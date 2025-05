Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"53ac21c5-4406-4758-b688-9d48f289a87b","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Mahler grandiózus második szimfóniáját mutatják be május 8-án a Müpában. ","shortLead":"Mahler grandiózus második szimfóniáját mutatják be május 8-án a Müpában. ","id":"20250502_hvg-mahler-feltamadas-mupa-koncertajanlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53ac21c5-4406-4758-b688-9d48f289a87b.jpg","index":0,"item":"b4924237-2c12-4cac-b39d-c84540bfbc08","keywords":null,"link":"/360/20250502_hvg-mahler-feltamadas-mupa-koncertajanlo","timestamp":"2025. május. 02. 15:45","title":"A halál utáni élet és a hiábavaló élet – Mahler a Müpában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2868a49f-eb3a-4fea-997b-c28762018828","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Kossuth Rádióban futott össze Toroczkai Lászlóval, a kézfogásukról készült képet pedig a Facebook-oldalán is megosztotta. Magyar Péter nem hagyta szó nélkül a nagy találkozást.","shortLead":"A miniszterelnök a Kossuth Rádióban futott össze Toroczkai Lászlóval, a kézfogásukról készült képet pedig...","id":"20250502_Lazar-Janos-utan-Orban-Viktor-is-a-Mi-Hazank-elnokevel-pozolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2868a49f-eb3a-4fea-997b-c28762018828.jpg","index":0,"item":"a9b186ee-239a-4cc3-bd4c-b07e6caa1995","keywords":null,"link":"/itthon/20250502_Lazar-Janos-utan-Orban-Viktor-is-a-Mi-Hazank-elnokevel-pozolt","timestamp":"2025. május. 02. 14:20","title":"Lázár János után Orbán Viktor is a Mi Hazánk elnökével pózolt – Magyar Péter megfejtette, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01c95d1-5be5-499e-af67-4d7429f5d154","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Felújított változatban került világszerte a mozikba a Pink Floyd öt évtizeddel ezelőtti pompeji koncertfilmje, a rock- és filmtörténet egyik legizgalmasabb és egyben felejthetetlen alkotása.","shortLead":"Felújított változatban került világszerte a mozikba a Pink Floyd öt évtizeddel ezelőtti pompeji koncertfilmje, a rock...","id":"20250502_hvg-pink_floyd-film-koncert_pompeji-veletlenek-osszjateka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b01c95d1-5be5-499e-af67-4d7429f5d154.jpg","index":0,"item":"47d9092c-fe7a-4dcc-8ac4-f34c0ba89a7b","keywords":null,"link":"/360/20250502_hvg-pink_floyd-film-koncert_pompeji-veletlenek-osszjateka","timestamp":"2025. május. 02. 15:39","title":"Ez volt minden idők egyik legkülönlegesebb koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae74d53b-24e7-422e-bcb2-bdf329bc548e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Feljelentést tettek ellene. ","shortLead":"Feljelentést tettek ellene. ","id":"20250501_Kozel-200-zal-elozte-a-rendort-egy-magyar-fiatal-Ausztriaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae74d53b-24e7-422e-bcb2-bdf329bc548e.jpg","index":0,"item":"a5f27fb5-040a-419e-a412-891b033ac1eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250501_Kozel-200-zal-elozte-a-rendort-egy-magyar-fiatal-Ausztriaban","timestamp":"2025. május. 01. 