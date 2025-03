Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"73614dd9-688b-49c4-a682-e6e0aeadc989","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"III. Károly még trónörökös korában találkozott a nagy emberrel.","shortLead":"III. Károly még trónörökös korában találkozott a nagy emberrel.","id":"20250310_Karoly-kiraly-leborult-Bob-Marley-nagysaga-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73614dd9-688b-49c4-a682-e6e0aeadc989.jpg","index":0,"item":"07eac3bb-2564-4073-a7a0-067b0055c1aa","keywords":null,"link":"/kultura/20250310_Karoly-kiraly-leborult-Bob-Marley-nagysaga-elott","timestamp":"2025. március. 10. 10:45","title":"Károly király leborult Bob Marley nagysága előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03fa1a9-46e0-4c39-adc8-e6de69ff96e8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A szakszervezet 8 százalékos béremelést és három pluszszabadnapot követel. ","shortLead":"A szakszervezet 8 százalékos béremelést és három pluszszabadnapot követel. ","id":"20250310_nemet-repuloterek-figyelmezteto-sztrajk-szakszervezet-kollektiv-szerzodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e03fa1a9-46e0-4c39-adc8-e6de69ff96e8.jpg","index":0,"item":"ef940f0a-dcbf-49b4-831b-0cb3918582fe","keywords":null,"link":"/kkv/20250310_nemet-repuloterek-figyelmezteto-sztrajk-szakszervezet-kollektiv-szerzodes","timestamp":"2025. március. 10. 06:18","title":"Egynapos sztrájk kezdődött 13 német repülőtéren, 3400 járatot töröltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba6b6ee-9151-4309-9934-25dae3aa7602","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fotó is készült az intézkedésről. ","shortLead":"Fotó is készült az intézkedésről. ","id":"20250308_A-momentumos-Gelencser-Ferenc-molinot-rakott-a-Karmelita-kordonjara-egy-tucat-rendort-hivtak-ra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ba6b6ee-9151-4309-9934-25dae3aa7602.jpg","index":0,"item":"12e6aac3-8a42-4776-86e0-b08eaa8e83ea","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_A-momentumos-Gelencser-Ferenc-molinot-rakott-a-Karmelita-kordonjara-egy-tucat-rendort-hivtak-ra","timestamp":"2025. március. 08. 20:57","title":"A momentumos Gelencsér Ferenc molinót rakott a Karmelita kordonjára, egy tucat rendőrt hívtak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77305f2d-c268-479e-98a7-c462ebb3613b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Defektnek gondolták a baleset okát, de a kamerakép mást mutatott.","shortLead":"Defektnek gondolták a baleset okát, de a kamerakép mást mutatott.","id":"20250310_baleset-M3-as-Tesla-fedelzeti-kameraja-felfedte-az-igazsagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77305f2d-c268-479e-98a7-c462ebb3613b.jpg","index":0,"item":"4f2bb99e-e3f4-4640-9386-f9ca9f95bc35","keywords":null,"link":"/cegauto/20250310_baleset-M3-as-Tesla-fedelzeti-kameraja-felfedte-az-igazsagot","timestamp":"2025. március. 10. 07:49","title":"Rejtélyes baleset az M3-ason: a Tesla fedélzeti kamerája fedte fel az igazságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0cadbf5-c3b2-4cc6-8f2a-14ef7681ce9f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az egy szál Magyarországot kivéve egységesen néz szembe az EU az új világpolitikai helyzettel; a magyar kormány a boltokat fenyegeti; Trump előbb vámokat vezetett be, majd egy csomót felfüggesztett közülük. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az egy szál Magyarországot kivéve egységesen néz szembe az EU az új világpolitikai helyzettel; a magyar kormány...","id":"20250309_Es-akkor-inflacio-europa-trump-vamhaboru-arak-boltok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0cadbf5-c3b2-4cc6-8f2a-14ef7681ce9f.jpg","index":0,"item":"12b078c9-73fe-4185-b33d-6179a08505bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250309_Es-akkor-inflacio-europa-trump-vamhaboru-arak-boltok-ebx","timestamp":"2025. március. 09. 07:00","title":"És akkor a kormány rácsodálkozott, hogy csak nem sikerült földbe döngölni az inflációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a54a189-db80-4890-a448-b911a86d0fb8","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A kongói anarchia gyökerei jól tetten érhetők az M23 lázadó tuszi csoport kérlelhetetlen vezérének, Szultani Makengának az életútján.","shortLead":"A kongói anarchia gyökerei jól tetten érhetők az M23 lázadó tuszi csoport kérlelhetetlen vezérének, Szultani Makengának...","id":"20250309_hvg-szultani-makenga-kongo-kontur-vereskezu-hadur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a54a189-db80-4890-a448-b911a86d0fb8.jpg","index":0,"item":"47b1391b-4340-4b71-a4ef-41bb599b2d48","keywords":null,"link":"/360/20250309_hvg-szultani-makenga-kongo-kontur-vereskezu-hadur","timestamp":"2025. március. 09. 11:15","title":"Véletlenül lett katona, véreskezű hadurat csinált belőle több afrikai háború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"661aa02a-e19f-4bf7-83b5-f8a018ca480c","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az Átlátszó kérte ki az Országos Atomenergia Hivatal helyszíni jegyzőkönyvét, melyet erősen cenzúrázva kaptak meg. Így is kiolvasható volt belőle az újabb hiba.","shortLead":"Az Átlátszó kérte ki az Országos Atomenergia Hivatal helyszíni jegyzőkönyvét, melyet erősen cenzúrázva kaptak meg...","id":"20250310_Paks-II-ujabb-kivitelezesi-hiba-vi-munkagodor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/661aa02a-e19f-4bf7-83b5-f8a018ca480c.jpg","index":0,"item":"802b1db8-7718-43b1-8a41-a809e070537c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250310_Paks-II-ujabb-kivitelezesi-hiba-vi-munkagodor","timestamp":"2025. március. 10. 14:39","title":"Paks II.: a januárban beomlott munkagödör mellett egy másik munkagödörben is kivitelezési hiba történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f9c5484-a95b-4c06-ad1c-9b8026bbc16e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Nem ez az általános, de vannak, akik át tudják értékelni nézeteiket, mások pedig annál jobban elmerülnek az összeesküvés-elméletekben, minél furcsább dolgokkal találják szembe magukat.","shortLead":"Nem ez az általános, de vannak, akik át tudják értékelni nézeteiket, mások pedig annál jobban elmerülnek...","id":"20250309_oltasellenes-nezetek-megvaltoztatasa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f9c5484-a95b-4c06-ad1c-9b8026bbc16e.jpg","index":0,"item":"69aba1b2-0835-46d7-804e-3683d024e6e4","keywords":null,"link":"/elet/20250309_oltasellenes-nezetek-megvaltoztatasa-ebx","timestamp":"2025. március. 09. 16:05","title":"Mi térít el valakit az oltásellenességtől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]