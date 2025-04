Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d6ec2415-bbcb-4b0b-af92-98d4e830f4ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az I Bike Budapest kerékpáros felvonulás útvonalán szombat délután nem a megszokott módon lehet majd közlekedni.","shortLead":"Az I Bike Budapest kerékpáros felvonulás útvonalán szombat délután nem a megszokott módon lehet majd közlekedni.","id":"20250423_BKK-forgalmi-korlatozas-bicikli-MOL-Bubi-Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6ec2415-bbcb-4b0b-af92-98d4e830f4ec.jpg","index":0,"item":"9fffa960-0b1f-4a5a-8ebe-d5b1b8879f39","keywords":null,"link":"/cegauto/20250423_BKK-forgalmi-korlatozas-bicikli-MOL-Bubi-Budapest","timestamp":"2025. április. 23. 11:38","title":"Szombaton pár órára felborul Budapest közlekedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c14e93ab-3cd0-4bf9-b870-321fc9588445","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ezzel a külön almárkával erősítené pozícióit Kínában a német cég. ","shortLead":"Ezzel a külön almárkával erősítené pozícióit Kínában a német cég. ","id":"20250423_Bemutatkozott-a-csupa-nagybetus-AUDI","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c14e93ab-3cd0-4bf9-b870-321fc9588445.jpg","index":0,"item":"76b9afea-a653-4f05-8678-6e5f662c4954","keywords":null,"link":"/cegauto/20250423_Bemutatkozott-a-csupa-nagybetus-AUDI","timestamp":"2025. április. 23. 07:56","title":"Bemutatkozott a csupa nagybetűs AUDI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e82a7f34-9ccc-4b33-8e35-a31de73e850b","c_author":"Ballai Vince","category":"kkv","description":"Márciusban legalábbis. Volt, aki kilowattóránként majdnem 19 forintot zsebelt be, mert jókor töltött fel. Nem feltétlenül marad azonban ez így.","shortLead":"Márciusban legalábbis. Volt, aki kilowattóránként majdnem 19 forintot zsebelt be, mert jókor töltött fel. Nem...","id":"20250423_hmke-aggregator-brutto-elszamolas-piaci-aron-napelemes-termeles-pentasun-kft-kkv-megujulo-energia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e82a7f34-9ccc-4b33-8e35-a31de73e850b.jpg","index":0,"item":"c2f97cf4-6803-465f-b44c-bd0c4fca4d93","keywords":null,"link":"/kkv/20250423_hmke-aggregator-brutto-elszamolas-piaci-aron-napelemes-termeles-pentasun-kft-kkv-megujulo-energia","timestamp":"2025. április. 23. 16:36","title":"Tényleg háromszoros árat értek el a kis napelemesek, akik csatlakoztak az első aggregátorcéghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe2aab0-3954-4748-8e1b-f73424489d55","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Saját bőrén tapasztalhatja meg az orosz hadsereg, miért nem érdemes lopni a fizetős programokat: most egy térképészeti app feltört változata kezdett terjedni, ami látszólag remekül hozza a prémium változat funkcióit. Csak hát közben egy csomó adatot ellop a mobilról, mivel tartalmaz egy kémprogramot is.","shortLead":"Saját bőrén tapasztalhatja meg az orosz hadsereg, miért nem érdemes lopni a fizetős programokat: most egy térképészeti...","id":"20250424_alpine-quest-fertozott-alkalmazas-orosz-hadsereg-trojai-virus-kemprogram","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fe2aab0-3954-4748-8e1b-f73424489d55.jpg","index":0,"item":"83e27cfe-bcf8-45e0-a9d8-b625e107c234","keywords":null,"link":"/tudomany/20250424_alpine-quest-fertozott-alkalmazas-orosz-hadsereg-trojai-virus-kemprogram","timestamp":"2025. április. 24. 