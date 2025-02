Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5a5e3575-b9e0-43bf-b03c-27b520ceb3fa","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Akár kétmilliárd embert is érinthet a krónikus fájdalom problémája, közülük sokuknál azt sem lehet tudni, mi okozza ezt. Fájdalomcsillapítók tipikusan erre a problémára nem léteznek, azt szedik az emberek, ami kapható, ez azonban további gondokat okozhat a mellékhatások által. Pécsen most speciális gyógyszert fejlesztenek, ami áttörést hozhat.","shortLead":"Akár kétmilliárd embert is érinthet a krónikus fájdalom problémája, közülük sokuknál azt sem lehet tudni, mi okozza...","id":"20250225_kronikus-fajdalom-gyogyszer-kutatas-helyes-zsuzsanna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a5e3575-b9e0-43bf-b03c-27b520ceb3fa.jpg","index":0,"item":"fbffaedd-dd1e-4b23-acf1-02698801781d","keywords":null,"link":"/360/20250225_kronikus-fajdalom-gyogyszer-kutatas-helyes-zsuzsanna","timestamp":"2025. február. 25. 10:06","title":"Legalább egymillió magyar él folyamatos fájdalmak között, és nincs rá gyógyszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Döbbenetes eredményre jutott egy friss kutatás: az emberek csupán 0,1 százaléka tudja megállapítani egy képről vagy videóról, hogy az valódi, vagy a mesterséges intelligenciával generált deepfake.","shortLead":"Döbbenetes eredményre jutott egy friss kutatás: az emberek csupán 0,1 százaléka tudja megállapítani egy képről vagy...","id":"20250224_deepfake-tartalmak-felismerese-mesterseges-intelligencia-kutatas-eredmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975.jpg","index":0,"item":"527888f9-1068-4ad5-9da2-16c824aaa82b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250224_deepfake-tartalmak-felismerese-mesterseges-intelligencia-kutatas-eredmenyek","timestamp":"2025. február. 24. 08:03","title":"Az emberek 99,9%-a nem ismeri fel ezt a veszélyt, pedig nagyon súlyos következményei lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetgazdasági miniszter viszont azt is elismerte, hogy a kormánynak az ítélet alapján vissza kellene fizetnie a mintegy hatmilliárd forintnyi kamatot. Bár azt is jelezte, hogy a döntéssel nem értenek egyet, és fellebbeznek. ","shortLead":"A nemzetgazdasági miniszter viszont azt is elismerte, hogy a kormánynak az ítélet alapján vissza kellene fizetnie...","id":"20250224_Nagy-Marton-uzent-Karacsony-Gergelynek-A-befizetett-szolidaritasi-ado-nem-jar-vissza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"4b35d143-c0b0-49bc-a98b-dba634745280","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Nagy-Marton-uzent-Karacsony-Gergelynek-A-befizetett-szolidaritasi-ado-nem-jar-vissza","timestamp":"2025. február. 24. 12:39","title":"Nagy Márton üzent Karácsony Gergelynek: A befizetett szolidaritási adó nem jár vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e83b93f-47b6-4dfd-b5fc-8bfbc2fa2289","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Adatokat lopott, és uzsorahitelt kínált egy kártékony androidos alkalmazás, ami egy népszerű csalási séma égisze alatt működött. Bár már törölték a Play Áruházból, de az áldozatok eszközein továbbra is folytathatja tevékenységét.","shortLead":"Adatokat lopott, és uzsorahitelt kínált egy kártékony androidos alkalmazás, ami egy népszerű csalási séma égisze alatt...","id":"20250224_android-finance-simplified-android-alkalmazas-kartevo-adatok-ellopasa-penzugyi-csalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e83b93f-47b6-4dfd-b5fc-8bfbc2fa2289.jpg","index":0,"item":"b5171719-ded3-40a1-93b3-b38db61d01cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250224_android-finance-simplified-android-alkalmazas-kartevo-adatok-ellopasa-penzugyi-csalas","timestamp":"2025. február. 