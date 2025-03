Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5f2b272a-748c-4e74-8cba-1e07ca6ea2b7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Horvát és szlovén újságírókat is visszafordítottak a szerb határról a hatóságok, a belgrádi óriás demonstrációról tudósítóttak volna. ","shortLead":"Horvát és szlovén újságírókat is visszafordítottak a szerb határról a hatóságok, a belgrádi óriás demonstrációról...","id":"20250315_Ujsagiro-vegzalassal-folyik-a-belgradi-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f2b272a-748c-4e74-8cba-1e07ca6ea2b7.jpg","index":0,"item":"53e4bb6e-1f12-4648-847c-a673ddfd132b","keywords":null,"link":"/vilag/20250315_Ujsagiro-vegzalassal-folyik-a-belgradi-tuntetes","timestamp":"2025. március. 15. 18:52","title":"Nem engedtek be Szerbiába tüntetésre tartó külföldi tudósítókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca14087-b63e-4153-8aaf-8cd578397377","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A négy Oscar, amit Sean Baker az Anoráért átvehetett, eddigi összes munkájának, elkötelezettségének a jutalma. Huszonöt éve készít filmeket, sokszor kifejezetten zord körülmények között, az amatőr szereplők alkalmazásával esélyt adva sok nehéz sorsú embernek. Kitartó munkájának köszönhetően világszerte többen ismerhetik meg Amerika másik, kevéssé ragyogó arcát, de a sikerhez szerény, kedves karaktere is hozzájárulhatott","shortLead":"A négy Oscar, amit Sean Baker az Anoráért átvehetett, eddigi összes munkájának, elkötelezettségének a jutalma. Huszonöt...","id":"20250315_hvg-szexmunkasor-meglepetes-oscar-arnyalt-abrazolas-elet-a-periferian","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ca14087-b63e-4153-8aaf-8cd578397377.jpg","index":0,"item":"7c1a15d5-a47f-4cbd-8d7e-ab6ffcc8d580","keywords":null,"link":"/360/20250315_hvg-szexmunkasor-meglepetes-oscar-arnyalt-abrazolas-elet-a-periferian","timestamp":"2025. március. 15. 19:30","title":"A szexmunkások árnyalt ábrázolásával kezdte, majd bemutatta azokat, akik Trumpra szavaztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e497883e-e2b0-490e-8392-6a88ce63f4e1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kormánypárti elemző szerint azon senki nem háborodott fel, hogy Magyar Péter „zsírporos nyaloncoknak” nevezte a kormány vezetőit.","shortLead":"A kormánypárti elemző szerint azon senki nem háborodott fel, hogy Magyar Péter „zsírporos nyaloncoknak” nevezte...","id":"20250316_Mraz-Agoston-A-poloska-szo-koruli-tiltakozas-mubalhe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e497883e-e2b0-490e-8392-6a88ce63f4e1.jpg","index":0,"item":"1568c4f9-05c9-4a33-8b59-32123ab4f68a","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Mraz-Agoston-A-poloska-szo-koruli-tiltakozas-mubalhe","timestamp":"2025. március. 16. 13:52","title":"Mráz Ágoston: A poloska szó körüli tiltakozás műbalhé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fdea803-95f9-4aea-8e5a-c92e43a5b943","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"A nehéz gazdasági helyzetben komoly segítséget jelenthet az ipari szereplők számára a kapcsolatépítés és a szinergiák kiaknázása. A Hungexpo területén ezúttal is az évente ismétlődő társrendezvénnyel, az Automotive Hungary szakkiállítással közösen várják majd a kiállítók a látogatókat. A legnagyobb hazai üzleti-ipari szakkiállításról, az Ipar Napjairól Márki Enikő kiállításigazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"A nehéz gazdasági helyzetben komoly segítséget jelenthet az ipari szereplők számára a kapcsolatépítés és a szinergiák...","id":"20250219_Hungexpo-Ipar-Napjai-2025-szakkiallitas-jelentkezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fdea803-95f9-4aea-8e5a-c92e43a5b943.jpg","index":0,"item":"e0905227-27ef-4d8e-a370-7a19aa97dac0","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250219_Hungexpo-Ipar-Napjai-2025-szakkiallitas-jelentkezes","timestamp":"2025. március. 