b434","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google nem kertelt, és bevallotta, hogy egy frissítés után romolhat a Pixel 4a üzemideje. Ezért akkumulátorcserét vagy pénzvisszatérítést is választhatnak a tulajdonosok; Magyarországon utóbbi opció. ","shortLead":"A Google nem kertelt, és bevallotta, hogy egy frissítés után romolhat a Pixel 4a üzemideje. Ezért akkumulátorcserét...","id":"20250205_google-pixel-4a-akkumulator-frissites-penzvisszaterites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c4850f6-882f-4732-aa65-46d7c455b434.jpg","index":0,"item":"dafb8d58-8e37-451b-981b-bf22005748b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_google-pixel-4a-akkumulator-frissites-penzvisszaterites","timestamp":"2025. február. 05. 18:03","title":"39 ezer forint is ütheti a markát annak, aki ilyen mobilt használ – pénzvisszatérítést jelentett be a gyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77129f68-770f-4d72-b7a6-b9514ba075d0","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Egyes nők jobban, mások kevésbé jól birkóznak meg a változókorral. Szem előtt tartva azt, hogy mindenkit különbözőképpen érint ez az időszak, egy általános jó tanács azért mégis adható az érintett hölgyeknek: mozogni, mozogni, mozogni!","shortLead":"Egyes nők jobban, mások kevésbé jól birkóznak meg a változókorral. Szem előtt tartva azt, hogy mindenkit...","id":"20250207_Mozgas-valtozokor-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77129f68-770f-4d72-b7a6-b9514ba075d0.jpg","index":0,"item":"e412e9df-3fe4-467b-883d-cea0250d6d2b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250207_Mozgas-valtozokor-remifemin","timestamp":"2025. február. 07. 07:30","title":"Így mozogjon a változókorban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""}]