Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"06058656-3895-4d7b-81c4-825c1b9773ad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2018 óta minden évben felterjesztették az állami kitüntetésre a megosztó művészt. ","shortLead":"2018 óta minden évben felterjesztették az állami kitüntetésre a megosztó művészt. ","id":"20250417_Het-evbe-telt-hogy-megerjen-Veszabo-Noemi-a-Munkacsy-dijra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06058656-3895-4d7b-81c4-825c1b9773ad.jpg","index":0,"item":"99e473ff-e234-4534-8952-f61530f612cd","keywords":null,"link":"/kultura/20250417_Het-evbe-telt-hogy-megerjen-Veszabo-Noemi-a-Munkacsy-dijra","timestamp":"2025. április. 17. 19:38","title":"Hét évbe telt, hogy megérjen Vészabó Noémi a Munkácsy-díjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05e6dce8-9ba0-4108-aa37-4e60c0e2b345","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az állományt leölik, járványügyi nyomozás van folyamatban.","shortLead":"Az állományt leölik, járványügyi nyomozás van folyamatban.","id":"20250418_hajdu-bihar-madarinfluenza-tomolud-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05e6dce8-9ba0-4108-aa37-4e60c0e2b345.jpg","index":0,"item":"957ca02a-afd2-49e0-9a1d-6025a46985e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250418_hajdu-bihar-madarinfluenza-tomolud-ebx","timestamp":"2025. április. 18. 12:42","title":"Megjelent a madárinfluenza Hajdú-Biharban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e066c3d8-2dfd-4c61-b8e1-35ab6fa7dae4","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"Számtalan olyan egészségi probléma létezik, ami kezdetben csak kisebb kellemetlenséget okoz, így esetleg nem fordítunk időben kellő figyelmet a kezelésére és gyógyítására. Ezek az apróságok aztán igen kellemetlen, fájdalmas betegséggé is nőhetnek. Erre jó példa az aranyér, amiről nehezen beszélünk, pedig, ha időben és jól kezeljük, sok fájdalomtól, bosszúságtól és akár költségtől is megkímélhetjük magunkat.","shortLead":"Számtalan olyan egészségi probléma létezik, ami kezdetben csak kisebb kellemetlenséget okoz, így esetleg nem fordítunk...","id":"20250228_Mitol-gyullad-be-az-aranyer-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e066c3d8-2dfd-4c61-b8e1-35ab6fa7dae4.jpg","index":0,"item":"8103a6b8-f3b4-42f4-b55e-7e657addb35b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250228_Mitol-gyullad-be-az-aranyer-proktis","timestamp":"2025. április. 18. 14:30","title":"Mitől gyullad be az aranyér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"7434afbc-62fb-48cb-992d-091810c6a46b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Japán kutatók szerint a Kis Magellán-felhő – galaktikus léptékben értendő – napjai meg vannak számlálva, a Nagy Magellán-felhő gravitációja ugyanis teljesen szét fogja tépni.","shortLead":"Japán kutatók szerint a Kis Magellán-felhő – galaktikus léptékben értendő – napjai meg vannak számlálva, a Nagy...","id":"20250419_nagy-magellan-felho-kis-magellan-felho-galaxis-gravitacio-tejutrendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7434afbc-62fb-48cb-992d-091810c6a46b.jpg","index":0,"item":"34ca85f9-1220-4504-aaa4-00d0ad0ec350","keywords":null,"link":"/tudomany/20250419_nagy-magellan-felho-kis-magellan-felho-galaxis-gravitacio-tejutrendszer","timestamp":"2025. április. 19. 