24. 19:03","title":"Azonnal törölje – legalább 100 000-szer töltötték le ezt a veszélyes alkalmazást, viszi az adatait és a pénzét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065f95a3-7fbd-4f83-b51d-0ca3902f0453","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó új elektromos modelljeiben akár kényünk-kedvünk szerint váltogathatunk.","shortLead":"A dél-koreai gyártó új elektromos modelljeiben akár kényünk-kedvünk szerint váltogathatunk.","id":"20250224_kamu-valto-kerul-a-kia-ev4-uj-villanyautoiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/065f95a3-7fbd-4f83-b51d-0ca3902f0453.jpg","index":0,"item":"8cf4f0d9-9725-4641-bfd3-2f10f745e40b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_kamu-valto-kerul-a-kia-ev4-uj-villanyautoiba","timestamp":"2025. február. 24. 07:59","title":"Kamu váltó kerül a Kia új villanyautóiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d506b0a-2294-42e8-865a-3d776017f3b3","c_author":"Dulai Péter","category":"360","description":"M. László 17 évesen egy kisfiú lefejezésével kezdte bűnözői karrierjét, majd minden szabadulása után újabb szexuális bűncselekményt követett el – legutóbb két kislány ellen. Jogosan merül fel a kérdés, vajon miért engedik vissza a társadalomba a hasonló karrierbűnözőket. Kitanics Márk igazságügyi pszichológus szakértő szerint a szadisztikus elkövetők még akkor is veszélyesek, ha szexuális vágyuk idősebb korukra csökken, esetükben tehát csak a társadalomtól elzárás lehet eredményes. ","shortLead":"M. László 17 évesen egy kisfiú lefejezésével kezdte bűnözői karrierjét, majd minden szabadulása után újabb szexuális...","id":"20250225_Milyen-erzes-lehet-ha-en-megolok-valakit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d506b0a-2294-42e8-865a-3d776017f3b3.jpg","index":0,"item":"6e133e05-391c-4761-b6f0-ef266a3c9bf5","keywords":null,"link":"/360/20250225_Milyen-erzes-lehet-ha-en-megolok-valakit","timestamp":"2025. február. 25. 19:30","title":"„Egy ilyen embernek már nem az orgazmus a célja, hanem hogy megalázza az áldozatát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa088cf8-5508-4d42-b8f7-19a4bc3fea26","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hétvégén lezajlott az első elődöntő, egy videó is megjelent a fellépésükről.","shortLead":"Hétvégén lezajlott az első elődöntő, egy videó is megjelent a fellépésükről.","id":"20250225_carson-coma-eurovizio-san-marino","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa088cf8-5508-4d42-b8f7-19a4bc3fea26.jpg","index":0,"item":"4822a8f3-4db9-472e-af68-ea498f36888a","keywords":null,"link":"/kultura/20250225_carson-coma-eurovizio-san-marino","timestamp":"2025. február. 25. 14:14","title":"A Carson Coma vigaszágon még kijuthat az Eurovízióra San Marino színeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc916211-b319-4f79-8496-c22b102e3b9e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő az empátia fontosságát hangsúlyozta a beszédében, amit életműdíja átvételekor mondott, és Donald Trump elnökségére is utalt. ","shortLead":"A színésznő az empátia fontosságát hangsúlyozta a beszédében, amit életműdíja átvételekor mondott, és Donald Trump...","id":"20250224_Jane-Fonda-woke-mozgalom-Donald-Trump-SAG-beszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc916211-b319-4f79-8496-c22b102e3b9e.jpg","index":0,"item":"b98feba4-8828-4d69-bab4-40683efcb7c3","keywords":null,"link":"/kultura/20250224_Jane-Fonda-woke-mozgalom-Donald-Trump-SAG-beszed","timestamp":"2025. február. 24. 11:50","title":"Jane Fonda szerint „a woke annyit jelent, hogy törődsz mások érzéseivel”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]