Jövő hét elején találkozhat Donald Trump és Vlagyimir Putyin

Akár már a jövő hét elején összejöhet a Donald Trump és Vlagyimir Putyin közötti csúcstalálkozó a Fehér Ház tisztségviselői szerint – számolt be a Sky News. Az amerikai és orosz elnök közötti közvetlen témája az ukrajnai fegyverszünet lehet.

A portál szerint a tárgyalás előfeltétele az lehet, hogy Putyin Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is üljön le tárgyalni. Erre akár közvetlen a Trump-Putyin találkozó után, Trump részvételével is sor kerülhet, az amerikai adminisztráció erről tájékoztatta az európai szövetségeseket a The New York Times beszámolója szerint.

Trump szerdán újságírói kérdésre annyit mondott, hogy „nagyon jó esély van” arra, hogy összejöjjön a személyes találkozója Putyinnal. Arról elmondása szerint még nem született döntés, hogy hol rendezzék meg a csúcstalálkozót. A találkozó létrejöttéhez az vezetett, hogy kedden az amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff tárgyalt az orosz elnökkel, ami Putyin tanácsadója szerint „hasznos és konstruktív” volt.

Ez lenne az első amerikai-orosz csúcs Oroszország Ukrajna elleni inváziójának kezdete óta, legutóbb Putyin még 2021 nyarán, Genfben találkozott Joe Biden akkori amerikai elnökkel. Trump az első ciklusa alatt is tárgyalt Putyinnal, 2018-ban Finnországban rendeztek amerikai-orosz csúcstalálkozót.