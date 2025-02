Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cb649f34-bf06-4542-8ace-58f78bd15d42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A légszennyezés továbbra is komoly problémát jelent Kínában, amely nemcsak az emberek életminőségét, hanem a gazdaságot is befolyásolja.","shortLead":"A légszennyezés továbbra is komoly problémát jelent Kínában, amely nemcsak az emberek életminőségét, hanem a gazdaságot...","id":"20250225_Kina-megszuntetne-a-legszennyezettseget-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb649f34-bf06-4542-8ace-58f78bd15d42.jpg","index":0,"item":"c099be8d-48c2-4c4b-b86f-83a82e6365a3","keywords":null,"link":"/elet/20250225_Kina-megszuntetne-a-legszennyezettseget-2025","timestamp":"2025. február. 25. 10:31","title":"Folytatódik a kék égért vívott harc Kínában, idén teljesen felszámolnák a súlyos légszennyezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f2675a5-2c53-45a3-8c7e-80627e4615f8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Darázs Lénárd augusztus 1-jén veszi át Borhy László székét.","shortLead":"Darázs Lénárd augusztus 1-jén veszi át Borhy László székét.","id":"20250224_elte-rektor-borhy-laszlo-darazs-lenard","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f2675a5-2c53-45a3-8c7e-80627e4615f8.jpg","index":0,"item":"0221f9e2-29ae-41d0-aff3-f805a726c8b3","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_elte-rektor-borhy-laszlo-darazs-lenard","timestamp":"2025. február. 24. 17:25","title":"Megválasztották az ELTE új rektorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d133cb51-c7fb-456b-8d96-967e295fa717","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Amerika Európa nélkül kezdett párbeszédet az oroszokkal a földrész létét érintő biztonsági kérdésekről, ugyanezt csinálja az ukránok feje fölött is a háború ügyében, így most Trump Putyin embere, kesztyűbáb. A zsarnok lenyomja az öreg kontinenst.","shortLead":"Amerika Európa nélkül kezdett párbeszédet az oroszokkal a földrész létét érintő biztonsági kérdésekről, ugyanezt...","id":"20250225_Neue-Zurcher-Zeitung-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d133cb51-c7fb-456b-8d96-967e295fa717.jpg","index":0,"item":"4e29d2b1-9d75-4287-bf76-262ec69858a0","keywords":null,"link":"/360/20250225_Neue-Zurcher-Zeitung-lapszemle","timestamp":"2025. február. 25. 15:30","title":"Neue Zürcher Zeitung: Az orosz elnök újjáalakítja a világot, ez az ő diadala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4325a714-b768-4afb-bd27-c3461b2849e0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Trump szerint az ukrajnai háború heteken belül véget érhet, „ha okosak vagyunk”. Ha viszont nem születik megállapodás, az a harmadik világháborúhoz vezethetne.","shortLead":"Trump szerint az ukrajnai háború heteken belül véget érhet, „ha okosak vagyunk”. Ha viszont nem születik megállapodás...","id":"20250224_Trump-nem-volt-hajlando-Putyint-diktatornak-nevezni-az-Ovalis-Irodaban-a-Macronnal-tartott-talalkozon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4325a714-b768-4afb-bd27-c3461b2849e0.jpg","index":0,"item":"db30fcea-1c93-494f-9fff-9e6da27219d3","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_Trump-nem-volt-hajlando-Putyint-diktatornak-nevezni-az-Ovalis-Irodaban-a-Macronnal-tartott-talalkozon","timestamp":"2025. február. 24. 22:19","title":"Trump nem volt hajlandó Putyint diktátornak nevezni az Ovális Irodában a Macronnal tartott találkozón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81b865e-25fb-4f2a-bd38-7ef613fc1d79","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A cégek jövedelmezősége a gyenge gazdasági környezetben folyamatosan csökken, így a bérnövekedésben biztosan lassulás jön 2025-ben az ING Bank elemzője szerint.","shortLead":"A cégek jövedelmezősége a gyenge gazdasági környezetben folyamatosan csökken, így a bérnövekedésben biztosan lassulás...","id":"20250225_ing-virovacz-bernovekedes-stagnalo-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a81b865e-25fb-4f2a-bd38-7ef613fc1d79.jpg","index":0,"item":"2c09f632-3995-4a35-b18e-23fdbdde1b2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_ing-virovacz-bernovekedes-stagnalo-gazdasag","timestamp":"2025. február. 25. 10:01","title":"Elemző: stagnáló gazdaságban keresnek egyre többet a magyarok, de ez nem mehet sokáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae5eae-c8ec-4f1c-a839-beb7d34f2949","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Financial Times fő külpolitikai elemzője azt hangsúlyozza kommentárjában, hogy Európának amerikai támogatás nélkül is meg kell védenie a liberális demokráciát, vagyis utóbbi számára kell veszélytelenné tenni a világot, és nem az autokráciának.","shortLead":"A Financial Times fő külpolitikai elemzője azt hangsúlyozza kommentárjában, hogy Európának amerikai támogatás nélkül is...","id":"20250225_Gideon-Rachman-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3ae5eae-c8ec-4f1c-a839-beb7d34f2949.jpg","index":0,"item":"0dc89fda-e061-45fa-8169-8b3a0d74d74c","keywords":null,"link":"/360/20250225_Gideon-Rachman-lapszemle","timestamp":"2025. február. 25. 07:45","title":"Gideon Rachman: Trump biztonságos világot akar a tekintélyuralom számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3daee131-710a-46dd-ae2b-dee6b543c895","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ügyvéd egy köteg levelet is átadott a bíróságnak, amit többgyerekes szülők írtak a vádlott védelmében, a „médiaőrületet” hibáztatva.","shortLead":"Az ügyvéd egy köteg levelet is átadott a bíróságnak, amit többgyerekes szülők írtak a vádlott védelmében...","id":"20250226_kisgyereket-felrugo-karateedzo-elokeszito-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3daee131-710a-46dd-ae2b-dee6b543c895.jpg","index":0,"item":"a25d497b-9b19-47f9-b1bc-3b7ad9b79537","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_kisgyereket-felrugo-karateedzo-elokeszito-targyalas","timestamp":"2025. február. 26. 13:58","title":"A kisgyereket felrúgó karateedző védője szerint „semmiféle traumája nem alakult ki a gyereknek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d4f826-adf4-4275-84b9-f876706a5ff1","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"A főpolgármester nem mehet szabadságra, ha nincs helyettese, de az is törvénytelen, ha nem veheti ki a szabadnapokat. Ez a kérdés is napirenden lesz a közgyűlés szerdai ülésén, valamint a Rákosrendezőre tervezett beruházás előkészítését is megkezdi a főváros.","shortLead":"A főpolgármester nem mehet szabadságra, ha nincs helyettese, de az is törvénytelen, ha nem veheti ki a szabadnapokat...","id":"20250225_Most-lehet-igazan-kellemetlen-hogy-Karacsony-Gergelynek-nincsen-helyettese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17d4f826-adf4-4275-84b9-f876706a5ff1.jpg","index":0,"item":"89ec7af4-ba64-42b4-ae7a-91832063e2c9","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_Most-lehet-igazan-kellemetlen-hogy-Karacsony-Gergelynek-nincsen-helyettese","timestamp":"2025. február. 25. 18:01","title":"Most lehet igazán kellemetlen, hogy Karácsony Gergelynek nincs helyettese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]