Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majdnem másfél fokkal volt melegebb a korábbi, 1920-as csúcshőmérsékletnél.","shortLead":"Majdnem másfél fokkal volt melegebb a korábbi, 1920-as csúcshőmérsékletnél.","id":"20250307_105-eves-napi-melegrekord-ujpest-hungaromet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23d6eccb-8ee6-40c5-b921-803a75ac68d5.jpg","index":0,"item":"cb744be8-3cf4-496f-adf5-3938609bd02a","keywords":null,"link":"/elet/20250307_105-eves-napi-melegrekord-ujpest-hungaromet","timestamp":"2025. március. 07. 14:11","title":"105 éves napi melegrekord dőlt meg csütörtökön Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82e504a7-0dd7-4c8f-8c34-3672d282f8d0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újabb ijesztő tény derült ki a lassan mindenütt jelenlévő műanyagokról, ezek közül is az egészen parányi mikro- és nanoműanyagokról. Beleszólnak abba, hogyan hasznosulnak a szervezetben az antibiotikumok.","shortLead":"Újabb ijesztő tény derült ki a lassan mindenütt jelenlévő műanyagokról, ezek közül is az egészen parányi mikro- és...","id":"20250306_nanomuanyagok-hatasa-antibiotikumok-felszivodasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82e504a7-0dd7-4c8f-8c34-3672d282f8d0.jpg","index":0,"item":"2f3c7fad-2e2a-4dba-8008-c1470ab1910e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_nanomuanyagok-hatasa-antibiotikumok-felszivodasa","timestamp":"2025. március. 06. 08:03","title":"Már csak ez hiányzott: ezért nem hatnak annyira újabban az antibiotikumok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dbcaff0-cac9-406e-937e-df999f16f7b6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A KNYF felsorolta, hogy mikor próbálták kihallgatni az óbudai polgármestert, és a Facebook-bejegyzésével kapcsolatban is megszólaltak.","shortLead":"A KNYF felsorolta, hogy mikor próbálták kihallgatni az óbudai polgármestert, és a Facebook-bejegyzésével kapcsolatban...","id":"20250305_kozponti-nyomozo-fougyeszseg-kiss-laszlo-kihallgas-vallomas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3dbcaff0-cac9-406e-937e-df999f16f7b6.jpg","index":0,"item":"2d9d6166-9ae1-416e-99bd-8ba19b0eb134","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_kozponti-nyomozo-fougyeszseg-kiss-laszlo-kihallgas-vallomas","timestamp":"2025. március. 05. 17:25","title":"Központi Nyomozó Főügyészség: Kiss Lászlót többször is megpróbálták kihallgatni, de ő megtagadta a vallomástételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572b02b6-41fe-424a-b6de-517816ac21fc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Unitree G1 a korábbinál gyorsabban és hatékonyabban tud bonyolult mozdulatokat megtanulni. Most épp azt, hogyan kell kungfuzni.","shortLead":"A Unitree G1 a korábbinál gyorsabban és hatékonyabban tud bonyolult mozdulatokat megtanulni. Most épp azt, hogyan kell...","id":"20250306_unitree-g1-robot-kungfu-harcmuveszet-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/572b02b6-41fe-424a-b6de-517816ac21fc.jpg","index":0,"item":"e30bcaf8-1388-4172-8c6d-4b80a5f58197","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_unitree-g1-robot-kungfu-harcmuveszet-video","timestamp":"2025. március. 06. 17:03","title":"Pörgőrúgással fegyverezi le ellenfelét a kínai humanoid robot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df39f74d-bc17-4082-9b9e-d3b4e8a9d077","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az uniós állam- és kormányfők csütörtökön elfogadták közös álláspontjukat az európai védelem megerősítéséről, amelynek alapját az Európai Bizottság „Európa újrafegyverzése” című javaslata alkotja.","shortLead":"Az uniós állam- és kormányfők csütörtökön elfogadták közös álláspontjukat az európai védelem megerősítéséről, amelynek...","id":"20250307_eu-csucs_fegyverkezes_eu-nyilatkozat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df39f74d-bc17-4082-9b9e-d3b4e8a9d077.jpg","index":0,"item":"a348d7ec-6188-4a87-a42e-45c7a5ac29ef","keywords":null,"link":"/eurologus/20250307_eu-csucs_fegyverkezes_eu-nyilatkozat-ebx","timestamp":"2025. március. 07. 04:45","title":"Az állam- és kormányfők zöld utat adtak Európa újrafegyverzésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"401d4c83-119b-43d5-818e-bedd838f6e2f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fontos pozícióra Czirbus Gábort, Makó polgármesterét választották meg.","shortLead":"A fontos pozícióra Czirbus Gábort, Makó polgármesterét választották meg.","id":"20250306_lazar-valasztokeruleti-elnok-czirbus-gabor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/401d4c83-119b-43d5-818e-bedd838f6e2f.jpg","index":0,"item":"2e443a9b-e238-4b6b-b462-effb349ddc73","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_lazar-valasztokeruleti-elnok-czirbus-gabor","timestamp":"2025. március. 06. 14:00","title":"Lázár már nem választókerületi elnök, átadta a posztját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3552d315-f1be-4be9-a4de-21023ce08b6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az uniós tagállamok állam- és kormányfői az orosz–ukrán háború helyzetéről és Európa védelmének megerősítéséről tárgyalnak.","shortLead":"Az uniós tagállamok állam- és kormányfői az orosz–ukrán háború helyzetéről és Európa védelmének megerősítéséről...","id":"20250306_orban-eu-csucs-erkezes-video-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3552d315-f1be-4be9-a4de-21023ce08b6c.jpg","index":0,"item":"0ad0210b-1198-4623-a02e-e39d11231064","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_orban-eu-csucs-erkezes-video-ebx","timestamp":"2025. március. 06. 14:51","title":"Így érkezett meg az EU-csúcsra Orbán Viktor – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f595eaf4-17d1-4313-a155-f4c3b8d697c4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A gödi Tisza Sziget aktivistáinak meg kell jelenniük a városházán, aki nem megy el a meghallgatásra, az akár félmilliós eljárási bírsággal is sújtható. Az egyik tiszás szerint egy helymeghatározás miatt hívják be őket.","shortLead":"A gödi Tisza Sziget aktivistáinak meg kell jelenniük a városházán, aki nem megy el a meghallgatásra, az akár félmilliós...","id":"20250305_godi-tisza-jegyzo-nevhasznalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f595eaf4-17d1-4313-a155-f4c3b8d697c4.jpg","index":0,"item":"e04f363f-e9bf-4576-a596-83a03608998d","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_godi-tisza-jegyzo-nevhasznalat","timestamp":"2025. március. 05. 17:58","title":"Beidézték a gödi tiszásokat a jegyző elé a város nevének használata miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]