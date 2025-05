Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a8ee886e-50cd-481a-95e7-45a4f441b88e","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A fővárosi közösségi közlekedést még nem, de egyes beruházási összegeket és más, napi kifizetéseket már le kellett állítani a Fővárosi Önkormányzatnál, miután likviditási problémát okozott, hogy a Magyar Államkincstár 10,2 milliárdot emelt le a főváros számlájáról annak ellenére, hogy Budapest azonnali jogvédelmet kért ez ellen a bíróságtól. Nagy Márton miniszter szerint ez a lépés jogszerű volt.","shortLead":"A fővárosi közösségi közlekedést még nem, de egyes beruházási összegeket és más, napi kifizetéseket már le kellett...","id":"20250529_Tizmilliardot-inkasszoztak-a-fovarostol-mostantol-a-berek-kifizetese-a-fo-cel-es-van-olyan-kiadas-amit-mar-most-le-kellett-allitani-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8ee886e-50cd-481a-95e7-45a4f441b88e.jpg","index":0,"item":"0d28df1b-2ee3-41ae-91d4-8434a356f5c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_Tizmilliardot-inkasszoztak-a-fovarostol-mostantol-a-berek-kifizetese-a-fo-cel-es-van-olyan-kiadas-amit-mar-most-le-kellett-allitani-ebx","timestamp":"2025. május. 29. 16:35","title":"Tízmilliárdot inkasszóztak a fővárostól, mostantól a bérek kifizetése a fő cél, és van olyan kiadás, amit már most le kellett állítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fdee4b4-795b-44ea-9983-821d8924ed03","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szintén letartóztatták fiatal élettársát, aki az intézet vezetőhelyettese lett, miután J. Péter Pál nehéz körülményei közül kiemelte.","shortLead":"Szintén letartóztatták fiatal élettársát, aki az intézet vezetőhelyettese lett, miután J. Péter Pál nehéz körülményei...","id":"20250529_budapesti-javitointezet-igazgato-letartoztatas-emberkereskedelem-kenyszermunka-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fdee4b4-795b-44ea-9983-821d8924ed03.jpg","index":0,"item":"84809161-ab5b-440c-a219-fac69b707dab","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_budapesti-javitointezet-igazgato-letartoztatas-emberkereskedelem-kenyszermunka-ebx","timestamp":"2025. május. 29. 19:30","title":"Emberkereskedelemmel és kényszermunkával gyanúsítják a Budapesti Javítóintézet többször kitüntetett igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beec0bd2-2850-441a-85be-fbfbb04ffd63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Michelin-csillagos magyar séf irányítja a hamarosan hazánkban koncertező sztár étkeztetését.","shortLead":"Michelin-csillagos magyar séf irányítja a hamarosan hazánkban koncertező sztár étkeztetését.","id":"20250530_Esztergomi-etterem-fog-fozni-Jennifer-Lopezre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/beec0bd2-2850-441a-85be-fbfbb04ffd63.jpg","index":0,"item":"a2b30c30-523b-4036-9ac2-e51b2c2455da","keywords":null,"link":"/elet/20250530_Esztergomi-etterem-fog-fozni-Jennifer-Lopezre","timestamp":"2025. május. 30. 08:20","title":"Esztergomi étterem fog főzni Jennifer Lopezre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a35c7cbd-2b4e-45a0-ae40-d5b02f4ac9ee","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Voltunk, mint ti, lesztek, mint mi: ez ma a törvény a Duna folyása mentén. Vagy felhúzzuk egymást a lék fölé, vagy lerántjuk egymást a mélybe. Vélemény.","shortLead":"Voltunk, mint ti, lesztek, mint mi: ez ma a törvény a Duna folyása mentén. Vagy felhúzzuk egymást a lék fölé, vagy...","id":"20250530_hvg-Paraszka-Boroka-Kusstorveny-taposoakna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a35c7cbd-2b4e-45a0-ae40-d5b02f4ac9ee.jpg","index":0,"item":"028ba5a5-33c7-46dc-9c58-de7effae1e2c","keywords":null,"link":"/360/20250530_hvg-Paraszka-Boroka-Kusstorveny-taposoakna","timestamp":"2025. május. 30. 