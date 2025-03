Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Tönkreteszik-e a vámok az amerikai gazdaságot? Kilépteti-e Trump országát a NATO-ból? Mi marad egyáltalán a NATO-ból, ha nem lesz benne Amerika? Mit jelent mindez Európának? Csizmazia Gábor Amerika-kutatót Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"Tönkreteszik-e a vámok az amerikai gazdaságot? Kilépteti-e Trump országát a NATO-ból? Mi marad egyáltalán a NATO-ból...","id":"20250307_Fulke-podcast-Csizmazia-Gabor-USA-Donald-Trump-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf.jpg","index":0,"item":"5bb051f4-434e-44c3-be7a-167a6394d9f8","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_Fulke-podcast-Csizmazia-Gabor-USA-Donald-Trump-ebx","timestamp":"2025. március. 07. 18:30","title":"Mégis mi a logika Trump ámokfutásában? – Csizmazia Gábor a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb989da-3204-42b4-81be-fa5aea0e010a","c_author":"Arató László - Folk György","category":"eurologus","description":"Az ukrán elnök részvételével kezdődött meg Brüsszelben az állam- és kormányfők rendkívüli csúcstalálkozója. Két témával foglalkoznak a vezetők: az orosz–ukrán háború jelenlegi helyzetével és Európa védelmének megerősítésével. És viszonylag sokan beszéltek Orbán Viktorról is, aki semmit sem mondott az újságíróknak.","shortLead":"Az ukrán elnök részvételével kezdődött meg Brüsszelben az állam- és kormányfők rendkívüli csúcstalálkozója. Két témával...","id":"20250306_orosz-ukran-haboru_eu-csucs_orban-viktor-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbb989da-3204-42b4-81be-fa5aea0e010a.jpg","index":0,"item":"9f70f0eb-116c-49f7-b601-c5e14e66ddb2","keywords":null,"link":"/eurologus/20250306_orosz-ukran-haboru_eu-csucs_orban-viktor-ebx","timestamp":"2025. március. 06. 14:13","title":"A magyar politika „veszélyes szerencsejáték” – ha kell, Orbán nélkül fognak össze Európa biztonságáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df39f74d-bc17-4082-9b9e-d3b4e8a9d077","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az uniós állam- és kormányfők csütörtökön elfogadták közös álláspontjukat az európai védelem megerősítéséről, amelynek alapját az Európai Bizottság „Európa újrafegyverzése” című javaslata alkotja.","shortLead":"Az uniós állam- és kormányfők csütörtökön elfogadták közös álláspontjukat az európai védelem megerősítéséről, amelynek...","id":"20250307_eu-csucs_fegyverkezes_eu-nyilatkozat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df39f74d-bc17-4082-9b9e-d3b4e8a9d077.jpg","index":0,"item":"a348d7ec-6188-4a87-a42e-45c7a5ac29ef","keywords":null,"link":"/eurologus/20250307_eu-csucs_fegyverkezes_eu-nyilatkozat-ebx","timestamp":"2025. március. 07. 04:45","title":"Az állam- és kormányfők zöld utat adtak Európa újrafegyverzésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"595916fc-945e-445e-a5fa-4dfc379ce2c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatvédők közbeléptek, betörtek a galériájába. ","shortLead":"Az állatvédők közbeléptek, betörtek a galériájába. ","id":"20250306_Harom-kismalacot-akart-halalra-eheztetni-egy-muvesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/595916fc-945e-445e-a5fa-4dfc379ce2c7.jpg","index":0,"item":"9fc9f574-d2f7-4cba-bb78-b4456667a569","keywords":null,"link":"/elet/20250306_Harom-kismalacot-akart-halalra-eheztetni-egy-muvesz","timestamp":"2025. március. 06. 15:25","title":"Botrányos alkotás: három kismalacot akart halálra éheztetni egy művész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af3431c-580c-4b8a-8176-73c7d449196e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az eset felerősítette a mesterséges intelligencia megbízhatóságával kapcsolatos aggodalmakat.","shortLead":"Az eset felerősítette a mesterséges intelligencia megbízhatóságával kapcsolatos aggodalmakat.","id":"20250306_mesterseges-intelligencia-humanoid-robot-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2af3431c-580c-4b8a-8176-73c7d449196e.jpg","index":0,"item":"ae0dc785-eb68-4ff5-8ad3-1d1fb940bd33","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_mesterseges-intelligencia-humanoid-robot-tamadas","timestamp":"2025. március. 06. 19:56","title":"Sokak félelme vált valóra: emberekre támadt egy humanoid robot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe6ec1b-7fa2-439c-abd9-4c5bddc7d529","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kamaszokat fogott a rendőrség.","shortLead":"Kamaszokat fogott a rendőrség.","id":"20250306_bomba-fenyegetes-iskola-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fe6ec1b-7fa2-439c-abd9-4c5bddc7d529.jpg","index":0,"item":"2aa925ba-7a8f-4f88-bd81-dc2f80800619","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_bomba-fenyegetes-iskola-rendorseg","timestamp":"2025. március. 06. 13:32","title":"Volt sulijukat fenyegették meg bombatámadással – eljárás indult ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b220d1fd-de27-48bf-bbae-1b20c39a1b72","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"360","description":"Arra nincs sok remény, hogy elkerülhető lenne az Egyesült Államok és Európa közötti vámháború, de az Európai Bizottságnak nagy a mozgástere az ellenvámok kivetésére. ","shortLead":"Arra nincs sok remény, hogy elkerülhető lenne az Egyesült Államok és Európa közötti vámháború, de az Európai...","id":"20250306_Europa-mar-kesziti-az-azonnal-elesitheto-valaszt-Trump-szamara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b220d1fd-de27-48bf-bbae-1b20c39a1b72.jpg","index":0,"item":"9510d734-0ead-4d23-b4ff-619fb5f706a3","keywords":null,"link":"/360/20250306_Europa-mar-kesziti-az-azonnal-elesitheto-valaszt-Trump-szamara","timestamp":"2025. március. 06. 11:12","title":"Európa már készíti az azonnal élesíthető választ Trump számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5661a90-d140-41b0-90a4-5198dc94e6f2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A TASZ-tól az elmúlt két hónapban hatan is segítséget kértek, mert a gyámhatóság nem engedte haza a gyereküket a kórházból.","shortLead":"A TASZ-tól az elmúlt két hónapban hatan is segítséget kértek, mert a gyámhatóság nem engedte haza a gyereküket...","id":"20250306_tasz-gyamhatosag-korhaz-csecsemok-hazajutas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5661a90-d140-41b0-90a4-5198dc94e6f2.jpg","index":0,"item":"b1f5ee63-9f7e-476a-a53a-1ea637267b1c","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_tasz-gyamhatosag-korhaz-csecsemok-hazajutas","timestamp":"2025. március. 06. 12:46","title":"TASZ: Olyan kisbabák rekedtek a kórházakban, akikről nem mondtak le a szüleik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]