Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5f1961e0-26ba-4cbf-ba4d-a48d2c8236e5","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A Magyar Tudományos Akadémia 165. közgyűlésén a jelek szerint nem emlékeznek meg a Duna-parti épületben fél évszázada történtekről, arról, hogy a tudomány és a tudósok intézményesített függetlenségét 1949 őszén szinte ellenállás nélkül számolhatta fel a kommunista hatalom. Mivel a szerteágazó hadművelet dokumentumai szinte hiánytalanul fennmaradtak, az elmúlt években több kutatónak alkalma volt feldolgozni az Akadémia behódoltatásának fordulatos és tragikomikus elemeket sem nélkülöző történetét. Cikkünk először a HVG 1999. december 4-i számában jelent meg, az MTA körüli mostani események fényében ma is tanulságos, ezért is közöljük újra.","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia 165. közgyűlésén a jelek szerint nem emlékeznek meg a Duna-parti épületben fél évszázada...","id":"20250504_Az-Akademia-egypartositasa-1949-ben-hvg-1999-december-4","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f1961e0-26ba-4cbf-ba4d-a48d2c8236e5.jpg","index":0,"item":"e58a9e5c-216d-414c-b483-fed4ec19204b","keywords":null,"link":"/360/20250504_Az-Akademia-egypartositasa-1949-ben-hvg-1999-december-4","timestamp":"2025. május. 04. 18:45","title":"Rákosiék 1949-ben megmutatták, hogyan gyűrheti uralma alá egy párt az Akadémiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f421cf14-9f89-4790-b887-6e52b9349b6b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Leginkább Gyula környékén fizettek az emberek SZÉP-kártyával, de a legtöbbet a balatoni szálláskiadók kaszáltak.","shortLead":"Leginkább Gyula környékén fizettek az emberek SZÉP-kártyával, de a legtöbbet a balatoni szálláskiadók kaszáltak.","id":"20250504_szep-kartya-balaton-koltes-szallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f421cf14-9f89-4790-b887-6e52b9349b6b.jpg","index":0,"item":"f985bd36-1b61-4382-834a-89d2c60a1b3d","keywords":null,"link":"/kkv/20250504_szep-kartya-balaton-koltes-szallas","timestamp":"2025. május. 04. 11:23","title":"Idén többet költöttünk SZÉP-kártyáról, mint tavaly és ennek a Balatonnál örülhetnek a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf6f16c-ee93-4877-9097-343aad586906","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Windisch László szerint nem vizsgálják a Tisza Pártot. Az MNB-botrányról azt mondta, az azt kirobbantó jelentésük nem a miniszterelnök megrendelésére készült, a jegybanki ügy egyik kulcsfordulatáról pedig azt, hogy ennyire szakmaiatlan, döntésre alkalmatlan előterjesztést még nem nagyon látott.","shortLead":"Windisch László szerint nem vizsgálják a Tisza Pártot. Az MNB-botrányról azt mondta, az azt kirobbantó jelentésük nem...","id":"20250505_ASZ-Windisch-Laszlo-MNB-botrany-Matolcsy-Gyorgy-Magyar-Peter-Tisza-Part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebf6f16c-ee93-4877-9097-343aad586906.jpg","index":0,"item":"8d0f1288-45a2-405f-b57e-daf43aa07577","keywords":null,"link":"/kkv/20250505_ASZ-Windisch-Laszlo-MNB-botrany-Matolcsy-Gyorgy-Magyar-Peter-Tisza-Part","timestamp":"2025. május. 05. 10:50","title":"ÁSZ-elnök: egy szó sem igaz abból, amit Magyar Péter állít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9855f0c-9cb9-496d-a3d8-90a53fd31631","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Demokratából republikánus, a szabadkereskedelem hívéből a vámháború szorgalmazója lett Donald Trump kereskedelmi főtanácsadója, Peter Navarro.","shortLead":"Demokratából republikánus, a szabadkereskedelem hívéből a vámháború szorgalmazója lett Donald Trump kereskedelmi...","id":"20250504_peter-navarro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9855f0c-9cb9-496d-a3d8-90a53fd31631.jpg","index":0,"item":"2e7dd4d1-b531-4992-8cce-da5e2837a339","keywords":null,"link":"/360/20250504_peter-navarro","timestamp":"2025. május. 04. 