08:00","title":"Parászka Boróka: Magyarország, a térségi taposóakna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6288bd42-0df9-4efc-8f0e-b6d4f003c223","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Eddig mindenki úgy tudta, az utolsó magyar Gulag-túlélő tavaly hunyt el. Egy kutató azonban rábukkant egy 96 éves férfira, aki szintén internált volt. Szabó Zoltán állítja: egyszerű munkásemberként, ártatlanul internálták.","shortLead":"Eddig mindenki úgy tudta, az utolsó magyar Gulag-túlélő tavaly hunyt el. Egy kutató azonban rábukkant egy 96 éves...","id":"20250530_A-magyar-Gulag-utolso-tuleloje-a-mai-napig-nem-erti-hogy-miert-tartottak-fogva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6288bd42-0df9-4efc-8f0e-b6d4f003c223.jpg","index":0,"item":"cf2e515d-6a68-4dc4-b072-b064a71b9abb","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_A-magyar-Gulag-utolso-tuleloje-a-mai-napig-nem-erti-hogy-miert-tartottak-fogva","timestamp":"2025. május. 30. 15:56","title":"A magyar Gulag utolsó túlélője a mai napig nem érti, hogy miért tartották fogva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ad8fac-54e3-4cae-9813-90939261a31e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, időnként a technológia is belezavarodik már abba, hogy milyen évet írunk épp – a Google eszköze legalábbis rendre beleszalad abba a hibába, hogy még mindig 2024 van. Időnként kifejezetten vicces válaszokat ad az MI-alapú áttekintés.","shortLead":"Úgy tűnik, időnként a technológia is belezavarodik már abba, hogy milyen évet írunk épp – a Google eszköze legalábbis...","id":"20250530_google-ai-alapu-attekintes-overview-mesterseges-intelligencia-datum-hiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6ad8fac-54e3-4cae-9813-90939261a31e.jpg","index":0,"item":"37a87a01-c606-4d72-a4e8-474fdc06f830","keywords":null,"link":"/tudomany/20250530_google-ai-alapu-attekintes-overview-mesterseges-intelligencia-datum-hiba","timestamp":"2025. május. 30. 17:03","title":"A Google újdonsága szerint még mindig 2024 van. De az is lehet, hogy valahol már 2025","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b30712-1bb9-4e83-a122-bb41bd82b1fc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Meglátszik a Szerencsejáték Zrt. 2024-es teljesítményén, hogy tavaly nyáron foci-Európa-bajnokság és olimpia is volt.","shortLead":"Meglátszik a Szerencsejáték Zrt. 2024-es teljesítményén, hogy tavaly nyáron foci-Európa-bajnokság és olimpia is volt.","id":"20250529_Szerencsejatek-Zrt-ceges-beszamolo-Nagy-Marton-100-milliard-forint-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04b30712-1bb9-4e83-a122-bb41bd82b1fc.jpg","index":0,"item":"89644673-8ffe-46c6-9cd0-e3b77ac8fb17","keywords":null,"link":"/kkv/20250529_Szerencsejatek-Zrt-ceges-beszamolo-Nagy-Marton-100-milliard-forint-osztalek","timestamp":"2025. május. 29. 15:29","title":"Annyi pénzt szerencsejátékoztunk el tavaly, hogy Nagy Márton 100 milliárd forint osztalék kifizetését rendelte el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45633044-0b45-411c-a3ea-36a81a0cb097","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Habár a CPAC jelenleg éppen Budapesten ülésezik, újraválasztása óta Donald Trump amerikai elnök már nem dicséri annyit a magyar kormányfőt, mint korábban. De akadnak más jelei is, hogy lehűlt a kétoldalú viszony – jelenti a magyar fővárosból Lucas Minisini, a francia lap kiküldött tudósítója.","shortLead":"Habár a CPAC jelenleg éppen Budapesten ülésezik, újraválasztása óta Donald Trump amerikai elnök már nem dicséri annyit...","id":"20250530_Le-Monde-Orban-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45633044-0b45-411c-a3ea-36a81a0cb097.jpg","index":0,"item":"1fc00949-0e11-43fc-add1-61c12bc64f40","keywords":null,"link":"/360/20250530_Le-Monde-Orban-Trump","timestamp":"2025. május. 30. 06:52","title":"Le Monde: Véget értek a mézeshetek Orbán és Trump között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]