[{"available":true,"c_guid":"03ecc71f-7ad0-4afc-9398-a8729655dd37","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadásban lakóházak, autók és közösségi épületek gyulladtak ki.","shortLead":"A támadásban lakóházak, autók és közösségi épületek gyulladtak ki.","id":"20250322_Dronokkal-tamadta-Zaporizzsjat-az-orosz-legiero","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03ecc71f-7ad0-4afc-9398-a8729655dd37.jpg","index":0,"item":"aef99e55-1c38-417d-b9e1-67882f5bd4f9","keywords":null,"link":"/vilag/20250322_Dronokkal-tamadta-Zaporizzsjat-az-orosz-legiero","timestamp":"2025. március. 22. 20:26","title":"Drónokkal támadta Zaporizzsját az orosz légierő, egy apát és lányát a romok alatt találtak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52ff107-cd0a-4933-bfa9-d056f005ce00","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A 23andMe nevű, genetikai teszteket végző vállalat 11 millió dollárért sem kelt el nemrég, pedig 2021-ben még 3,5 milliárd dollárra értékelték. 2023-ban súlyos adatlopás áldozata lett, ez indította el a lejtőn a vállalatot.","shortLead":"A 23andMe nevű, genetikai teszteket végző vállalat 11 millió dollárért sem kelt el nemrég, pedig 2021-ben még 3,5...","id":"20250324_23andme-genetikai-teszt-csodvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d52ff107-cd0a-4933-bfa9-d056f005ce00.jpg","index":0,"item":"9330f68a-c574-4471-be07-81841c46d9b1","keywords":null,"link":"/kkv/20250324_23andme-genetikai-teszt-csodvedelem","timestamp":"2025. március. 24. 10:22","title":"Sokan adták a nyálukat az amerikai cégnek, mégis csődöt jelentett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd33746-65c6-47d4-a3ee-2110fd6c9e68","c_author":"HVG","category":"360","description":"A színpadon valami kortalan és időtlen veszi át az 1880-as évek Angliájának a helyét. 