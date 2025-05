Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"20aeba14-11fa-4fd1-84ec-f0859c9a5f81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy véli, a vállalatokat, szervezeteket sújtó törvényjavaslat egy nagy lépés a magyarországi autokrácia bebetonozása felé.","shortLead":"Úgy véli, a vállalatokat, szervezeteket sújtó törvényjavaslat egy nagy lépés a magyarországi autokrácia bebetonozása...","id":"20250515_ep-jogallamisagi-jelentestevo-fidesz-torveny-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20aeba14-11fa-4fd1-84ec-f0859c9a5f81.jpg","index":0,"item":"ba2062b2-721e-4ae1-83c3-20168777f80d","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_ep-jogallamisagi-jelentestevo-fidesz-torveny-eu","timestamp":"2025. május. 15. 09:49","title":"„A Fidesz átláthatósági törvénye hadüzenet az Európai Uniónak” – állítja az EP jogállamisági jelentéstevője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d7d0d2-6809-4def-ab0d-47a34d162e52","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai kormány közölte, hogy az elkövetkező hónapokban további afrikáner menekülteket fognak fogadni.","shortLead":"Az amerikai kormány közölte, hogy az elkövetkező hónapokban további afrikáner menekülteket fognak fogadni.","id":"20250513_usa-donald-trump-befogads-afrikaner","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80d7d0d2-6809-4def-ab0d-47a34d162e52.jpg","index":0,"item":"92f80296-b841-4856-96b5-6cd7b32634c9","keywords":null,"link":"/vilag/20250513_usa-donald-trump-befogads-afrikaner","timestamp":"2025. május. 13. 15:03","title":"Megérkezett Amerikába a dél-afrikai fehér menekültek első csoportja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4dc7af9-f7df-4cb8-bf67-7c22bbd79c36","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A megjelenése szokatlan, de eddigi megfigyelések alapján úgy tűnik, hogy nincs komolyabb baja.","shortLead":"A megjelenése szokatlan, de eddigi megfigyelések alapján úgy tűnik, hogy nincs komolyabb baja.","id":"20250515_Capa-uszkal-a-trieszti-kikotoben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4dc7af9-f7df-4cb8-bf67-7c22bbd79c36.jpg","index":0,"item":"e79e6efc-8eab-41b0-aab6-267cfc4dd52d","keywords":null,"link":"/elet/20250515_Capa-uszkal-a-trieszti-kikotoben","timestamp":"2025. május. 15. 07:28","title":"Cápa úszkált a trieszti kikötőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696625f9-b995-463f-8077-b616375f4c77","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A gyerekkel koldulást tiltó jogszabályt egészítené ki Ovádi Péter.","shortLead":"A gyerekkel koldulást tiltó jogszabályt egészítené ki Ovádi Péter.","id":"20250513_ovadi-peter-elo-allattal-koldulas-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/696625f9-b995-463f-8077-b616375f4c77.jpg","index":0,"item":"33fbd835-332c-4380-9f57-b751a5b125e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_ovadi-peter-elo-allattal-koldulas-buntetes","timestamp":"2025. május. 13. 21:18","title":"Legalább százezer forintra büntetné a fideszes képviselő azt, aki élő állattal koldul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3456be8c-e32d-4cf2-8a3a-fdc49c90c093","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A jogász úgy véli, „nagyon nagy bajban lehet a hatalom, hogyha szükségét érzi ennek a szabályozásnak”.","shortLead":"A jogász úgy véli, „nagyon nagy bajban lehet a hatalom, hogyha szükségét érzi ennek a szabályozásnak”.","id":"20250514_atlathatosagi-torveny-ligeti-miklos-transparency-international","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3456be8c-e32d-4cf2-8a3a-fdc49c90c093.jpg","index":0,"item":"306324ba-4d2f-41da-ab2e-fabd23afa145","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_atlathatosagi-torveny-ligeti-miklos-transparency-international","timestamp":"2025. május. 14. 16:10","title":"Ligeti Miklós szerint az átláthatósági törvény javaslata rosszabb, mint az oroszországi szabályozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újfajta reklámelhelyezési gyakorlat jön a YouTube-ra, a létező legbosszantóbb pillanatban fogják félbeszakítani a tartalmat.","shortLead":"Újfajta reklámelhelyezési gyakorlat jön a YouTube-ra, a létező legbosszantóbb pillanatban fogják félbeszakítani...","id":"20250515_google-youtube-reklamok-csucspont-gemini-hirdetesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925.jpg","index":0,"item":"5bd88911-6ad3-4c27-90f7-72b486bdff53","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_google-youtube-reklamok-csucspont-gemini-hirdetesek","timestamp":"2025. május. 15. 09:03","title":"Ha bosszantják a reklámok a YouTube-on, van egy rossz hírünk: még idegesítőbbek lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd0254c1-1136-48c4-ab41-69f24ee45e5b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Nehéz kivívni a fiatalabb generációkhoz tartozók figyelmét és tiszteletét, de nem lehetetlen – a sikerhez egy igazi boomer tanácsait olvashatják.","shortLead":"Nehéz kivívni a fiatalabb generációkhoz tartozók figyelmét és tiszteletét, de nem lehetetlen – a sikerhez egy igazi...","id":"20250515_baby-boomer-eletmod-hatvanas-idosek-generacio-fiatalok-szakadek-technologia-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd0254c1-1136-48c4-ab41-69f24ee45e5b.jpg","index":0,"item":"56476e6e-fb09-4b7a-add4-8d56c4f805b3","keywords":null,"link":"/elet/20250515_baby-boomer-eletmod-hatvanas-idosek-generacio-fiatalok-szakadek-technologia-valtozas","timestamp":"2025. május. 15. 06:01","title":"Ettől a nyolc szokástól érdemes elköszönnünk ahhoz, hogy boomerként is jó kapcsolatunk legyen a fiatalokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8435b4-c80c-4fd9-ada1-6ed4e0ea0b37","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"1990-hez képest 42 százalékkal csökkent a nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátásunk, de ez most nem örömhír.","shortLead":"1990-hez képest 42 százalékkal csökkent a nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátásunk, de ez most nem örömhír.","id":"20250515_visszaeso-gazdasag-visszaeso-uveghazgaz-kibocsatas-klimabajnok-Magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c8435b4-c80c-4fd9-ada1-6ed4e0ea0b37.jpg","index":0,"item":"d8051bce-073f-48d2-a7a4-4dbd280472e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250515_visszaeso-gazdasag-visszaeso-uveghazgaz-kibocsatas-klimabajnok-Magyarorszag","timestamp":"2025. május. 15. 09:16","title":"Annyira visszaesett a gazdaságunk, hogy klímabajnokká vált Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]