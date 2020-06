Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57a2e999-6e79-4b40-b5e9-3b2397787594","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Lehetetlen feladatra vállalkozik egy városvezető, legyen bár ellenzéki vagy kormánypárti, ha meg szeretné mutatni, hogy lehet másképp is kormányozni, mint Orbán Viktor. Azért vannak biztató példák.","shortLead":"Lehetetlen feladatra vállalkozik egy városvezető, legyen bár ellenzéki vagy kormánypárti, ha meg szeretné mutatni...","id":"202026__karakteres_polgarmesterek__sajat_arcel__buntiben__csapataik_harcban_allnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57a2e999-6e79-4b40-b5e9-3b2397787594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab9d6b1-a95f-4ae4-9eb0-7b6daf441257","keywords":null,"link":"/360/202026__karakteres_polgarmesterek__sajat_arcel__buntiben__csapataik_harcban_allnak","timestamp":"2020. június. 27. 08:30","title":"A kormányzati fojtás mellett nehéz saját arcélt építeni, de nem lehetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754d838b-513e-447e-ac49-8c7a299c922c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A ciklus felénél váltanak a koalíciós partnerek.","shortLead":"A ciklus felénél váltanak a koalíciós partnerek.","id":"20200627_Negy_honap_egyezkedes_utan_megvan_az_uj_ir_miniszterelnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=754d838b-513e-447e-ac49-8c7a299c922c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da26acf-953b-4e5d-9d5a-b6cdee91f6cc","keywords":null,"link":"/vilag/20200627_Negy_honap_egyezkedes_utan_megvan_az_uj_ir_miniszterelnok","timestamp":"2020. június. 27. 17:24","title":"Négy hónap egyezkedés után megvan az új ír miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f96169-aeec-4cb7-9c10-61745b7072f9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A pontos országlistát a jövő hét közepén teszi közzé a brit kormány.","shortLead":"A pontos országlistát a jövő hét közepén teszi közzé a brit kormány.","id":"20200627_Jo_hir_a_Londonba_keszuloknek_hamarosan_enyhulhetnek_a_karantenszabalyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98f96169-aeec-4cb7-9c10-61745b7072f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40804bd1-4230-4f33-8119-a67fdaff323d","keywords":null,"link":"/vilag/20200627_Jo_hir_a_Londonba_keszuloknek_hamarosan_enyhulhetnek_a_karantenszabalyok","timestamp":"2020. június. 27. 07:38","title":"Jó hír a Londonba készülőknek: hamarosan enyhülhetnek a karanténszabályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d3117d-9aab-411d-813a-b9bf4668ebc6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hat órát kell várakozniuk az Ukrajnába tartó autósoknak Záhonynál, a szerb határon Röszkénél a be- és a kilépő forgalom is torlódik - közölte honlapján a rendőrség.","shortLead":"Hat órát kell várakozniuk az Ukrajnába tartó autósoknak Záhonynál, a szerb határon Röszkénél a be- és a kilépő forgalom...","id":"20200628_Komoly_torlodas_a_hatarokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0d3117d-9aab-411d-813a-b9bf4668ebc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc81758-ca65-4263-8853-3076a5261399","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_Komoly_torlodas_a_hatarokon","timestamp":"2020. június. 28. 14:58","title":"Komoly torlódás a határokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34d722cb-7657-43cf-853a-4624538eb00c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Téves volt az egyik török lap értesülése, amit a hvg.hu is szemlézett.","shortLead":"Téves volt az egyik török lap értesülése, amit a hvg.hu is szemlézett.","id":"20200627_Beszall_a_Mol_a_Torok_Aramlat_deli_leagazasanak_kialakitasaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34d722cb-7657-43cf-853a-4624538eb00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a8a4018-9420-4b1e-9ac7-0bc2bd2e0853","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200627_Beszall_a_Mol_a_Torok_Aramlat_deli_leagazasanak_kialakitasaba","timestamp":"2020. június. 27. 14:44","title":"Nem száll be a Mol a Török Áramlatba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af789c3-8b2b-4cab-a031-ba3348c4bbb4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. ","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit. ","id":"20200628_apple_wwdc_bejelentesek_spagetti_fizikaja_dragako_banyasz_facebook_bojkott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0af789c3-8b2b-4cab-a031-ba3348c4bbb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c19ac169-ecb7-49ce-bb84-f30af233918d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200628_apple_wwdc_bejelentesek_spagetti_fizikaja_dragako_banyasz_facebook_bojkott","timestamp":"2020. június. 28. 12:03","title":"Ez történt: bejelentette az Apple, milyen új funkciókat kapnak az iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a95a37a3-4209-4964-9330-05fb0e5f9172","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A gazdaságtörténet egyik legnagyobb pénzcseréje közeleg, és ehhez képest a kereskedelem nem omlott össze egészen. A német egyesítéshez vezető utat felidéző \"Eljött a paradicsom\" című sorozatunk következő epizódja.","shortLead":"A gazdaságtörténet egyik legnagyobb pénzcseréje közeleg, és ehhez képest a kereskedelem nem omlott össze egészen...","id":"20200627_vietnamiak_sztrajkok_valutaunio_Eljott_a_paradicsom_1990_junius_27","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a95a37a3-4209-4964-9330-05fb0e5f9172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1070c17-7c51-40b4-9884-9a40faa68ab1","keywords":null,"link":"/360/20200627_vietnamiak_sztrajkok_valutaunio_Eljott_a_paradicsom_1990_junius_27","timestamp":"2020. június. 27. 17:00","title":"Vietnamiak és mozambikiak átverése kísérte a német valutauniót – 1990. június 27.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88678ba9-13c3-47f6-9ffb-0464452883d7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök az NKE tisztavatásán arra is utalt, hogy jómódú országokban az egyenruhások iránti közmegbecsülést köztéri szobrokkal együtt döntik le, „az állam és a törvény kivonul az utcáról”. ","shortLead":"A miniszterelnök az NKE tisztavatásán arra is utalt, hogy jómódú országokban az egyenruhások iránti közmegbecsülést...","id":"20200627_Orban_tisztavatas_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88678ba9-13c3-47f6-9ffb-0464452883d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599c3200-0c48-4049-a15f-1eb8c97f7a9d","keywords":null,"link":"/itthon/20200627_Orban_tisztavatas_rendorseg","timestamp":"2020. június. 27. 10:42","title":"Orbán: \"Mi, magyarok, feketeöves válságkezelők vagyunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]