[{"available":true,"c_guid":"0fd025d4-c91e-4615-bbd5-3f426755fe90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyúttal megosztotta azt is, hogyan kellene vitáznia azoknak, akik mást gondolnak a világról. ","shortLead":"Egyúttal megosztotta azt is, hogyan kellene vitáznia azoknak, akik mást gondolnak a világról. ","id":"20250513_dobrev-klara-rak-sandorne-maria-antiszemita-poszt-valasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fd025d4-c91e-4615-bbd5-3f426755fe90.jpg","index":0,"item":"ce02ab88-0c6a-464a-9220-e5054075a45b","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_dobrev-klara-rak-sandorne-maria-antiszemita-poszt-valasz","timestamp":"2025. május. 13. 16:16","title":"„A politika nem attól lesz erős, hogy megalázunk másokat\" – Dobrev Klára reagált az őt és a nagyapját gyalázó antiszemita Facebook-posztra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56bd29cd-c56f-4534-87e1-f3abcf91419e","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Miközben a Tisza továbbra is előzi a Fideszt, megalakult a Duna Párt. De ez nem az a Duna Párt, amelyet még tavaly az óellenzékhez kötve megjósolt Magyar Péter, és még csak nem is az, amit Szabó Bálint trombitás jelentett be – ezt a DK-ból kizárt Leel-Őssy Gábor vezeti. Közben a Tiszából nemrég távozott Farkas Dezső is politikai mozgalmat gründol.","shortLead":"Miközben a Tisza továbbra is előzi a Fideszt, megalakult a Duna Párt. De ez nem az a Duna Párt, amelyet még tavaly...","id":"20250513_Kizart-DK-s-Leel-Ossy-Gabor-duna-part-Szabo-Balint-kiabrandult-tiszasokra-gyur-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56bd29cd-c56f-4534-87e1-f3abcf91419e.jpg","index":0,"item":"d40861fe-2281-4107-a583-653c1a9b1c17","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Kizart-DK-s-Leel-Ossy-Gabor-duna-part-Szabo-Balint-kiabrandult-tiszasokra-gyur-ebx","timestamp":"2025. május. 13. 05:48","title":"Kizárt DK-s happolta el Szabó Bálint új pártját: árad a Duna, és van, aki már a kiábrándult tiszásokra gyúr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f0207cb-a1e4-4de9-99e1-789c41d95535","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A csoportos hitelfedezeti biztosításokat vizsgálták, és megállapították, hogy a kérdéses biztosítók döntően gyenge ár–érték arányú termékeket kínálnak, és találtak gondokat a termékfelügyelettel is.","shortLead":"A csoportos hitelfedezeti biztosításokat vizsgálták, és megállapították, hogy a kérdéses biztosítók döntően gyenge...","id":"20250513_mnb-birsag-biztositok-hitelfedezeti-biztositasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f0207cb-a1e4-4de9-99e1-789c41d95535.jpg","index":0,"item":"ea6829b5-eaa9-44ad-8bd8-8e0ab2a1fcb9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_mnb-birsag-biztositok-hitelfedezeti-biztositasok","timestamp":"2025. május. 13. 10:04","title":"Több mint százmillós bírságot vetett ki kilenc biztosítóra az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2eff11-546b-4dbf-94ce-f312ea66ec6f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több cég is versenyez a NASA kegyeiért, hogy az ő kerekei kerüljenek fel az Artemis-program holdjárójára. A döntésre még az idei évben sor kerülhet.","shortLead":"Több cég is versenyez a NASA kegyeiért, hogy az ő kerekei kerüljenek fel az Artemis-program holdjárójára. A döntésre...","id":"20250514_artemis-program-nasa-holdjaro-kereke-bridgestone-michelin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b2eff11-546b-4dbf-94ce-f312ea66ec6f.jpg","index":0,"item":"d3c87e4e-b7a0-4c3c-af35-011df99594c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_artemis-program-nasa-holdjaro-kereke-bridgestone-michelin","timestamp":"2025. május. 14. 15:03","title":"Tevetalp mintájára készít kereket a Bridgestone, a holdjáróra szerelhetik fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29cb1f81-68f7-4f99-83bd-0c5c81f2921e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Bolla Tibor elmondása szerint a főváros érdekét szem előtt tartva kérte a felmentését.","shortLead":"Bolla Tibor elmondása szerint a főváros érdekét szem előtt tartva kérte a felmentését.","id":"20250513_bolla-tibor-felmentes-f-zsolt-spontan-talalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29cb1f81-68f7-4f99-83bd-0c5c81f2921e.jpg","index":0,"item":"372b8342-0be4-48cb-a4d8-be82380f4a2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_bolla-tibor-felmentes-f-zsolt-spontan-talalkozas","timestamp":"2025. május. 13. 18:28","title":"A leváltott BKV-vezér azt állítja, hogy csak spontán futott össze a számlagyáras ügy vádlottjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b0939f-11d5-4841-a4da-d8993c4f98f9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Tíz parkolót érint a változtatás. ","shortLead":"Tíz parkolót érint a változtatás. ","id":"20250514_Emelkednek-a-dijak-a-fovarosi-PR-parkolokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7b0939f-11d5-4841-a4da-d8993c4f98f9.jpg","index":0,"item":"9f964961-98b4-4233-b7e6-d25148e95868","keywords":null,"link":"/cegauto/20250514_Emelkednek-a-dijak-a-fovarosi-PR-parkolokban","timestamp":"2025. május. 14. 07:14","title":"Emelkednek a díjak az őrzött P+R parkolókban Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hat négyzetkilométeren épülhet fel egy nagy autó- és/vagy gépipari központ Pécs mellett a kormány tervei szerint. Már tárgyalnak erről kínai gyártókkal. A zöldmezős beruházássorozatot Magyar Levente jelentette be egy nagyinterjúban, amelyben szó volt az amerikai–magyar kapcsolatokról, a paksi beruházásról és a trieszti kikötőről is.","shortLead":"Hat négyzetkilométeren épülhet fel egy nagy autó- és/vagy gépipari központ Pécs mellett a kormány tervei szerint. Már...","id":"20250513_magyar-levente-kkm-miniszterhelyettes-interju-pecsi-autogyar-amerikai-viszony-paksi-bovites-trieszti-tengeri-kikoto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456.jpg","index":0,"item":"575855da-6adf-4b8e-a003-8135327497b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_magyar-levente-kkm-miniszterhelyettes-interju-pecsi-autogyar-amerikai-viszony-paksi-bovites-trieszti-tengeri-kikoto","timestamp":"2025. május. 13. 08:54","title":"Magyar Levente: Pécs is kaphat egy 600 hektáros autógyárat, Trumpnak most nincs ideje Orbánra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1a5d3c-ada6-4ec8-8f74-0edd0becfd40","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fej-fej mellett haladnak a román elnökjelöltek egy friss felmérés szerint.","shortLead":"Fej-fej mellett haladnak a román elnökjelöltek egy friss felmérés szerint.","id":"20250513_Roman-valasztasok-a-fuggetlen-jelolt-utolerhette-a-szelsojobboldali-Simion-tamogatottsagat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b1a5d3c-ada6-4ec8-8f74-0edd0becfd40.jpg","index":0,"item":"c0242385-1a1f-4f2a-a99e-b898162d4be4","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_Roman-valasztasok-a-fuggetlen-jelolt-utolerhette-a-szelsojobboldali-Simion-tamogatottsagat","timestamp":"2025. május. 13. 16:06","title":"Román közvélemény-kutatás: a független Dan beérhette a szélsőjobboldali Simiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]