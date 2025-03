Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9c96022f-a2cc-4081-8590-7e2d37def3cb","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A pápa állapota továbbra is stabil, láza nem volt.","shortLead":"A pápa állapota továbbra is stabil, láza nem volt.","id":"20250305_ferenc-papa-allapot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c96022f-a2cc-4081-8590-7e2d37def3cb.jpg","index":0,"item":"f26181b5-e48b-4af9-bde5-dd75dfcfee79","keywords":null,"link":"/elet/20250305_ferenc-papa-allapot","timestamp":"2025. március. 05. 10:43","title":"Nyugodt éjszakája volt Ferenc pápának, éjjel nem invazív lélegeztetést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9292c2ea-317b-4152-b015-6492fb77c3be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rekordmennyiségő fogás volt ez a helyui hatóságok számára. ","shortLead":"Rekordmennyiségő fogás volt ez a helyui hatóságok számára. ","id":"20250304_Fel-tonna-kokaint-talaltak-Luxemburgban-etkezesi-kemenyito-koze-rejtve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9292c2ea-317b-4152-b015-6492fb77c3be.jpg","index":0,"item":"eb95b395-847a-48c9-812f-04c166711ee7","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_Fel-tonna-kokaint-talaltak-Luxemburgban-etkezesi-kemenyito-koze-rejtve","timestamp":"2025. március. 04. 06:22","title":"Fél tonna kokaint találtak Luxemburgban étkezési keményítő közé rejtve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7c42e4f-e5ac-4559-9269-64ceb1e6abfd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az ígéret szerint zökkenőmentes lesz a Skype-Teams átállás, de nem minden adat fog megjelenni az új helyen.","shortLead":"Az ígéret szerint zökkenőmentes lesz a Skype-Teams átállás, de nem minden adat fog megjelenni az új helyen.","id":"20250304_microsoft-skype-megszunes-teams-atallas-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7c42e4f-e5ac-4559-9269-64ceb1e6abfd.jpg","index":0,"item":"7d5c400d-b76a-4da3-b4ee-497903c4ee7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_microsoft-skype-megszunes-teams-atallas-adatok","timestamp":"2025. március. 04. 13:03","title":"Megszűnik a Skype: itt van minden, amit az átállásról tudni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85938b2-9a48-4894-a4c1-2db9bcc4b163","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A most épülő magyar és török gyárak kapacitása félmillió autó lehet évenként, ezek mellé jöhet egy harmadik gyár is.","shortLead":"A most épülő magyar és török gyárak kapacitása félmillió autó lehet évenként, ezek mellé jöhet egy harmadik gyár is.","id":"20250304_ujabb-gyarat-epitene-Europaban-BYD-akkumulatorgyarrol-szo-van","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b85938b2-9a48-4894-a4c1-2db9bcc4b163.jpg","index":0,"item":"6d9ae417-92f2-4a01-83fc-cd1aeb438426","keywords":null,"link":"/cegauto/20250304_ujabb-gyarat-epitene-Europaban-BYD-akkumulatorgyarrol-szo-van","timestamp":"2025. március. 04. 13:08","title":"Még egy autógyárat építene Európában a BYD, és egy akkumulátorgyárról is szó van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25437ceb-e581-436f-953d-106cb06ee27f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Thomas Markle Jr. szerint a hercegné soha nem főzött senkinek semmit, és nem kellett a fogához vernie a garast.","shortLead":"Thomas Markle Jr. szerint a hercegné soha nem főzött senkinek semmit, és nem kellett a fogához vernie a garast.","id":"20250305_meghan-markle-sorozat-feltestver","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25437ceb-e581-436f-953d-106cb06ee27f.jpg","index":0,"item":"14e8fa2f-03d4-457f-8e9b-afea871bf2ef","keywords":null,"link":"/elet/20250305_meghan-markle-sorozat-feltestver","timestamp":"2025. március. 05. 18:41","title":"Meghan Markle a féltestvére szerint hazudott a gyerekkoráról az új sorozatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cec6d6f-619f-4826-b76b-0968850132e4","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Fontos mérkőzések várnak Szoboszlai Dominikra a Liverpoolban és a válogatottban egyaránt, de nagy csatára készülnek férfi kéziseink és indul a Forma–1-es szezon is.","shortLead":"Fontos mérkőzések várnak Szoboszlai Dominikra a Liverpoolban és a válogatottban egyaránt, de nagy csatára készülnek...","id":"20250305_bajnokok-ligaja-nemzetek-ligaja-szoboszlai-dominik-liverpool-paris-saint-germain-magyar-labdarugo-valogatott-marco-rossi-kezilabda-europa-bajnoki-selejtezo-montenegro-formula-1-lewis-hamilton-charles-leclerc-max-verstappen-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cec6d6f-619f-4826-b76b-0968850132e4.jpg","index":0,"item":"5ce0ea72-df04-4460-9fe0-401a94c3aee7","keywords":null,"link":"/sport/20250305_bajnokok-ligaja-nemzetek-ligaja-szoboszlai-dominik-liverpool-paris-saint-germain-magyar-labdarugo-valogatott-marco-rossi-kezilabda-europa-bajnoki-selejtezo-montenegro-formula-1-lewis-hamilton-charles-leclerc-max-verstappen-ebx","timestamp":"2025. március. 05. 10:37","title":"Szoboszlairól szólhat a március, amely a magyar válogatottnak is sorsdöntő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2add12c9-7088-4cd0-b453-c54c632c94bc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Windows 10 csökken, a Windows 11 erősödik – már csak pár hónap van hátra előbbi támogatásából, és úgy tűnik, végleg elkezdtek elpártolni tőle a felhasználók. Ám még így is rengetegen használják, és masszívan piacvezető a régi rendszer.","shortLead":"A Windows 10 csökken, a Windows 11 erősödik – már csak pár hónap van hátra előbbi támogatásából, és úgy tűnik, végleg...","id":"20250304_microsoft-windows-10-tamogatas-vege-piaci-reszesedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2add12c9-7088-4cd0-b453-c54c632c94bc.jpg","index":0,"item":"68b4782d-c181-4440-b3cd-dd91ddad7cbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_microsoft-windows-10-tamogatas-vege-piaci-reszesedes","timestamp":"2025. március. 04. 15:03","title":"Közel a vég a Windows 10 számára, és ennek kezd látszata lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b123f63e-9c95-459b-baf7-2685fdcc5493","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy mikroalvásnál is többszáz métert mehet vakon a jármű. ","shortLead":"Egy mikroalvásnál is többszáz métert mehet vakon a jármű. ","id":"20250304_Elaludhatott-vezetes-kozben-porogve-repult-ki-az-autopalyarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b123f63e-9c95-459b-baf7-2685fdcc5493.jpg","index":0,"item":"e2b45956-9122-49e8-8d02-6a374c5998f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250304_Elaludhatott-vezetes-kozben-porogve-repult-ki-az-autopalyarol","timestamp":"2025. március. 04. 07:40","title":"Pörögve repült ki az autópályáról egy kocsi, amelynek elaludhatott a sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]