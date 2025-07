Megosztotta a MAGA-tábort az, ahogyan a kormány kezeli az Epstein-ügyet

Donald Trump leghűségesebb támogatóit is felháborította az, ahogyan az amerikai kormány kezeli az Epstein-ügyet – derül ki az AP cikkéből.

Az Igazságügyi Minisztérium a múlt héten azt közölte, hogy nem is létezik olyan, hogy Epstein-lista (ez elvileg a szexuális visszaélésekkel vádolt, majd a börtönben máig vitatott körülmények között életét vesztő üzletember klienseit tartalmazza). Ez azért is fura, mert Pam Bondi igazságügyi miniszter februárban még azt jelentette be, hogy a szóban forgó lista az asztalán van és hamarosan nyilvánosságra hozzák.

Miután ez nem történt meg, Bondi azt a magyarázatot adta, hogy az ügy aktáira és nem a klienslistára gondolt, amikor arról beszélt, hogy az asztalán van.

A miniszter azt is hozzátette, hogy a tárcánál nagy mennyiségben vizsgálnak át korábban visszatartott, bizonyító erejű anyagokat, ugyanakkor a minisztérium azt is közölte, hogy ezek kiadása nem volna helyes és az akták egy részét egy bírói döntés értelmében el is zárták a nyilvánosság elől.

Ez ugyanakkor nagy felhördülést keltett Donald Trump személyes támogatói, az úgynevezett MAGA-tábor körében, hiszen az elnök egyik, számukra igen fontos kampányígérete épp ezen akták publikákálása volt. Az amerikai szélsőjobb olyan képviselői, mint Tucker Carlson, vagy Steve Bannon, sőt, a Trump kampányában fontos szerepet játszó Laura Loomer is az ügy kormányzati kezelésében az átláthatóság hiányát kritizálták.

Azonban nem csak kívülről érkeztek a bírálatok, az Axios értesülései szerint a kormányzat azon tagjai is csapdahelyzetbe kerültek, akik korábban ezt a szélsőjobboldali influenszergárdát erősítették. Ilyen pl. a Trump által az FBI igazgatóhelyettesének kinevezett Dan Bongino. A hírek szerint Bongino és Bondi egy meglehetősen feszült hangvételű találkozón, a Fehér Házban igyekeztek tisztázni, hogy melyikük is a felelős a történtekért. Az esetről beszámoló forrás szerint a találkozó „nem túl barátságos hangulatban ért véget”. Állítólag Bongino azóta ott is hagyta a hivatalát, ám ezt még nem erősítette meg senki sem hivatalosan.

A probléma veleje, hogy Bongino korábban, még influenszerként a legvadabb összeesküvéselméleteket is terjesztette Jeffrey Epstein haláláról, majd május végén, már az FBI igazgatóhelyetteseként arról posztolt, hogy Epstein valójában, az eddigi hivatalos verziónak megfelelően öngyilkosságot követett el a börtönben. Ennek pedig lett egy olyan következménye, hogy a korábbi rajongói ellene fordultak, amit a források szerint az igazgatóhelyettes nehezen viselt és ez okozta a Bondival való összefeszülését.

A történtek jelentős visszhangja miatt a Republikánus Párt igyekszik összezárni Bondi mögött, nem utolsó sorban azért, mert Trump elnök állítólag kedveli őt és nem tervezi meneszteni az Epstein-ügy ellentmondásos kezelése miatt.

Ugyanakkor vannak olyan képviselők, mint a zavaros elméletekre rendszerint nyitott Marjorie Taylor Greene, aki nem alaptalanul jegyezte meg, hogy a jelenlegi kommunikáció homlokegyenesen ellenkezik azzal, amiről korábban szó volt és ezt az emberek nem hajlandók elfogadni.

A botrányt Trump is igyekszik elsimítani, aki most már úgy beszél Epsteinről, mint egy olyan emberről, aki már senkit sem érdekel (holott láthatóan nem ez a helyzet) és közben az igazságügyi minisztere mellett is kiállt, ami érthető, hiszen Bondi elsősorban Trump-lojalista.

Az Epstein-ügy előkerült Donald Trump és Elon Musk látványos szakítása után is, a Tesla-vezér ki is jelentette, hogy a közmondásos listán meg lehet találni az elnök nevét is, amit Epstein ügyvédje egy későbbi posztjában tagadott.

Mint ismert, Jeffrey Epstein egy amerikai üzletember volt, akiről kiderült, hogy szexuálisan kizsákmányolt kiskorú lányokat és állítólag az amerikai felső tízezer egyes tagjai számára közvetített fiatal, illetve fiatalkorú lányokat. Az ügyével részletesen az alábbi anyagunkban foglalkoztunk: