Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bdc761ea-a90b-4102-9377-f0bbf5190643","c_author":"Tornyos Kata","category":"elet","description":"Az arány némiképp javult a Ringier Hungary szócikkszerkesztő maratonjának köszönhetően, ahol elszánt önkéntesek sora gépelt azért, hogy több nőről olvashassunk az internetes lexikonban. ","shortLead":"Az arány némiképp javult a Ringier Hungary szócikkszerkesztő maratonjának köszönhetően, ahol elszánt önkéntesek sora...","id":"20250512_Wikipedia-nok-egyenjogusag-ferfiak-szocikk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bdc761ea-a90b-4102-9377-f0bbf5190643.jpg","index":0,"item":"d61f2115-42b6-4b59-83c6-bd75b0247004","keywords":null,"link":"/elet/20250512_Wikipedia-nok-egyenjogusag-ferfiak-szocikk","timestamp":"2025. május. 12. 15:37","title":"Az online térben is hátrány éri a nőket – a magyar nyelvű Wikipédia-szócikkek mindössze 15,6 százaléka szól róluk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550e821f-4032-42e1-a3a7-96db2ad11814","c_author":"Ki Mit Tube ","category":"brandcontent","description":"„Mondj valamit a világról, a saját korosztályodról!” Ez lehet a siker kulcsa a Ki Mit Tube-on a műsor producere szerint. 10 év után, a One Magyarország támogatásával tér vissza a harmadik évadával az online videós tehetségkutató, egy még inkább digitalizált világba. Rubin Kristóf elmondta, a műsor nem csak a versenyzőknek, a készítőinek is kihívás: hogyan lehet a napi 20-50 videóból kiválasztani azokat, amelyekből a fiatal generáció számára érdekes történetet lehet elmesélni.","shortLead":"„Mondj valamit a világról, a saját korosztályodról!” Ez lehet a siker kulcsa a Ki Mit Tube-on a műsor producere...","id":"20250508_4iG_Ki_Mit_Tube_tehetsegkutato_Rubin_Kristof","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/550e821f-4032-42e1-a3a7-96db2ad11814.jpg","index":0,"item":"9c7fbad4-e9b8-4d90-8450-a82136e4f8eb","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250508_4iG_Ki_Mit_Tube_tehetsegkutato_Rubin_Kristof","timestamp":"2025. május. 12. 15:30","title":"Ez egy digitális népművészeti verseny – 10 év után újraindul a Ki Mit Tube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938a31f5-7798-4ea6-820c-53ad81493511","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lassacskán indul be a felmelegedés.","shortLead":"Lassacskán indul be a felmelegedés.","id":"20250513_idojaras-elorejelzes-hungaromet-homerseklet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/938a31f5-7798-4ea6-820c-53ad81493511.jpg","index":0,"item":"04a8a512-5253-4bdb-a735-baf8afd2610f","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_idojaras-elorejelzes-hungaromet-homerseklet","timestamp":"2025. május. 13. 06:03","title":"Még mindig nem lesz melegebb 20 foknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6833034-97cd-4504-817f-e42c3995bca7","c_author":"Budapesti Közművek","category":"brandcontent","description":"Csikkek, eldobott mekis poharak, benzingőz és kipufogógáz: a főváros ikonikus pontjain is megannyi szemét és szennyeződés gyűlik össze. Amikor azonban nyugovóra térünk, egy éjszakai csapat lendül akcióba: egész évben folyamatosan takarítják a fővárost a járdáktól az aluljárókig. A műveletből Budapest egyik legszebb látványossága, a Lánchíd sem maradhat ki. Az emblematikus híd éjjeli “nagytakarítása” évente kétszer zajlik, a precízen szervezett munkamenet pedig amellett, hogy hasznos, még érdekes látványt is nyújt az arra járóknak.","shortLead":"Csikkek, eldobott mekis poharak, benzingőz és kipufogógáz: a főváros ikonikus pontjain is megannyi szemét és...","id":"20250505_BKM_Lanchid_tisztitas_Budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6833034-97cd-4504-817f-e42c3995bca7.jpg","index":0,"item":"373a9c72-1f60-4938-ada6-c3a76957738c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250505_BKM_Lanchid_tisztitas_Budapest","timestamp":"2025. május. 