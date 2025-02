Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"59d5894c-600f-4d9e-9516-a0a09a3fe54e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A pápához közel álló források szerint Ferenc bizalmasan hangot adott annak az aggályának, hogy ezúttal már nem fogja elhagyni a kórházat. A helyzet még sürgetőbbé teszi, hogy befejezze az elkezdett reformokat. ","shortLead":"A pápához közel álló források szerint Ferenc bizalmasan hangot adott annak az aggályának, hogy ezúttal már nem fogja...","id":"20250219_ferenc-papa-betegseg-halal-konklave-reformok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59d5894c-600f-4d9e-9516-a0a09a3fe54e.jpg","index":0,"item":"65a64aae-f5e5-4602-bf75-e286da304569","keywords":null,"link":"/360/20250219_ferenc-papa-betegseg-halal-konklave-reformok","timestamp":"2025. február. 19. 09:55","title":"Ferenc pápa érzi, hogy közeleg a halála, és védeni próbálja az örökségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1294a2c9-aead-48f1-a644-0927a2707210","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az amerikai cégek több száz milliárd dollárt vesztettek az Oroszországból történt kivonulással, a rijádi tárgyalások után az orosz állami befektetési alap vezetője arra számít, hogy elkezdenek majd visszaszivárogni.","shortLead":"Az amerikai cégek több száz milliárd dollárt vesztettek az Oroszországból történt kivonulással, a rijádi tárgyalások...","id":"20250220_oroszorszag-amerikai-cegek-visszateres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1294a2c9-aead-48f1-a644-0927a2707210.jpg","index":0,"item":"b02298b5-e20f-4b7b-8347-052d84fb0f67","keywords":null,"link":"/kkv/20250220_oroszorszag-amerikai-cegek-visszateres","timestamp":"2025. február. 20. 14:27","title":"Az egyik orosz főtárgyaló az amerikai cégek visszatérésére számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952a3fc6-d720-46ef-8038-309e1290a8c7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy lichtenfelsi gazdálkodó szerint olyan volt a látvány, mint amikor egy filmben leszállnak a Földre az idegenek.","shortLead":"Egy lichtenfelsi gazdálkodó szerint olyan volt a látvány, mint amikor egy filmben leszállnak a Földre az idegenek.","id":"20250219_spacex-raketa-ufo-nemetorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/952a3fc6-d720-46ef-8038-309e1290a8c7.jpg","index":0,"item":"08b06179-2078-4a81-832f-afdc415c6b79","keywords":null,"link":"/tudomany/20250219_spacex-raketa-ufo-nemetorszag","timestamp":"2025. február. 19. 17:24","title":"Ufópánik tört ki a SpaceX rakétája miatt Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebb12da-0d5c-47c4-81f0-ce8186df0312","c_author":"Kasza János","category":"tudomany","description":"Már eddig is a kissé szokatlan kommunikációjáról volt híres a Duolingo, de most szintet léptek: eljátszották, hogy az ikonikus baglyukat elgázolta egy Tesla. De hogy jön ehhez Dua Lipa és a WHO? És biztos, hogy meghalt a kabala? Mutatjuk a válaszokat, és azt, hogy mennyire bevált a szokatlan marketing.","shortLead":"Már eddig is a kissé szokatlan kommunikációjáról volt híres a Duolingo, de most szintet léptek: eljátszották...","id":"20250219_duolingo-bagoly-halal-marketing-felhasznalok-szama-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ebb12da-0d5c-47c4-81f0-ce8186df0312.jpg","index":0,"item":"89d7f7e8-ab25-46e1-9a16-3660aaacee19","keywords":null,"link":"/tudomany/20250219_duolingo-bagoly-halal-marketing-felhasznalok-szama-adatok","timestamp":"2025. február. 19. 