18:03","title":"Az orosz katonákat célozza egy trükkös vírus, ami kiszivárogtathatja a sereg terveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca6e837-20b6-4d4a-a20c-9324e5e5800e","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Továbbra is veszélyben érzik a szülők a XVIII. kerületi Kapocs Magyar–Angol Két Tannyelvű Általános Iskola megszokott működését. Minden tiltakozás ellenére a Rábel Krisztina által vezetett tankerület átszervezi a népszerű intézmény működését.","shortLead":"Továbbra is veszélyben érzik a szülők a XVIII. kerületi Kapocs Magyar–Angol Két Tannyelvű Általános Iskola megszokott...","id":"20250423_kapocs-iskola-tankerulet-tiltakozas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bca6e837-20b6-4d4a-a20c-9324e5e5800e.jpg","index":0,"item":"fd785324-3228-46f3-9fa1-a38aee9dc7b2","keywords":null,"link":"/elet/20250423_kapocs-iskola-tankerulet-tiltakozas-ebx","timestamp":"2025. április. 23. 11:40","title":"„Na, ezt jól megkaptuk…” – cinikus választ írt a tankerület egy szülői panaszra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7587f4b-6daf-45ba-bdb6-643b109a38f8","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Tavaly év végén GDP-arányosan 73,5 százalék volt az államadósság mértéke, magasabb, mint egy évvel korábban. Még úgy is, hogy az államadósság-kezelő a számok szépítése érdekében adósságot vásárolt vissza év végén. És még úgy is, hogy a kormány – bár a kitűzött célt jócskán elvétette – alaposan lefaragta a hiányt tavaly 2023-hoz képest.","shortLead":"Tavaly év végén GDP-arányosan 73,5 százalék volt az államadósság mértéke, magasabb, mint egy évvel korábban. Még...","id":"20250423_Hiaba-a-nagy-megszoritas-a-trukkozes-nott-az-allamadossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7587f4b-6daf-45ba-bdb6-643b109a38f8.jpg","index":0,"item":"416ba98a-b127-4248-9c4b-a8f7a50b386f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_Hiaba-a-nagy-megszoritas-a-trukkozes-nott-az-allamadossag","timestamp":"2025. április. 23. 10:37","title":"Hiába a nagy megszorítás, a trükközés, így is nőtt az államadósság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A múlt héten elfogadott új törvény jelentősen visszavágta a dolgozók sztrájkjogát.","shortLead":"A múlt héten elfogadott új törvény jelentősen visszavágta a dolgozók sztrájkjogát.","id":"20250423_A-vasutasok-szerint-mar-csak-ugy-lehetne-sztrajk-a-MAV-nal-ha-Lazar-Janos-megrendelne","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a456835-e0ee-4af8-8d1c-fdd1a91bb3c8.jpg","index":0,"item":"030e98f3-21e2-40e1-9019-ea49695a6b4c","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_A-vasutasok-szerint-mar-csak-ugy-lehetne-sztrajk-a-MAV-nal-ha-Lazar-Janos-megrendelne","timestamp":"2025. április. 23. 12:25","title":"A vasutasok szerint már csak úgy tudnának sztrájkolni a MÁV-nál, ha Lázár János megrendelné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da63b559-0062-4f6f-bc2b-825d358bd597","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerdán 6,2-es erősségű földrengés volt a török városban és a környékén.","shortLead":"Szerdán 6,2-es erősségű földrengés volt a török városban és a környékén.","id":"20250424_isztambul-foldrenges-epuletekbol-ugrottak-ki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da63b559-0062-4f6f-bc2b-825d358bd597.jpg","index":0,"item":"c29d0137-8758-4542-a367-7ba4e26c276e","keywords":null,"link":"/elet/20250424_isztambul-foldrenges-epuletekbol-ugrottak-ki","timestamp":"2025. április. 24. 11:19","title":"Isztambuli földrengés: több mint kétszázan sérültek meg épületekből kiugorva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]