12:00","title":"Börtönbe ment Trumpért és pitbullként küzd Kína megbüntetéséért a vámháború tábornoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cea3421-8796-4141-95c7-3bcc6238be11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Zenebutik volt műsorvezetőjét azzal áltatták, hogy nem ügynök vagy besúgó, hanem kapcsolat volt.","shortLead":"A Zenebutik volt műsorvezetőjét azzal áltatták, hogy nem ügynök vagy besúgó, hanem kapcsolat volt.","id":"20250504_Juhasz-Elod-elarulta-hogyan-szerveztek-be-ugynoknek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cea3421-8796-4141-95c7-3bcc6238be11.jpg","index":0,"item":"b0c88df1-dd40-462b-b055-a9e73aa0f16c","keywords":null,"link":"/elet/20250504_Juhasz-Elod-elarulta-hogyan-szerveztek-be-ugynoknek","timestamp":"2025. május. 04. 17:44","title":"Juhász Előd elárulta, hogyan szervezte be a Belügyminisztérium, hogy az Egyesült Államokról jelentsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aae1089-112d-46c0-bdb7-feacf6985c29","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"A kisbaba érkezése az egyik legszebb és legmeghatározóbb esemény egy család életében. Az újdonsült anyaság és apaság eufóriája, a pici iránt érzett feltétel nélküli szeretet és a közös pillanatok öröme felejthetetlen élményt nyújtanak. Azonban a rózsaszín köd mögött gyakran ott rejtőznek a szülés utáni időszak nehézségei, mind testi, mind lelki szinten, amelyek ráadásul sok esetben nemcsak az anyának okoznak gondot.","shortLead":"A kisbaba érkezése az egyik legszebb és legmeghatározóbb esemény egy család életében. Az újdonsült anyaság és apaság...","id":"20250325_Testi-lelki-felepules-a-szules-utan-cikatridina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2aae1089-112d-46c0-bdb7-feacf6985c29.jpg","index":0,"item":"6894e22a-9e8a-4770-b321-4cd2bbaf5287","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250325_Testi-lelki-felepules-a-szules-utan-cikatridina","timestamp":"2025. május. 03. 11:30","title":"Egészséges a kisbaba, de az anyuka jól van? Testi-lelki felépülés a szülés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A jó helyismerettel rendelkező Ariel Beramendi a Guardianben elemzi a helyzetet a pápaválasztás előtt. Orbán a médiapolitikájában ügyel a törvényesség látszatára, az őt követő Trump még arra sem. A szélsőjobbnak megvan az oka, hogy a vámháború miatt féljen a Trump-hatástól. Meloni olasz kormányfő sikeres politikáját annak köszönheti, hogy nem másolja Trumpot és Orbánt. Ha megoldást akar Gázában, az USA-nak be kell áldoznia Netanjahu izraeli miniszterelnököt. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"A jó helyismerettel rendelkező Ariel Beramendi a Guardianben elemzi a helyzetet a pápaválasztás előtt. Orbán...","id":"20250505_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"6d698df7-cf8b-4dde-b3b8-e5d412e8b1f3","keywords":null,"link":"/360/20250505_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 05. 10:30","title":"\"18 évig dolgoztam a Vatikánban – ez lesz az eddigi legkiszámíthatatlanabb konklávé\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58531b36-8d14-4397-871b-692773f74a08","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A bonyolult egyházi viszonyoktól a feje tetejére állt világpolitikáig számos ok miatt a szokásosnál is bizonytalanabb, hogy a sok esélyesből ki követi a múlt héten elhunyt Ferenc pápát Szent Péter trónján.","shortLead":"A bonyolult egyházi viszonyoktól a feje tetejére állt világpolitikáig számos ok miatt a szokásosnál is bizonytalanabb...","id":"20250504_hvg-papavalasztas-konklave-eselyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58531b36-8d14-4397-871b-692773f74a08.jpg","index":0,"item":"efbc5b37-d917-4e77-baa1-8b42d117d414","keywords":null,"link":"/360/20250504_hvg-papavalasztas-konklave-eselyek","timestamp":"2025. május. 04. 10:30","title":"Ferenc antitézise, az első afrikai vagy ázsiai egyházfő, Erdő Péter – ki lehet az új pápa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]