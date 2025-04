Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"334e73d5-d6df-4d17-8445-bd7adf9b53e9","c_author":"Parászka Boróka","category":"kultura","description":"Erőszakos üzeneteket kapott Pottyondy Edina erdélyi turnéja előtt, több rendezvényhelyszín bérlését is visszamondták a székelyföldi városokban. Marosvásárhelyen mégis felharsanó tapssal fogadták a fiatalok. Nem minden poén ült, de a közönség érdeklődve kitartott a Youtube-sztár mellett.","shortLead":"Erőszakos üzeneteket kapott Pottyondy Edina erdélyi turnéja előtt, több rendezvényhelyszín bérlését is visszamondták...","id":"20250415_pottyondy-edina-a-szekelyeknel-erdely-marosvasarhely-eloadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/334e73d5-d6df-4d17-8445-bd7adf9b53e9.jpg","index":0,"item":"9fb209b7-3278-4318-a5fb-c84bdc8ace7a","keywords":null,"link":"/kultura/20250415_pottyondy-edina-a-szekelyeknel-erdely-marosvasarhely-eloadas","timestamp":"2025. április. 15. 16:05","title":"Pottyondy a székelyeknél: így röhögnek a marosvásárhelyiek Lázáron és Mészároson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8c99b5-9892-42f1-8d94-3dec4e124e87","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nayib Bukele salvadori elnök a Fehér Házba látogatott, ahol Donald Trump fogadta. A találkozó utáni sajtótájékoztatón a tömegesen deportált bevándorlók mellett az orosz–ukrán háború is szóba került.","shortLead":"Nayib Bukele salvadori elnök a Fehér Házba látogatott, ahol Donald Trump fogadta. A találkozó utáni sajtótájékoztatón...","id":"20250415_A-salvadori-elnok-szerint-kizart-dolog-hogy-visszakuldjek-a-tevedesbol-deportalt-ferfit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e8c99b5-9892-42f1-8d94-3dec4e124e87.jpg","index":0,"item":"68ad2234-7717-4478-bedf-2df62f3bdbf4","keywords":null,"link":"/vilag/20250415_A-salvadori-elnok-szerint-kizart-dolog-hogy-visszakuldjek-a-tevedesbol-deportalt-ferfit","timestamp":"2025. április. 15. 05:31","title":"A salvadori elnök szerint kizárt dolog, hogy visszaküldjék a tévedésből deportált férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57d12825-d08d-4593-8592-785646b89568","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kombi után itt az üzleti limuzin verzió is. ","shortLead":"A kombi után itt az üzleti limuzin verzió is. ","id":"20250415_Megerkezett-az-Audi-A6-Sedan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57d12825-d08d-4593-8592-785646b89568.jpg","index":0,"item":"d25cca1e-1812-4c60-839c-8a75108c53ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20250415_Megerkezett-az-Audi-A6-Sedan","timestamp":"2025. április. 15. 20:20","title":"Megérkezett az ötödik generációs Audi A6 Sedan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b9f1cd-a8ed-44a4-85ab-4d35b3631ef3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megjárta a világűrt Katy Perry és Lauren Sánchez, Jeff Bezos menyasszonya is. ","shortLead":"Megjárta a világűrt Katy Perry és Lauren Sánchez, Jeff Bezos menyasszonya is. ","id":"20250414_blue-origin-jeff-bezos-katy-perry-lauren-sanchez-gayle-king-urutazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9b9f1cd-a8ed-44a4-85ab-4d35b3631ef3.jpg","index":0,"item":"5d526eef-f1cd-4a2c-8387-430e4dcab587","keywords":null,"link":"/elet/20250414_blue-origin-jeff-bezos-katy-perry-lauren-sanchez-gayle-king-urutazas","timestamp":"2025. április. 14. 15:54","title":"Hat nő az űrben: történelmi küldetést hajtott végre a Blue Origin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e8dd52-e7d1-4578-903a-eb16f1cb6f7c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az egyik legnehezebb feladat hanggal is karaktert adni egy villanyautónak. ","shortLead":"Az egyik legnehezebb feladat hanggal is karaktert adni egy villanyautónak. ","id":"20250415_Ilyen-hangja-lesz-a-debreceni-BMW-nek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63e8dd52-e7d1-4578-903a-eb16f1cb6f7c.jpg","index":0,"item":"1fccd1fd-135a-43c7-868a-b4a94df29847","keywords":null,"link":"/cegauto/20250415_Ilyen-hangja-lesz-a-debreceni-BMW-nek","timestamp":"2025. április. 15. 08:03","title":"Ilyen hangjuk lesz a debreceni BMW-knek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da09518-f290-443c-8d50-2b2574834818","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Elf Barnak nemcsak az árusítása, a birtoklása is törvénybe ütközik Magyarországon. ","shortLead":"Az Elf Barnak nemcsak az árusítása, a birtoklása is törvénybe ütközik Magyarországon. ","id":"20250415_elf-bar-illegalis-e-cigaretta-rendor-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0da09518-f290-443c-8d50-2b2574834818.jpg","index":0,"item":"7efcbd7a-0f57-4611-9435-07f423ea619f","keywords":null,"link":"/elet/20250415_elf-bar-illegalis-e-cigaretta-rendor-tuntetes","timestamp":"2025. április. 15. 11:44","title":"Illegális e-cigarettát szívó rendőrt fotóztak a hétfői tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Lezárult a Nemzet Hangja (nép)szavazás, a Tisza Párt eddigi legnagyobb tömeget vonzó politikai akciója, és a legtöbb kérdésre 90 százalék feletti volt az igenek aránya. 