19:43","title":"Közel 200-zal előzte a rendőrt egy magyar fiatal Ausztriában, búcsúzhatott a kocsijától is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fe4b7a-4143-48c5-bfa8-264a5c7a2389","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Felújul az Ukrajnának nyújtott amerikai katonai támogatás azt követően, hogy Washington és Kijev képviselői aláírták az Ukrajna területén található ásványi kincsek közös kitermeléséről szóló keretmegállapodást. Anyagi értelemben az USA jár jobban, de Kijev megkaphatja az orosz agresszor elleni harc folytatásához szükséges amerikai fegyvereket és egyéb támogatásokat.","shortLead":"Felújul az Ukrajnának nyújtott amerikai katonai támogatás azt követően, hogy Washington és Kijev képviselői aláírták...","id":"20250501_Az-asvanykincsekrol-szolo-alkuval-uj-szakasz-kezdodhet-az-amerikai-ukran-kapcsolatokban-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3fe4b7a-4143-48c5-bfa8-264a5c7a2389.jpg","index":0,"item":"041c6587-ca65-45b8-9f63-441c54ef9943","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250501_Az-asvanykincsekrol-szolo-alkuval-uj-szakasz-kezdodhet-az-amerikai-ukran-kapcsolatokban-ebx","timestamp":"2025. május. 01. 15:43","title":"Új szakasz kezdődhet az amerikai-ukrán kapcsolatokban az ásványkincsekről szóló alkuval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85578af0-7ede-44b1-b623-68e0b0fc9008","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Írországban 530 millió euróra büntették a TikTok tulajdonosát, mert törvénytelenül továbbította Kínába a felhasználók adatait.","shortLead":"Írországban 530 millió euróra büntették a TikTok tulajdonosát, mert törvénytelenül továbbította Kínába a felhasználók...","id":"20250502_Spanyolorszag-TikTok-buntetes-Kina-kemkedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85578af0-7ede-44b1-b623-68e0b0fc9008.jpg","index":0,"item":"f49f10d1-2780-4948-ba7e-9bb217f9a248","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250502_Spanyolorszag-TikTok-buntetes-Kina-kemkedes","timestamp":"2025. május. 02. 15:07","title":"Kémkedünk, kémkedünk? – akkor jön a 200 milliárd forintos csekk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c707e38-9652-44c0-b669-9fffb07e3658","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A hidat többször megrongálták, méteres darabokat vágtak le belőle, lelopkodták a fedéldeszkáit. ","shortLead":"A hidat többször megrongálták, méteres darabokat vágtak le belőle, lelopkodták a fedéldeszkáit. ","id":"20250501_Osszeomlott-Erdely-egyik-legregebbi-fedeles-hidja-Maroshevizen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c707e38-9652-44c0-b669-9fffb07e3658.jpg","index":0,"item":"93e4a9a2-4f35-49f3-a378-2cf0d0cb0596","keywords":null,"link":"/kultura/20250501_Osszeomlott-Erdely-egyik-legregebbi-fedeles-hidja-Maroshevizen","timestamp":"2025. május. 01. 14:57","title":"Összeomlott Erdély egyik fedeles hídja Maroshévízen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Luxusbaloldal, limuzinszocialisták – harsogta Orbántól Szijjártón át Rogánig az ellenzéki Fidesz még 20 éve. Kicsit később, kormányon már nem volt ciki az urizálás. A Rogán család például meg is mutatja, mije van, Orbán Viktor már szégyenlősebb: ő más magánrepülőjét használja és azzal is csak 5 napig volt megértő, ha valakit zavar a NER luxizása, majd gyorsan a „senkinek semmi köze hozzá” álláspontra váltott. ","shortLead":"Luxusbaloldal, limuzinszocialisták – harsogta Orbántól Szijjártón át Rogánig az ellenzéki Fidesz még 20 éve. Kicsit...","id":"20250503_Orban-luxizas-Rogan-urizalas-maganrepulo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d38932c0-a73b-4132-a513-9688c918e4cd.jpg","index":0,"item":"3c663c25-9ec3-4855-ad8b-78426770121e","keywords":null,"link":"/360/20250503_Orban-luxizas-Rogan-urizalas-maganrepulo","timestamp":"2025. május. 03. 10:40","title":"Orbán gyors hátraarcot csinált luxizás-ügyben, de még nagyobbat fordult vele a világ a söjtöri ebéd elítélésétől a magánrepülőzésig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]