[{"available":true,"c_guid":"b0fba986-ccec-49e4-84c7-e1ec43a493ee","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az európai ügyek minisztere szerint politikai hisztériakeltés és nyomásgyakorlás, hogy ismét az uniós tagállamok napirendjén szerepelt a magyar jogállamiság ügye, különös tekintettel a gyülekezési törvény módosítására és a poloskatörvényre. Bóka János szerint hiába kéri az Európai Bizottság a kormánytól az „átláthatósági” törvénytervezet visszavonását, az egyéni képviselői indítványra, nem pedig kormányjavaslatra került a parlament elé. A magyar kormány egy vétóval koronázta meg a mai napot.","shortLead":"Az európai ügyek minisztere szerint politikai hisztériakeltés és nyomásgyakorlás, hogy ismét az uniós tagállamok...","id":"20250527_jogallamisag-hetes-cikk-boka-janos_pride-poloska-torveny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0fba986-ccec-49e4-84c7-e1ec43a493ee.jpg","index":0,"item":"3c11a40e-393a-44f0-91ef-22a4c4788be5","keywords":null,"link":"/eurologus/20250527_jogallamisag-hetes-cikk-boka-janos_pride-poloska-torveny-ebx","timestamp":"2025. május. 27. 21:16","title":"Bóka János a meghallgatás után: A kormány nem tudja visszavonni az „átláthatósági” törvényt, mert nem ők terjesztették be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2050f4b5-90f6-498f-ae60-853f480abf41","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Érdemes a kalóriaszámlálás helyett modernebb megközelítést alkalmazni az egészséges étkezést és az ideális testsúlyt szem előtt tartó étkezések terén – véli a modern táplálkozástudomány. Bemutatjuk, hogy a legfrissebb eredmények szerint mire kell odafigyelni, hogy az ember a fogyókúrás szerek nélkül is elérje ugyanazt a hatást, mint amit a hírekbe mostanában gyakran bekerülő fogyasztóinjekciók és -gyógyszerek nyújtanak.","shortLead":"Érdemes a kalóriaszámlálás helyett modernebb megközelítést alkalmazni az egészséges étkezést és az ideális testsúlyt...","id":"20250528_fogyokura-ozempic-nelkul-egeszseges-etkezes-tanacsok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2050f4b5-90f6-498f-ae60-853f480abf41.jpg","index":0,"item":"eac555ad-a82b-4514-8091-e18116968faa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_fogyokura-ozempic-nelkul-egeszseges-etkezes-tanacsok","timestamp":"2025. május. 28. 06:03","title":"Mit ehet, mit nem? Mikor? Hogyan? Így érheti el az Ozempic-hatást a gyógyszer nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e1e1636-af00-49f5-a051-d3294742e38e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Minneapolisból Madisonba tartó gépen két eltévedt madarat próbáltak becserkészni felszállás előtt. ","shortLead":"A Minneapolisból Madisonba tartó gépen két eltévedt madarat próbáltak becserkészni felszállás előtt. ","id":"20250528_galamb-legitarsasag-egyesult-allamok-madison-minneapolis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e1e1636-af00-49f5-a051-d3294742e38e.jpg","index":0,"item":"507c77d7-ad91-4051-9ead-4ba9d51a911b","keywords":null,"link":"/elet/20250528_galamb-legitarsasag-egyesult-allamok-madison-minneapolis","timestamp":"2025. május. 28. 13:30","title":"Galambokat kergettek az utasszállító repülőgép fedélzetén – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef13a1be-0770-42dc-ba9c-f7295b01c478","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felesége, Deborra-Lee Furness két év után hivatalosan is elindította a válópert, ismerőseik szerint zűrös válásnak néznek elébe.","shortLead":"Felesége, Deborra-Lee Furness két év után hivatalosan is elindította a válópert, ismerőseik szerint zűrös válásnak...","id":"20250528_Kiderult-hogy-Hugh-Jackman-hazassaga-megcsalas-miatt-mehetett-tonkre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef13a1be-0770-42dc-ba9c-f7295b01c478.jpg","index":0,"item":"75647108-9b75-4deb-b456-e2ab293485ce","keywords":null,"link":"/elet/20250528_Kiderult-hogy-Hugh-Jackman-hazassaga-megcsalas-miatt-mehetett-tonkre","timestamp":"2025. május. 