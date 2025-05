Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"aabd1d44-0424-4877-b011-55caad32c680","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mutatunk néhány egyszerű tippet, hogyan tehet többet egészségéért.","shortLead":"Mutatunk néhány egyszerű tippet, hogyan tehet többet egészségéért.","id":"20250508_egeszseges-eletmod-seta-10-ezer-lepes-testmozgas-metabolikus-szindroma-who","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aabd1d44-0424-4877-b011-55caad32c680.jpg","index":0,"item":"93ed6170-0b35-4929-a500-6c259f9064fa","keywords":null,"link":"/elet/20250508_egeszseges-eletmod-seta-10-ezer-lepes-testmozgas-metabolikus-szindroma-who","timestamp":"2025. május. 08. 07:01","title":"A zsíros has veszélyesebb lehet, mint gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a6453f5-b2e4-4cf6-bf61-dac9788148d5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tavalyhoz képest feleannyi idő alatt kelnek el a fővárosi panellakások. A korszerű, iskolához, csomóponthoz, munkahelyekhez közeli ingatlanokra sokkal gyorsabban találnak vevőt, mint a többire.","shortLead":"Tavalyhoz képest feleannyi idő alatt kelnek el a fővárosi panellakások. A korszerű, iskolához, csomóponthoz...","id":"20250507_ingatlan-panellakasok-gyorsan-elkelnek-duna-house-lakaspiac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a6453f5-b2e4-4cf6-bf61-dac9788148d5.jpg","index":0,"item":"86ff6664-a682-4060-b50f-e87e587d0f32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250507_ingatlan-panellakasok-gyorsan-elkelnek-duna-house-lakaspiac","timestamp":"2025. május. 07. 13:23","title":"Egyre gyorsabban kapkodják el a budapesti paneleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f13f6b9-a037-43d9-99a1-7ece2ad1e0fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter a közösségi oldalán írt kommentjével reagált a felvételre, amelyben arról beszél, hogy szakítanak a békementalitással.","shortLead":"A miniszter a közösségi oldalán írt kommentjével reagált a felvételre, amelyben arról beszél, hogy szakítanak...","id":"20250508_Megszolalt-Szalay-Bobrovniczky-Kristof","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f13f6b9-a037-43d9-99a1-7ece2ad1e0fb.jpg","index":0,"item":"3ecd62df-5a72-4ae6-8100-2fec99e861b5","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Megszolalt-Szalay-Bobrovniczky-Kristof","timestamp":"2025. május. 08. 10:23","title":"Szalay-Bobrovniczky reagált, és nem próbálta tagadni, hogy ő beszél a Magyar Péter által közzétett felvételen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d83b38b6-e35c-4947-b94e-fc8e1d4b7ece","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Friedrich Merz nagy meglepetésre a kedd délelőtti első szavazáson nem kapta meg a szükséges szavazatszámot ahhoz, hogy ő legyen az új német kancellár, délután már megkapta a bizalmat a Bundestagtól.","shortLead":"Friedrich Merz nagy meglepetésre a kedd délelőtti első szavazáson nem kapta meg a szükséges szavazatszámot ahhoz...","id":"20250506_friedrich-merz-nemetorszag-kancellar-szavazas-bundestag-cdu-csu-spd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d83b38b6-e35c-4947-b94e-fc8e1d4b7ece.jpg","index":0,"item":"1e1b1b36-666d-44cb-bdef-f001d12ea57e","keywords":null,"link":"/vilag/20250506_friedrich-merz-nemetorszag-kancellar-szavazas-bundestag-cdu-csu-spd","timestamp":"2025. május. 06. 