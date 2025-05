Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7ee2991d-2a46-4d5a-b5ab-d67505f2a3fd","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság előrejelzése szerint sem a GDP-növekedés, sem az inflációs adatok nem utalnak a gazdaság erősödésére. Különösen aggasztónak tartják a beruházások visszaesését.","shortLead":"Az Európai Bizottság előrejelzése szerint sem a GDP-növekedés, sem az inflációs adatok nem utalnak a gazdaság...","id":"20250519_europai-bizottsag-gazdasasgi-prognozis-magyar-gdp-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ee2991d-2a46-4d5a-b5ab-d67505f2a3fd.jpg","index":0,"item":"5c6a73eb-5a15-4181-9999-97daa6d555c5","keywords":null,"link":"/eurologus/20250519_europai-bizottsag-gazdasasgi-prognozis-magyar-gdp-ebx","timestamp":"2025. május. 19. 11:14","title":"Brüsszel szerint is elmarad a repülőrajt: a magyar növekedést az utolsó helyre várják a régióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00141597-d12c-4aeb-a2bf-4cde188ee157","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A kapitány kiment mosdóba, a másodpilóta pedig elvesztette eszméletét, így a több mint 200 utast szállító járat perceken keresztül irányítás nélkül maradt.","shortLead":"A kapitány kiment mosdóba, a másodpilóta pedig elvesztette eszméletét, így a több mint 200 utast szállító járat...","id":"20250517_lufthansa-repulogep-pilota-rosszullet-frankfurt-sevilla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00141597-d12c-4aeb-a2bf-4cde188ee157.jpg","index":0,"item":"1d97ddd6-fa0c-485e-b0b6-c8d3721619e8","keywords":null,"link":"/elet/20250517_lufthansa-repulogep-pilota-rosszullet-frankfurt-sevilla","timestamp":"2025. május. 17. 15:28","title":"Tíz percen át pilóta nélkül repült a Lufthansa egyik járata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de8fe03-6a5c-4fd3-9aab-f7e000d855c7","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Ötvennyolc alkalommal öltötte magára a címeres mezt, most pedig búcsúzik.","shortLead":"Ötvennyolc alkalommal öltötte magára a címeres mezt, most pedig búcsúzik.","id":"20250519_Gulacsi-Peter-vegleg-lemondta-a-valogatottsagot-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8de8fe03-6a5c-4fd3-9aab-f7e000d855c7.jpg","index":0,"item":"6f6b5c18-6a07-4f85-891d-4ee2b66fbcaf","keywords":null,"link":"/sport/20250519_Gulacsi-Peter-vegleg-lemondta-a-valogatottsagot-ebx","timestamp":"2025. május. 19. 12:01","title":"Gulácsi végleg lemondta a válogatottságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f13c5f-21d8-4850-8511-067b27499389","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Bele se kezdjünk egy nyilvános beszédbe, ha nem tudjuk egy mondatban összefoglalni a fő üzenetünket. Mik a leszuggesztívebb előadók tulajdonságai? Milyen képességeket és eszközöket kell elsajátítani, hogy mi is hatásos beszédeket tarthassunk? Hogyan lehet érzelmet kiváltani a közönségből? És mit tegyünk, ha belesülünk az előadásba?","shortLead":"Bele se kezdjünk egy nyilvános beszédbe, ha nem tudjuk egy mondatban összefoglalni a fő üzenetünket. Mik...","id":"20250518_Amire-biztos-nem-gondolna-ha-beszedet-kell-tartania-a-szineknek-fontos-szerep-jut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35f13c5f-21d8-4850-8511-067b27499389.jpg","index":0,"item":"480d0b44-a492-42c5-9c30-c583b43f452a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250518_Amire-biztos-nem-gondolna-ha-beszedet-kell-tartania-a-szineknek-fontos-szerep-jut","timestamp":"2025. május. 18. 18:31","title":"Amire biztos nem gondolna, ha beszédet kell tartania: a színeknek fontos szerep jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66bcdd72-e73d-4885-9ebd-abc7b16126c1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A péteri feladatról szólva az új pápa úgy fogalmazott: nem lehengerléssel, vallási propagandával vagy hatalmi eszközökkel kell megragadnia a többieket, hanem csakis azzal a szeretettel, amelyre Jézus adott példát.","shortLead":"A péteri feladatról szólva az új pápa úgy fogalmazott: nem lehengerléssel, vallási propagandával vagy hatalmi...","id":"20250518_ferenc-papa-beiktatas-homilia-szeretet-egyseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66bcdd72-e73d-4885-9ebd-abc7b16126c1.jpg","index":0,"item":"9776791d-9c57-43f9-88cc-ef64cc83ce55","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_ferenc-papa-beiktatas-homilia-szeretet-egyseg-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 12:53","title":"XIV. Leó pápa a beiktatásán: Minden érdem nélkül választottak meg, félve és remegve jövök hozzátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1917a1ac-0bb2-4507-888f-cc8e9dc268f7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Jövő héten két napon át tart majd a budapesti rendezvény.","shortLead":"Jövő héten két napon át tart majd a budapesti rendezvény.","id":"20250517_Erdogan-Aliyev-Budapest-Turk-Tanacs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1917a1ac-0bb2-4507-888f-cc8e9dc268f7.jpg","index":0,"item":"78b7fb91-21bb-4746-a926-4696f612fc15","keywords":null,"link":"/itthon/20250517_Erdogan-Aliyev-Budapest-Turk-Tanacs","timestamp":"2025. május. 17. 17:24","title":"Erdogan és Aliyev is Budapestre jön a Türk Tanács találkozójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a5bd721-36f9-4fd9-a696-b69d493d03fb","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy frissen előkerült videón jól látni, hogyan cikázott a Dunán az a motorcsónak, melynek fedélzetén végül hét magyar fiatal vesztette életét.","shortLead":"Egy frissen előkerült videón jól látni, hogyan cikázott a Dunán az a motorcsónak, melynek fedélzetén végül hét magyar...","id":"20250518_verocei-hajobaleset-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a5bd721-36f9-4fd9-a696-b69d493d03fb.jpg","index":0,"item":"b1ac43da-f424-4745-8928-7c0230cc5e89","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_verocei-hajobaleset-video","timestamp":"2025. május. 18. 19:21","title":"Előkerült egy videó a verőcei hajótragédiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"250417b7-82a2-4cf3-87b9-3bc0df22a85a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tavalyi influenszertüntetés több szervezője és más, ismert tartalomgyártó is felszólal az átláthatósági törvény elleni, vasárnapi tüntetésen. Ott lesz többek között Pankotai Lili, Osváth Zsolt, Lengyel Tamás és Szabó Márton Csoki is.","shortLead":"A tavalyi influenszertüntetés több szervezője és más, ismert tartalomgyártó is felszólal az átláthatósági törvény...","id":"20250517_kossuth-ter-tuntetes-atlathatosagi-torveny-mero-vera-pankotai-lili-osvath-zsolt-hodasz-andras-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/250417b7-82a2-4cf3-87b9-3bc0df22a85a.jpg","index":0,"item":"ca9aefd2-7a4a-429e-bd69-6b0f5b829e27","keywords":null,"link":"/itthon/20250517_kossuth-ter-tuntetes-atlathatosagi-torveny-mero-vera-pankotai-lili-osvath-zsolt-hodasz-andras-ebx","timestamp":"2025. május. 17. 20:16","title":"Mérő Vera, Pankotai Lili, Osváth Zsolt és Hodász András is felszólal a vasárnapi, Kossuth téri tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]