15:53","title":"Működik a Duolingo bizarr halálmarketingje: özönlenek a felhasználók, mióta meghalt a híres bagoly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b734db9d-56d1-44ea-ae8c-1f986b390d30","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Radoslaw Sikorski az amerikai elnök nagy megdöbbenést kiváltott kijelentésére – amely szerint Ukrajna felelős a háború kirobbanásáért – úgy reagált: úgy könnyű elkerülni egy háborút, ha az egyik fél megadja magát.","shortLead":"Radoslaw Sikorski az amerikai elnök nagy megdöbbenést kiváltott kijelentésére – amely szerint Ukrajna felelős a háború...","id":"20250220_radoslaw-sikorski-lengyel-kulugyminiszter-ukrajna-haboru-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b734db9d-56d1-44ea-ae8c-1f986b390d30.jpg","index":0,"item":"cfa3e7c5-1467-4b65-88e6-4c778c4e1a01","keywords":null,"link":"/vilag/20250220_radoslaw-sikorski-lengyel-kulugyminiszter-ukrajna-haboru-donald-trump","timestamp":"2025. február. 20. 08:45","title":"Lengyel külügyminiszter: Katonailag és pénzügyileg maximálisan folytatni kell Ukrajna támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee84c1e-5e27-4032-a7e3-a5ed7106306d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Márciusban egy hónapig ismét rendkívüli – biztosítón belüli vagy más társasághoz történő – átkötési lehetőség nyílik a lakásbiztosításoknál. Az MNB próbavásárlásokkal teszteli a közvetítők, biztosítók felkészültségét, és honlapja MFO és Pénzügyi Navigátor oldalain kampányt indított a fogyasztók tájékoztatására.","shortLead":"Márciusban egy hónapig ismét rendkívüli – biztosítón belüli vagy más társasághoz történő – átkötési lehetőség nyílik...","id":"20250220_mnb-ingatlanbiztositasi-kampany-probavasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dee84c1e-5e27-4032-a7e3-a5ed7106306d.jpg","index":0,"item":"2d7a8921-1f09-4a18-8071-5a4205bbc506","keywords":null,"link":"/kkv/20250220_mnb-ingatlanbiztositasi-kampany-probavasarlas","timestamp":"2025. február. 20. 11:00","title":"Az MNB próbavásárlásokkal készül az ingatlanbiztosítási kampányra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f648874-b28b-462e-a243-07f0e62ed157","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Adathalász e-maillel verték át: megadta a bankkártyaadatait, amikkel néhány óra múlva már Egerben vett mobiltelefont egy ismeretlen.","shortLead":"Adathalász e-maillel verték át: megadta a bankkártyaadatait, amikkel néhány óra múlva már Egerben vett mobiltelefont...","id":"20250219_legitarsasag-adathalasz-csalas-bankkartya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f648874-b28b-462e-a243-07f0e62ed157.jpg","index":0,"item":"8055f7b9-3a74-49c1-a506-ff5b6b79113c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250219_legitarsasag-adathalasz-csalas-bankkartya","timestamp":"2025. február. 19. 15:01","title":"Lecsapott a légitársaság e-mailes ajánlatára egy tamási férfi, nemsokára már 138 ezerért vásároltak a kártyájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9fc93ac-406e-440a-af22-a19a4233f087","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Hétfőn, várhatóan a miniszterelnök nyitóbeszédével kezdődik a június közepéig tervezett tavaszi parlamenti ülésszak. Bár már most is 34 törvényjavaslat van a feladatlistán, érdekesebb, amit csak ezután adnak be: Orbán kérésére jöhet a civileket és a sajtót vegzáló „szuverenitásvédelmi” csomag és a választási szabályok átírása is.","shortLead":"Hétfőn, várhatóan a miniszterelnök nyitóbeszédével kezdődik a június közepéig tervezett tavaszi parlamenti ülésszak...","id":"20250220_tavaszi-parlamenti-ulesszak-elozetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9fc93ac-406e-440a-af22-a19a4233f087.jpg","index":0,"item":"6f6f5673-9008-48dd-93ce-bd8b4b4d5d56","keywords":null,"link":"/itthon/20250220_tavaszi-parlamenti-ulesszak-elozetes-ebx","timestamp":"2025. február. 20. 09:45","title":"Orbán-szózattal nyithat hétfőn a parlament, sok meglepetéssel készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]