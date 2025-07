A Képviselőház republikánus elnöke szerint is közzé kéne tenni az Epstein-iratokat

Az Epstein-üggyel kapcsolatos dokumentumok közzétételére szólította fel az amerikai igazságügyi minisztériumot Mike Johnson, a Képviselőház republikánus elnöke – számolt be a The Guardian. A politikus egy podcastban beszélt arról, hogy nyilvánosságra kellene hozni a szexuális visszaélésekkel vádolt, majd a börtönben máig vitatott körülmények között életét vesztő üzletember ügyéhez kapcsolódó iratokat, amelyek között a közvélekedés szerint az Epstein ügyfeleit tartalmazó lista is szerepel.

„Ez egy nagyon kényes téma, de mindent közzé kellene tenni, és hagyni, hogy az emberek döntsenek róla” – fogalmazott Johnson kedden. A házelnök utalt az igazságügyi minisztériumot vezető Pam Bondi főügyész korábbi kijelentéseire is, aki akkor arról beszélt, hogy az ügyhöz kapcsolódó iratok ott pihennek az asztalán. „Elő kell állnia, és meg kell ezt magyaráznia” – mondta.

Johnson a Képviselőház elnökeként a Republikánus Párt egyik legfontosabb szereplője, nyilvánosan ritkán fordul szembe Donald Trumppal. Az elnök kijelentései az Epstein-üggyel kapcsolatban, valamint az ügy kormányzati kezelése még saját pártján belül is sokakat felháborítottak. Trump arról írt a közösségi médiában, hogy a közvéleménynek el kellene engednie a témát.

Azóta Trump is finomított álláspontján, kedden a Fehér Házban már arról beszélt, hogy Bondinak minden olyat iratot közzé kellene tennie, amelyet „hitelesnek tart”.