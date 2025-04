Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2e4b84e3-7d3f-4323-af17-5b00a261f28a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó legfrissebb újdonsága a Mercedes EQS-sel rivalizálhat.","shortLead":"Az amerikai gyártó legfrissebb újdonsága a Mercedes EQS-sel rivalizálhat.","id":"20250429_latvanyos-elektromos-luxusszedannal-rukkolt-elo-a-buick-electra-gs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e4b84e3-7d3f-4323-af17-5b00a261f28a.jpg","index":0,"item":"d7cbd0d5-12c6-4abd-9f81-e948f58e1aeb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250429_latvanyos-elektromos-luxusszedannal-rukkolt-elo-a-buick-electra-gs","timestamp":"2025. április. 29. 08:41","title":"Látványos elektromos luxusszedánnal rukkolt elő a Buick","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4440e7-731c-48b9-a07b-1e7ea1f1b11a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vajon szüksége van-e a világnak egy hófehér öltönyös, jólfésült nyomozóra?","shortLead":"Vajon szüksége van-e a világnak egy hófehér öltönyös, jólfésült nyomozóra?","id":"20250429_Jon-az-uj-Miami-Vice","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f4440e7-731c-48b9-a07b-1e7ea1f1b11a.jpg","index":0,"item":"157e1eb4-d243-4f21-9ad1-ce99966e7b13","keywords":null,"link":"/kultura/20250429_Jon-az-uj-Miami-Vice","timestamp":"2025. április. 29. 09:19","title":"Jön az új Miami Vice, nem is akárkitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ítélet nem jogerős.","shortLead":"Az ítélet nem jogerős.","id":"20250430_eletfogytiglan-bodvalenkei-gyilkos-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69.jpg","index":0,"item":"44929f55-68aa-4bcc-8be0-06752f32b3e7","keywords":null,"link":"/itthon/20250430_eletfogytiglan-bodvalenkei-gyilkos-itelet","timestamp":"2025. április. 30. 12:30","title":"Életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélték a bódvalenkei gyilkosság vádlottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80a525c8-601b-4a1c-8897-1217d64dd34d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Áprilisban még lassul a pénzromlás, utána az infláció várhatóan 4 százalék körül fog ingadozni. A vámháborús környezetben sok a bizonytalanság, jósolni is nehéz, marad a jegybanki szigor, beleértve a 6,5 százalékos alapkamatot.","shortLead":"Áprilisban még lassul a pénzromlás, utána az infláció várhatóan 4 százalék körül fog ingadozni. A vámháborús...","id":"20250429_Varga-Mihaly-Vege-az-inflaciocsokkenesnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80a525c8-601b-4a1c-8897-1217d64dd34d.jpg","index":0,"item":"91a7f6c5-0bd7-447f-bafb-6f01b9614a25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_Varga-Mihaly-Vege-az-inflaciocsokkenesnek","timestamp":"2025. április. 29. 16:03","title":"Varga Mihály: Vége az infláció csökkenésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499cbbd5-b80d-4ad6-a18b-700dd7cf9fe2","c_author":"Sindelyes Dóra","category":"360","description":"A hangunkban tükröződik a személyiségünk – régóta sejtjük ezt, amióta a basszushangú férfiak és a szopránszólamú nők a legvonzóbbak a párt vagy csak kalandot keresők számára. A kutatók nemcsak sejtik, de tudják is ezt. Megnéztünk néhány izgalmas vizsgálatot és azt is, mivel adós még a tudomány orgánumunk hatásait illetően.","shortLead":"A hangunkban tükröződik a személyiségünk – régóta sejtjük ezt, amióta a basszushangú férfiak és a szopránszólamú nők...","id":"20250428_emberi-hang-organum-pszichologia-kutatasok-huseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/499cbbd5-b80d-4ad6-a18b-700dd7cf9fe2.jpg","index":0,"item":"ccf7c92a-ec1f-44b2-b9f3-788d0dd6d535","keywords":null,"link":"/360/20250428_emberi-hang-organum-pszichologia-kutatasok-huseg","timestamp":"2025. április. 28. 17:30","title":"Vigyázz, a hangod elárulhatja, hűséges vagy-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bee6d5b-806b-43e1-a33b-fc7332b6fcab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ügyészség szerint vezető AfD-s politikusokról is gyűjtött információkat a férfi.","shortLead":"Az ügyészség szerint vezető AfD-s politikusokról is gyűjtött információkat a férfi.","id":"20250429_AFD-Kina-kemkedes-vademeles-Nemetorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bee6d5b-806b-43e1-a33b-fc7332b6fcab.jpg","index":0,"item":"6070ffa1-512e-479a-8cf2-0ddafb76f93f","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_AFD-Kina-kemkedes-vademeles-Nemetorszag","timestamp":"2025. április. 29. 18:28","title":"Vádat emeltek az AfD volt munkatársa ellen, aki Kínának kémkedhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf651f4f-dd7d-4956-a7d4-7a4b2773b196","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A versenyhivatal szerint a türk partnerek élénken érdeklődtek az eszköz iránt, amivel a kormány úgy a földbe döngölte az inflációt, hogy végül még árréssapkát is bevezetett. A kartellezésről is beszéltek, nem tudni, a GVH kifejtette-e álláspontját, miszerint a kartell nem kartell, ha célja az árak összehangolt csökkentése.","shortLead":"A versenyhivatal szerint a türk partnerek élénken érdeklődtek az eszköz iránt, amivel a kormány úgy a földbe döngölte...","id":"20250429_Nemzetkozi-siker-a-turk-orszagok-erdeklodnek-a-magyar-Arfigyelo-irant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf651f4f-dd7d-4956-a7d4-7a4b2773b196.jpg","index":0,"item":"9c3a00e0-5936-4be0-b65b-b8cd38760b92","keywords":null,"link":"/kkv/20250429_Nemzetkozi-siker-a-turk-orszagok-erdeklodnek-a-magyar-Arfigyelo-irant","timestamp":"2025. április. 29. 14:29","title":"A GVH szerint a türk országok nagyon érdeklődnek a magyar Árfigyelő iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea96d0d2-aec6-4590-90b5-64645347e688","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Fradit búcsúztató Odense a Metzcel kezd.","shortLead":"A Fradit búcsúztató Odense a Metzcel kezd.","id":"20250428_gyor-esbjerg-kezilabda-bajnokok-ligaja-elodonto-final-four","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea96d0d2-aec6-4590-90b5-64645347e688.jpg","index":0,"item":"5026c76b-0cca-456c-9114-0496f8ca169a","keywords":null,"link":"/sport/20250428_gyor-esbjerg-kezilabda-bajnokok-ligaja-elodonto-final-four","timestamp":"2025. április. 28. 17:50","title":"Az Esbjergen át vezet a Győr útja a BL-döntőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]