[{"available":true,"c_guid":"f964ad90-81f1-4e40-a0ef-12e743db3fa2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum és a Márki-Zay Péterhez tartozó MMM aktivistái gyűjtik a nemzeti konzultációs íveket. A kitelepüléseiken azonban rendre ott vannak a Fidesz és a Fidelitas aktivistái is.","shortLead":"A Momentum és a Márki-Zay Péterhez tartozó MMM aktivistái gyűjtik a nemzeti konzultációs íveket. A kitelepüléseiken...","id":"20200714_A_Fidesz_aktivistai_kovetik_a_remhirterjesztes_miatt_rabositott_gyulai_ellenzeki_aktivistat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f964ad90-81f1-4e40-a0ef-12e743db3fa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"854ce08d-490c-4ae2-b55e-39ebb55cafa9","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_A_Fidesz_aktivistai_kovetik_a_remhirterjesztes_miatt_rabositott_gyulai_ellenzeki_aktivistat","timestamp":"2020. július. 14. 09:25","title":"Mindenhol a Fidesz aktivistái várják a rémhírterjesztés miatt rabosított gyulai ellenzékit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0acdd407-a5e4-4de0-984c-819df30f9841","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A villamosmérnök végzettségű tévés 49 éves volt.","shortLead":"A villamosmérnök végzettségű tévés 49 éves volt.","id":"20200714_Meghalt_Grant_Imahara_az_Allitolag_egykori_musorvezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0acdd407-a5e4-4de0-984c-819df30f9841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2e1607-20e8-4dd4-b29a-ff23bd356568","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_Meghalt_Grant_Imahara_az_Allitolag_egykori_musorvezetoje","timestamp":"2020. július. 14. 09:59","title":"Meghalt Grant Imahara, az Állítólag egykori műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d2e28aa-b2dd-4199-b8bd-3f7884905ef4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Számos zenész fakadt ki arra a felvetésre, hogy augusztus 15-e után ne lehessen koncertezni. Nagy Feró másképp látja.\r

","shortLead":"Számos zenész fakadt ki arra a felvetésre, hogy augusztus 15-e után ne lehessen koncertezni. Nagy Feró másképp...","id":"20200715_Nagy_Fero_Nem_tehetjuk_meg_a_kozonseggel_hogy_veszelynek_tesszuk_ki_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d2e28aa-b2dd-4199-b8bd-3f7884905ef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eff3512-2ed3-4567-85aa-7b57429054d2","keywords":null,"link":"/elet/20200715_Nagy_Fero_Nem_tehetjuk_meg_a_kozonseggel_hogy_veszelynek_tesszuk_ki_oket","timestamp":"2020. július. 15. 09:14","title":"Nagy Feró: Nem tehetjük meg a közönséggel, hogy veszélynek tesszük ki őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megállíthatatlanul közeledik az űrkutatás új korszaka, melyből az oroszok és Kína sem szeretne kimaradni.","shortLead":"Megállíthatatlanul közeledik az űrkutatás új korszaka, melyből az oroszok és Kína sem szeretne kimaradni.","id":"20200714_oroszorszag_kina_holdbazis_urkutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97c2e62-afe5-4eee-8bf1-b10e6430a57e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_oroszorszag_kina_holdbazis_urkutatas","timestamp":"2020. július. 14. 08:33","title":"Oroszország és Kína közös bázist építene a Holdon, hogy onnan repüljenek más bolygókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c598a902-e6f9-4a13-ad92-9d35c52f6eef","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"A koronavírus miatt bevezetett kijárási korlátozások feloldásával lassan kezd visszatérni az élet a normális kerékvágásba. De mik azok a szokások, amiket tovább viszünk ebből az időszakból? Mi az, ami marad a járvány után is? Előző cikkünkben megkérdeztük olvasóinkat a bankolási szokásaik változásáról, az eredményeket az OTP Bank szakértői segítségével elemezzük. \r

","shortLead":"A koronavírus miatt bevezetett kijárási korlátozások feloldásával lassan kezd visszatérni az élet a normális...","id":"otpbank_20200617_koronavirus_digitalis_bankolas_szokasok_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c598a902-e6f9-4a13-ad92-9d35c52f6eef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae299c96-f23f-4f8f-8e54-463ab584a1eb","keywords":null,"link":"/brandcontent/otpbank_20200617_koronavirus_digitalis_bankolas_szokasok_felmeres","timestamp":"2020. július. 13. 18:30","title":"65 felett is élünk az újabb megoldásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a72258-ca95-406f-b30b-1a248f5478cb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Határozatban döntött arról az Országgyűlés, hogy feltételeket szabtak a kormánynak, miként támogathatja az Európai Unió koronavírus-járvány okozta gazdasági károk enyhítését célzó hitelfelvételét.","shortLead":"Határozatban döntött arról az Országgyűlés, hogy feltételeket szabtak a kormánynak, miként támogathatja az Európai Unió...","id":"20200714_Megszavazta_a_Fidesz_hogy_ne_lehessen_jogallami_feltetelekhez_kotni_a_kedvezmenyes_EUs_hitelt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91a72258-ca95-406f-b30b-1a248f5478cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4298401e-f412-4b3c-b148-3db262fccf6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_Megszavazta_a_Fidesz_hogy_ne_lehessen_jogallami_feltetelekhez_kotni_a_kedvezmenyes_EUs_hitelt","timestamp":"2020. július. 14. 14:57","title":"Megszavazta a Fidesz, hogy ne lehessen jogállami feltételekhez kötni az EU-támogatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1154505-256d-411f-a7b8-21c7d1618cbe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zephyr új egere nem csak kialakítása miatt érdekes, a borítás alá is került egy szokatlan elem: egy nagy teljesítményű ventilátor van benne.","shortLead":"A Zephyr új egere nem csak kialakítása miatt érdekes, a borítás alá is került egy szokatlan elem: egy nagy...","id":"20200715_zephyr_videojatekos_eger_ventilator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1154505-256d-411f-a7b8-21c7d1618cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6706a32-8127-4fa3-bec1-e7fb458ccefe","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_zephyr_videojatekos_eger_ventilator","timestamp":"2020. július. 15. 11:03","title":"Miniventilátor van ebben az egérben, hogy ne izzadjon a használója keze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6ed8d3e-45b6-48f6-88f6-4ad4a211f153","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Bár Palkovics László már ünnepélyesen átadta az új 21. századi új radiológiai komplexumot Szegeden, mégis van olyan vizsgálat, amelyet a kórház udvarán, kamionokban végeznek. Az egyetem szerint a betegek nem szenvednek kárt, a beruházás teljes befejezése az ellátást korábban nyújtó magánszolgáltató és a járvány miatt csúszik.","shortLead":"Bár Palkovics László már ünnepélyesen átadta az új 21. századi új radiológiai komplexumot Szegeden, mégis van olyan...","id":"20200713_Kamionban_vizsgaljak_a_betegeket_Szegeden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6ed8d3e-45b6-48f6-88f6-4ad4a211f153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe13d849-4eff-4e80-8415-eda72672495f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200713_Kamionban_vizsgaljak_a_betegeket_Szegeden","timestamp":"2020. július. 13. 17:30","title":"Kamionban vizsgálják a betegeket Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]