12:03","title":"Darabokra tépheti a gravitáció a Tejútrendszer szomszédját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8490243-05dc-4f8a-8c3e-ab8f0df9c2a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sebestyén Balázs, Ráskó Eszter és Rákóczi Feri hetekre elköszönt a hallgatóktól. ","shortLead":"Sebestyén Balázs, Ráskó Eszter és Rákóczi Feri hetekre elköszönt a hallgatóktól. ","id":"20250419_sebestyen-balazs-rasko-eszter-rakoczi-feri-balazsek-szabadsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8490243-05dc-4f8a-8c3e-ab8f0df9c2a2.jpg","index":0,"item":"2eba6c2b-7c41-4656-b0b4-88bb48e1d441","keywords":null,"link":"/elet/20250419_sebestyen-balazs-rasko-eszter-rakoczi-feri-balazsek-szabadsag","timestamp":"2025. április. 19. 11:57","title":"Hosszabb szünetet tart a Balázsék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08cb688f-df49-4a55-8425-811083ace19c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Közzétették a nagypéntek esti keresztút állomásain elhangzó meditációk szövegét, melyet ismét Ferenc pápa írt meg.","shortLead":"Közzétették a nagypéntek esti keresztút állomásain elhangzó meditációk szövegét, melyet ismét Ferenc pápa írt meg.","id":"20250418_Ferenc-papa-az-emberek-fejvesztve-menekulnek-a-felelosseg-elol-igy-vilagunkban-az-egoizmusnak-nagyobb-a-sulya-mint-a-keresztnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08cb688f-df49-4a55-8425-811083ace19c.jpg","index":0,"item":"f861c9aa-2404-47b5-9e57-83a413f8c7c9","keywords":null,"link":"/elet/20250418_Ferenc-papa-az-emberek-fejvesztve-menekulnek-a-felelosseg-elol-igy-vilagunkban-az-egoizmusnak-nagyobb-a-sulya-mint-a-keresztnek","timestamp":"2025. április. 18. 17:03","title":"Ferenc pápa: az emberek fejvesztve menekülnek a felelősség elől, így világunkban az egoizmusnak nagyobb a súlya, mint a keresztnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c0a72d9-74d5-4f2f-99d3-68081754efdf","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Miután Donald Trump amerikai elnök hetekkel meghosszabbította a TikTok amerikai részének eladására vonatkozó határidőt, újra előtérbe került a kérdés: ki lehet majd a potenciális vásárló? Ahogy korábban, most is kering egy mindenki által ismert név: az Apple. Bár a vállalatnak ehhez lenne is anyagi forrása, szinte bizonyosan kijelenthető, nem fog belevágni egy ilyen üzletbe.","shortLead":"Miután Donald Trump amerikai elnök hetekkel meghosszabbította a TikTok amerikai részének eladására vonatkozó határidőt...","id":"20250418_apple-tiktok-felvasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c0a72d9-74d5-4f2f-99d3-68081754efdf.jpg","index":0,"item":"1c44131b-1769-41e2-bc01-0d1b182ae9bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250418_apple-tiktok-felvasarlas","timestamp":"2025. április. 18. 10:03","title":"Miért nem érdekli az Apple-t a TikTok, ha pénze bőven lenne rá?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fe0ff12-7295-4ac4-9326-51af517e3668","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Meglepő eredményre jutott egy nemrég elvégzett egérkísérlet: a félénk állatok jobban oldották meg a problémákat, mint a bátor társaik. Az eredmény az emberre vetítve is igen hasznos lehet.","shortLead":"Meglepő eredményre jutott egy nemrég elvégzett egérkísérlet: a félénk állatok jobban oldották meg a problémákat, mint...","id":"20250419_egerkiskerlet-batorsag-felenkseg-problemamegoldas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fe0ff12-7295-4ac4-9326-51af517e3668.jpg","index":0,"item":"35dc854c-79dd-4e4e-b9fb-b99ee51f9ce7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250419_egerkiskerlet-batorsag-felenkseg-problemamegoldas","timestamp":"2025. április. 19. 16:03","title":"Félénk típus? Mégis simán lenyomhatja a bátrabbakat – az egerektől lesték el a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]