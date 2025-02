Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"539b3e0c-ec42-4396-8c1f-02a9aa513f24","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindenkinek szüksége van szabadságra. Vagy azért, mert egy váratlan esemény történt az életében vagy azért, mert szüksége van pihenésre, kikapcsolódásra. Azt azonban kevesen tudják, hogy milyen szabályok érvényesek a szabadságolást illetően, milyen jogai vannak a munkavállalónak, illetve a munkaadónak.","shortLead":"Mindenkinek szüksége van szabadságra. Vagy azért, mert egy váratlan esemény történt az életében vagy azért, mert...","id":"20250210_Kasszakulcs-41-szabadsag-betegszabadsag-munkajog-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/539b3e0c-ec42-4396-8c1f-02a9aa513f24.jpg","index":0,"item":"0cd79407-c743-4d69-843e-6e853429fc65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_Kasszakulcs-41-szabadsag-betegszabadsag-munkajog-podcast","timestamp":"2025. február. 10. 05:50","title":"Én mondom meg, hogy mikor megyek szabadságra, vagy a főnököm? Kasszakulcs #41","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nyeremények is kiderültek már.","shortLead":"A nyeremények is kiderültek már.","id":"20250209_Megvannak-a-hatos-lotto-nyeroszamai-6-het","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"3f023c31-dc0c-464e-8896-2bea424b0796","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_Megvannak-a-hatos-lotto-nyeroszamai-6-het","timestamp":"2025. február. 09. 17:07","title":"Megvannak a hatos lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ca2813-c3fe-4a00-81a6-2a9c4d222a7e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy kamion átszakította a szalagkorlátot és az ellenkező oldalon állt meg.","shortLead":"Egy kamion átszakította a szalagkorlátot és az ellenkező oldalon állt meg.","id":"20250210_lezaras-m5-autopalya-kiskunfelegyhaza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33ca2813-c3fe-4a00-81a6-2a9c4d222a7e.jpg","index":0,"item":"aedad47d-3ae3-4586-876c-2ef0097c5af4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250210_lezaras-m5-autopalya-kiskunfelegyhaza","timestamp":"2025. február. 10. 13:47","title":"Lezárták az M5-ös autópályát Kiskunfélegyházánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a8ae52-b4b5-4e7a-a6e5-6936ae0814bd","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az országos áramszünetet még órákkal az incidens után sem sikerült megszüntetni.","shortLead":"Az országos áramszünetet még órákkal az incidens után sem sikerült megszüntetni.","id":"20250209_sri-lanka-aramszunet-majom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19a8ae52-b4b5-4e7a-a6e5-6936ae0814bd.jpg","index":0,"item":"2a0f8f89-e490-45bd-9bf8-2b1f569039ae","keywords":null,"link":"/elet/20250209_sri-lanka-aramszunet-majom","timestamp":"2025. február. 09. 14:26","title":"Egy majom miatt maradt áram nélkül 22 millió ember Srí Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e162d6-7076-4134-aa95-678e49fcc247","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Broadway egyik színházában mutatják be a hat Oscarra jelölt Jó estét, jó szerencsét! című film színpadi adaptációját. Mindkét változatban Clooney a főszereplő.","shortLead":"A Broadway egyik színházában mutatják be a hat Oscarra jelölt Jó estét, jó szerencsét! című film színpadi adaptációját...","id":"20250210_George-Clooney-a-szinhaz-elott-az-utcan-koszontotte-a-rajongokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15e162d6-7076-4134-aa95-678e49fcc247.jpg","index":0,"item":"bb59b263-d6e5-42cf-b240-8879fbf35e59","keywords":null,"link":"/kultura/20250210_George-Clooney-a-szinhaz-elott-az-utcan-koszontotte-a-rajongokat","timestamp":"2025. február. 10. 13:46","title":"George Clooney a színház előtt, az utcán köszöntötte a rajongókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf20582-d520-4dbf-a3ce-59d6d16e2167","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az egyetlen példányban készült Skoda Ferat egy hamisítatlan vérszomjas szocialista szupersportkocsi.","shortLead":"Az egyetlen példányban készült Skoda Ferat egy hamisítatlan vérszomjas szocialista szupersportkocsi.","id":"20250209_csehszlovak-knight-rider-verrel-hajtott-egyedi-sport-skoda-ferat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faf20582-d520-4dbf-a3ce-59d6d16e2167.jpg","index":0,"item":"438768dc-48a5-4fc6-ab39-69141a22e3f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250209_csehszlovak-knight-rider-verrel-hajtott-egyedi-sport-skoda-ferat","timestamp":"2025. február. 09. 07:21","title":"Csehszlovák Knight Rider: beültünk a „vérrel hajtott” egyedi sport Skodába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e4999e-bca6-451c-ae52-3e44b246dfad","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Filmes akart lenni, de a szülei, Jancsó Miklós rendező és Csákány Zsuzsanna vágó ellenezték a tervet. Sok helyen élt, de sosem költözne Amerikába, Angliába meg végképp nem. Miért nem számított rá, hogy Oscar-díjra jelölik, és miért nem akarta, hogy magyar legyen a filmbeli fiktív építész? Nyomasztotta-e a filmes legenda apa öröksége, vagy épp ellenkezőleg? Mi lett a vége, amikor szülei üvöltöztek egymással a vágószobában? HVG-portré Jancsó Dávid vágóról.","shortLead":"Filmes akart lenni, de a szülei, Jancsó Miklós rendező és Csákány Zsuzsanna vágó ellenezték a tervet. Sok helyen élt...","id":"20250209_Portre-Jancso-David-vago-oscar-jeloles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39e4999e-bca6-451c-ae52-3e44b246dfad.jpg","index":0,"item":"76d0f687-f697-4772-bc03-716f23e1e466","keywords":null,"link":"/360/20250209_Portre-Jancso-David-vago-oscar-jeloles","timestamp":"2025. február. 09. 19:30","title":"Az Oscar-díjra jelölt Jancsó Dávid A brutalistáról: Tudtam, hogy ott ülök majd a vágószobában, és szenvedek, hogy ez így nem jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"243def90-b76a-4b3f-b21b-937641f4779a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vasárnap délután automatikus védelmi működés lépett életbe a Paksi Atomerőműben.","shortLead":"Vasárnap délután automatikus védelmi működés lépett életbe a Paksi Atomerőműben.","id":"20250209_paksi-atomeromu-4-es-blokk-hiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/243def90-b76a-4b3f-b21b-937641f4779a.jpg","index":0,"item":"3a4e3cdd-60f0-423c-a17c-10f815c8f46c","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_paksi-atomeromu-4-es-blokk-hiba","timestamp":"2025. február. 09. 21:25","title":"Hiba történt a Paksi Atomerőmű 4-es blokkjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]