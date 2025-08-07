Jövő hét elején találkozhat Donald Trump és Vlagyimir Putyin

Az Ukrajna elleni támadás óta Vlagyimir Putyin először találkozhat az aktuális amerikai elnökkel, de Donald Trump Volodimir Zelenszkijjel is szeretné leültetni orosz kollégáját.

Akár már a jövő hét elején összejöhet a Donald Trump és Vlagyimir Putyin közötti csúcstalálkozó a Fehér Ház tisztségviselői szerint – számolt be a Sky News. Az amerikai és orosz elnök közötti közvetlen témája az ukrajnai fegyverszünet lehet.

A portál szerint a tárgyalás előfeltétele az lehet, hogy Putyin Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is üljön le tárgyalni. Erre akár közvetlen a Trump-Putyin találkozó után, Trump részvételével is sor kerülhet, az amerikai adminisztráció erről tájékoztatta az európai szövetségeseket a The New York Times beszámolója szerint.

Trump szerdán újságírói kérdésre annyit mondott, hogy „nagyon jó esély van” arra, hogy összejöjjön a személyes találkozója Putyinnal. Arról elmondása szerint még nem született döntés, hogy hol rendezzék meg a csúcstalálkozót. A találkozó létrejöttéhez az vezetett, hogy kedden az amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff tárgyalt az orosz elnökkel, ami Putyin tanácsadója szerint „hasznos és konstruktív” volt.

Ez lenne az első amerikai-orosz csúcs Oroszország Ukrajna elleni inváziójának kezdete óta, legutóbb Putyin még 2021 nyarán, Genfben találkozott Joe Biden akkori amerikai elnökkel. Trump az első ciklusa alatt is tárgyalt Putyinnal, 2018-ban Finnországban rendeztek amerikai-orosz csúcstalálkozót.

