Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"133eabc9-9d7d-455e-bc19-8ff19a018c95","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250515_Marabu-Feknyuz-Titkos-ugyeink","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/133eabc9-9d7d-455e-bc19-8ff19a018c95.jpg","index":0,"item":"ed3d5762-8c78-4cae-86dc-85701c487455","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_Marabu-Feknyuz-Titkos-ugyeink","timestamp":"2025. május. 15. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Titkos ügyeink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a405d9-6298-4933-a445-b661219afab3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem az amerikai elnök személyesen, hanem az Egyesült Államok légiereje kapja a 400 milliárd értékű járművet.","shortLead":"Egyelőre nem az amerikai elnök személyesen, hanem az Egyesült Államok légiereje kapja a 400 milliárd értékű járművet.","id":"20250514_Trump-luxusrepulo-boeing-egyesult-allamok-katar-air-force","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0a405d9-6298-4933-a445-b661219afab3.jpg","index":0,"item":"13ad247a-36ba-474e-a6a4-e0d587572c25","keywords":null,"link":"/vilag/20250514_Trump-luxusrepulo-boeing-egyesult-allamok-katar-air-force","timestamp":"2025. május. 14. 06:37","title":"Trump a luxusrepülőről: „ez egy ajándék Katar részéről, amelyet hosszú időn keresztül védelmeztünk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd267471-e2a8-4fd0-b7ad-6ab054eb106b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke szerint az átláthatósági törvénnyel gyakorlatilag büntethetővé teszik az uniós pénzek felhasználását.","shortLead":"A Momentum elnöke szerint az átláthatósági törvénnyel gyakorlatilag büntethetővé teszik az uniós pénzek felhasználását.","id":"20250514_Tompos-Marton-Ezzel-a-javaslattal-kivegezhetnek-minden-fuggetlen-magyar-sajtotermeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd267471-e2a8-4fd0-b7ad-6ab054eb106b.jpg","index":0,"item":"6285cd8d-4975-43f0-a1ed-b2ac354670d9","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Tompos-Marton-Ezzel-a-javaslattal-kivegezhetnek-minden-fuggetlen-magyar-sajtotermeket","timestamp":"2025. május. 14. 10:56","title":"Tompos Márton: „Ezzel a javaslattal kivégezhetnek minden független magyar sajtóterméket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A probléma csak az, hogy még azon a településen is veszélyesnek érzik a szem-, bőr- és légúti irritációt okozó vegyület jelenlétét, ahol az ártalmatlanítást végeznék.","shortLead":"A probléma csak az, hogy még azon a településen is veszélyesnek érzik a szem-, bőr- és légúti irritációt okozó vegyület...","id":"20250514_akkumulator-magzatkarosito-sajobabony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297.jpg","index":0,"item":"73e61d96-2311-4657-9a89-e90febd67539","keywords":null,"link":"/360/20250514_akkumulator-magzatkarosito-sajobabony","timestamp":"2025. május. 15. 06:15","title":"Megtörtént az első lépés a magyar akkugyárak magzatkárosító anyagának semlegesítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4de4269-5bb1-4c52-a9f7-c242be74080b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Közel százzal előzött a sofőr az 50-es szakaszon.","shortLead":"Közel százzal előzött a sofőr az 50-es szakaszon.","id":"20250515_Megcsuszott-a-szaguldo-auto-a-vizes-uton-Ersekvadkerten-ketten-sulyosan-megserultek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4de4269-5bb1-4c52-a9f7-c242be74080b.jpg","index":0,"item":"e2a158e6-7dfb-489b-8f5c-a1f1f846c245","keywords":null,"link":"/cegauto/20250515_Megcsuszott-a-szaguldo-auto-a-vizes-uton-Ersekvadkerten-ketten-sulyosan-megserultek","timestamp":"2025. május. 15. 10:17","title":"Megcsúszott a száguldó autó a vizes úton Érsekvadkerten, ketten súlyosan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0cf7c2-2f24-41ee-ad67-4d94746b7a2f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök szerint pontosan tudják, hogy ki hozza a döntéseket orosz oldalon, és ennek megfelelően fognak cselekedni.","shortLead":"Az ukrán elnök szerint pontosan tudják, hogy ki hozza a döntéseket orosz oldalon, és ennek megfelelően fognak...","id":"20250515_Zelenszkij-szerint-az-Isztambulba-erkezo-orosz-kuldottseg-csak-szinhazi-diszlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd0cf7c2-2f24-41ee-ad67-4d94746b7a2f.jpg","index":0,"item":"938d56af-0e06-4eaa-9bec-18eb777fad7f","keywords":null,"link":"/vilag/20250515_Zelenszkij-szerint-az-Isztambulba-erkezo-orosz-kuldottseg-csak-szinhazi-diszlet","timestamp":"2025. május. 15. 12:36","title":"Zelenszkij szerint az Isztambulba érkező orosz küldöttség „színházi kellék”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cbdf394-f118-4191-a8b1-f222466c5f4b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Úgy tudni, az ügynek nincs politikai vetülete.","shortLead":"Úgy tudni, az ügynek nincs politikai vetülete.","id":"20250514_ugyeszseg-magyar-honvedseg-laktanya-hamis-diploma-razzia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6cbdf394-f118-4191-a8b1-f222466c5f4b.jpg","index":0,"item":"b6694135-9e78-417d-966e-8d3a8bfe8e6a","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_ugyeszseg-magyar-honvedseg-laktanya-hamis-diploma-razzia","timestamp":"2025. május. 14. 19:13","title":"Blikk: Hamis diplomák miatt szállhatott ki az ügyészség több laktanyához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e427cf-ce60-4879-a799-f5eef733f518","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új, a mesterséges intelligenciára épülő biztonsági funkciót vezet be a Google a Chrome böngészőben, mely megnehezíti a netes csalók dolgát.","shortLead":"Új, a mesterséges intelligenciára épülő biztonsági funkciót vezet be a Google a Chrome böngészőben, mely megnehezíti...","id":"20250514_google-chrome-uj-funkcio-specialis-vedelem-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50e427cf-ce60-4879-a799-f5eef733f518.jpg","index":0,"item":"d051b9d3-45af-47e1-a8e2-0ac8b0f58f4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_google-chrome-uj-funkcio-specialis-vedelem-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. május. 14. 08:03","title":"Igazi rémálom jön a Chrome-ba, akinek nem tetszik, az egyszerűen csaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]