16. 11:30","title":"Íme Magyarország legjelentősebb ipari találkozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e4eaea8-ee62-44c5-b02c-879b1546a5c9","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"A Ford Capri az amerikai márka öreg kontinensre szánt sportautója, sok európai számára maga a megtestesült nyolcvanas évek. Pedig a modell története régebbre nyúlik vissza, mostani megújulásával pedig folytatja a Ford pár éve elkezdett új fejezetét. ","shortLead":"A Ford Capri az amerikai márka öreg kontinensre szánt sportautója, sok európai számára maga a megtestesült nyolcvanas...","id":"20250220_fordmagyarorszag_uj-Ford-Capri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e4eaea8-ee62-44c5-b02c-879b1546a5c9.jpg","index":0,"item":"c6c3774c-fd94-4c9a-9b45-67ec7cb9f569","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250220_fordmagyarorszag_uj-Ford-Capri","timestamp":"2025. március. 16. 15:30","title":"Visszatért a Ford legendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"ad5f3ec6-80c4-4c8f-a72d-9d2c2e5ea6fb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fotó egy kórházi kápolnában készült. ","shortLead":"A fotó egy kórházi kápolnában készült. ","id":"20250316_ferenc-papa-vatikan-gyogyulas-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad5f3ec6-80c4-4c8f-a72d-9d2c2e5ea6fb.jpg","index":0,"item":"996298a0-223d-412d-9b7e-ef515f768fac","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_ferenc-papa-vatikan-gyogyulas-foto","timestamp":"2025. március. 16. 19:34","title":"Betegsége óta először közölt képet Ferenc pápáról a Vatikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b244adb5-0050-405e-95e1-6f42183d1c04","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Tőzsdére készül a „vásárolj most, fizess később” szolgáltatás svéd úttörője, ám nem Európában, hanem New York-ban.","shortLead":"Tőzsdére készül a „vásárolj most, fizess később” szolgáltatás svéd úttörője, ám nem Európában, hanem New York-ban.","id":"20250315_Fontos-valtozas-a-Magyarorszagon-is-ingyen-hiteleket-kinalo-Klarnanal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b244adb5-0050-405e-95e1-6f42183d1c04.jpg","index":0,"item":"ce2d7466-8469-4714-9ebb-ecfe71b01099","keywords":null,"link":"/kkv/20250315_Fontos-valtozas-a-Magyarorszagon-is-ingyen-hiteleket-kinalo-Klarnanal","timestamp":"2025. március. 15. 11:14","title":"Fontos változás a Magyarországon is ingyen hiteleket kínáló Klarnánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"191408f4-f934-45c7-8af7-e7bd47fe4a67","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Fordulatra kényszeríti az európai politikai vezetőket, amit az amerikai elnök csinál, és lehet eszközük az olyan “belső ellenség” leszerelésére is, mint Orbán Viktor”.","shortLead":"Fordulatra kényszeríti az európai politikai vezetőket, amit az amerikai elnök csinál, és lehet eszközük az olyan...","id":"20250315_bloomberg-trump-europa-eu-optimizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/191408f4-f934-45c7-8af7-e7bd47fe4a67.jpg","index":0,"item":"f4fe7268-df05-4078-900b-5017238ba08e","keywords":null,"link":"/360/20250315_bloomberg-trump-europa-eu-optimizmus","timestamp":"2025. március. 15. 09:00","title":"Bloomberg-elemzés: Trump támadásai ellenére sok ok támasztja alá a derűlátást Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]