12. 19:30","title":"Így szépül a Lánchíd, amíg mi alszunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49e24584-f4e8-4e76-9aa2-a00c5eadaa9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely most azt a személyt nevezte ki Bolla Tibor utódjának, aki annak idején az orosz metrókocsik cseréjére kiírt tender irányításában részt vett. ","shortLead":"Karácsony Gergely most azt a személyt nevezte ki Bolla Tibor utódjának, aki annak idején az orosz metrókocsik cseréjére...","id":"20250513_karacsony-gergely-fopolgarmester-bolla-tibor-bkv-vezerigazgato-levaltas-vitezy-david","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49e24584-f4e8-4e76-9aa2-a00c5eadaa9b.jpg","index":0,"item":"f9cea468-ad16-4b53-b593-03b19d661def","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_karacsony-gergely-fopolgarmester-bolla-tibor-bkv-vezerigazgato-levaltas-vitezy-david","timestamp":"2025. május. 13. 10:46","title":"Vitézy: Nehezen hihető, hogy Karácsony hat év után egy cikkből döbbent rá, hogy korrupció lengi be a BKV-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e157a4-6d24-4733-ae60-350289978da3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyesek szerint éppen emiatt tartósabbak a címkék és matricák, mint maguk a termékek, amikre rárakják azokat. ","shortLead":"Egyesek szerint éppen emiatt tartósabbak a címkék és matricák, mint maguk a termékek, amikre rárakják azokat. ","id":"20250513_made-in-china-matrica-cimke-kina-del-korea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55e157a4-6d24-4733-ae60-350289978da3.jpg","index":0,"item":"b0f30a11-e2b5-4f75-845f-de511c9f302b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_made-in-china-matrica-cimke-kina-del-korea","timestamp":"2025. május. 13. 06:01","title":"Nem minden Made in China-címke kínai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a26336-64a4-4760-a3e7-2cff054a15fa","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Tévhit, hogy az otthon okosítása drága: néhány tízezer forinttal már el lehet indulni, a teljes rendszer aztán később egyedi igények alapján apránként felépíthető. Szakember nem szükséges, csak egy kis tervezés. Teszten a Meross kütyüi.","shortLead":"Tévhit, hogy az otthon okosítása drága: néhány tízezer forinttal már el lehet indulni, a teljes rendszer aztán később...","id":"20250511_olcso-okosotthon-rendszer-meross-hub-jelenletszenzor-ora-homero-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28a26336-64a4-4760-a3e7-2cff054a15fa.jpg","index":0,"item":"3c344fa8-cd6b-4bf1-8fe7-628b5bb274e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250511_olcso-okosotthon-rendszer-meross-hub-jelenletszenzor-ora-homero-teszt-velemeny","timestamp":"2025. május. 11. 20:03","title":"20 ezer forinttal van értelme beszállni a lakásokosításba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5848e0f-8892-4abb-9d85-3cef08eccfbc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Repült a trambulin, a libikóka pedig legalább tíz méter magasba emelkedett. A gyerekek szerencsére nem voltak ott, nem sérült meg senki.","shortLead":"Repült a trambulin, a libikóka pedig legalább tíz méter magasba emelkedett. A gyerekek szerencsére nem voltak ott, nem...","id":"20250511_Porordog-repitett-a-levegobe-egy-szentmartonkatai-csaladi-jatszoteret","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5848e0f-8892-4abb-9d85-3cef08eccfbc.jpg","index":0,"item":"eefb8cef-953b-43fd-a699-b7fa5f8a665b","keywords":null,"link":"/elet/20250511_Porordog-repitett-a-levegobe-egy-szentmartonkatai-csaladi-jatszoteret","timestamp":"2025. május. 11. 16:20","title":"Porördög repített a levegőbe egy szentmártonkátai családi játszóteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]