28. 11:23","title":"Kiderült, hogy Hugh Jackman házassága megcsalás miatt mehetett tönkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több civil szervezet is feljelentést tett a tárca ellen.","shortLead":"Több civil szervezet is feljelentést tett a tárca ellen.","id":"20250527_Medvehus-Szlovakia-kornyezetvedelmi-allamtitkar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317.jpg","index":0,"item":"2d19cc71-899a-4fda-9205-7f092ea0e6bf","keywords":null,"link":"/elet/20250527_Medvehus-Szlovakia-kornyezetvedelmi-allamtitkar","timestamp":"2025. május. 27. 15:43","title":"A szlovák környezetvédelmi minisztériumot nem zavarja, ha medvehúst szolgálnak fel az éttermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7e2a4c-ab59-4f87-84af-ca5d2e5a2e59","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A jogszabálytervezet indoklása szerint az a cél, hogy a kedvezményezettek minél több támogatáshoz férjenek hozzá – a szabálymódosítások valójában a szigorítás irányába mutatnak.","shortLead":"A jogszabálytervezet indoklása szerint az a cél, hogy a kedvezményezettek minél több támogatáshoz férjenek hozzá –...","id":"20250527_A-kormany-megporgetne-a-sportszervezetek-tao-tamogatasait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f7e2a4c-ab59-4f87-84af-ca5d2e5a2e59.jpg","index":0,"item":"eade505b-1724-4031-938b-61226e809004","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250527_A-kormany-megporgetne-a-sportszervezetek-tao-tamogatasait","timestamp":"2025. május. 27. 14:41","title":"A kormány megpörgetné a sportszervezetek tao-támogatásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c8e9db9-aeff-4c34-8f7a-53e2d9b037bb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kormány ezzel akarja bebizonyítani, hogy a reaktor mellől elszállított föld biztonságos.","shortLead":"A kormány ezzel akarja bebizonyítani, hogy a reaktor mellől elszállított föld biztonságos.","id":"20250527_fukusima-atomreaktor-fold-japan-miniszterelnoki-hivatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c8e9db9-aeff-4c34-8f7a-53e2d9b037bb.jpg","index":0,"item":"a697eaf9-0df0-4971-af12-2cdebf0416fc","keywords":null,"link":"/vilag/20250527_fukusima-atomreaktor-fold-japan-miniszterelnoki-hivatal","timestamp":"2025. május. 27. 15:21","title":"A fukusimai atomreaktor mellől visznek földet a japán miniszterelnöki hivatalba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A korrupciót mindenki látja, Orbán nem úgy néz ki, mint egy államférfi, aki egy napon emelt fővel lemondhat – írja Stefan Löwenstein a Frankfurter Allgemeine Zeitungban. A The Times szerzője azt kérdezi, miért tartott ilyen sokáig Trumpnak felismerni, hogy orosz kollégája idiótának nézi. Az amerikai Aranykupola rakétavédelmi rendszer tervét el kell felejteni – ajánlja a Washington Post elemzője. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"A korrupciót mindenki látja, Orbán nem úgy néz ki, mint egy államférfi, aki egy napon emelt fővel lemondhat – írja...","id":"20250528_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"84da136c-231d-4f3f-9d31-6cbf7162723c","keywords":null,"link":"/360/20250528_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 28. 11:06","title":"FAZ-elemzés: Orbán úgy néz ki, mint aki azt gondolja, semmi áron nem engedheti meg magának, hogy lemondjon hivataláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]