16:20","title":"Másodjára már megválasztották kancellárnak Friedrich Merzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42988f1f-d0d2-4a90-9077-b2eb0961f192","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Nem fogott a karaktergyilkos kampány Magyar Péteren, így Orbán Viktor felkészült a harcmodorváltásra: a jog teljes arzenálját vethetik be a Tisza Párt ellen. Kérdés, hogy a NER örökös miniszterelnökét kihívni merészelő Magyar megelőző támadásai elegendőek lesznek-e az új fegyverek hatástalanítására.","shortLead":"Nem fogott a karaktergyilkos kampány Magyar Péteren, így Orbán Viktor felkészült a harcmodorváltásra: a jog teljes...","id":"20250507_hvg-Puska-a-falon-fidesz-orban-rogan-tisza-kommunikacio-moszkva-brusszel-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42988f1f-d0d2-4a90-9077-b2eb0961f192.jpg","index":0,"item":"6f79c829-1de1-4887-8111-b2f2597f591c","keywords":null,"link":"/360/20250507_hvg-Puska-a-falon-fidesz-orban-rogan-tisza-kommunikacio-moszkva-brusszel-trump","timestamp":"2025. május. 07. 06:30","title":"Párbajnak indult, össztűz lehet belőle: érik a nagy csata a Fidesz és a Tisza között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fac6c81-d1be-4a54-a280-d457a6f27a99","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A megfelelő időben tárgyalnak majd Kínával, mondta az amerikai elnök.","shortLead":"A megfelelő időben tárgyalnak majd Kínával, mondta az amerikai elnök.","id":"20250506_trump-kina-vam-targyalas-kereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fac6c81-d1be-4a54-a280-d457a6f27a99.jpg","index":0,"item":"5a9cc41e-01cd-4a73-9f02-09d92cebf35b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250506_trump-kina-vam-targyalas-kereskedelem","timestamp":"2025. május. 06. 21:40","title":"Trump szerint az Egyesült Államok a Kínára kivetett 145 százalékos vámmal megszüntette kereskedelmi veszteségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fad42b45-ee9d-4096-b590-148ea092caa2","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Már nem csak a terrorveszély miatt óvatosak a légitársaságok, nem csak azért, mert mondjuk fogpasztának vagy samponnak álcázott anyagokból pokolgépet lehetne barkácsolni a fedélzeten; reális kockázatot jelentenek a közönséges akkumulátorok is. Több veszélyes tűzeset nyomán egyre több helyen korlátozás alá esik a hordozható akku (powerbank) vagy akár az elektromos cigaretta is.","shortLead":"Már nem csak a terrorveszély miatt óvatosak a légitársaságok, nem csak azért, mert mondjuk fogpasztának vagy samponnak...","id":"20250508_hvg-forro-percek-powerbank-szabalyok-repulon-feladott-poggyasz-kezipoggyasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fad42b45-ee9d-4096-b590-148ea092caa2.jpg","index":0,"item":"f3d4f759-d5cc-44ab-a305-b3e238f89fd2","keywords":null,"link":"/360/20250508_hvg-forro-percek-powerbank-szabalyok-repulon-feladott-poggyasz-kezipoggyasz","timestamp":"2025. május. 08. 07:00","title":"Szigorodnak a szabályok a repülőkön, célkeresztben a mobiltöltő powerbank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0db3c88d-7e18-44aa-af0f-84ca31fbc66e","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"A szokások szerint ünnepélyes körítéssel nyújtotta be az Országgyűlés elnökének a jövő évi költségvetés tervezetét a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton az uniótól vár nagyobb mozgásteret, azt azonban világossá tette: a törvénybe csak olyan uniós forrást tettek, amelynek beérkezése nem jelent kockázatot.","shortLead":"A szokások szerint ünnepélyes körítéssel nyújtotta be az Országgyűlés elnökének a jövő évi költségvetés tervezetét...","id":"20250506_koltsegvetes-nagy-marton-orszaggyules-benyujtas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0db3c88d-7e18-44aa-af0f-84ca31fbc66e.jpg","index":0,"item":"0d132579-0b99-42cf-b196-8b41ad14735e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250506_koltsegvetes-nagy-marton-orszaggyules-benyujtas-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 17:31","title":"„Háborúellenes költségvetést” nyújtott be Nagy Márton az Országgyűlésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]