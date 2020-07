Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edaf7ead-8ce6-4c55-b6bd-89cdea4b9c8f","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A Kaleta-botrány bűnügyi, jogi és politikai aspektusain túl felveti a kérdéseket, mi is a pedofília, betegség-e, kik a pedofilok, hogyan védheti meg magát tőlük a társadalom, megoldás-e kémiai kasztrálásuk.","shortLead":"A Kaleta-botrány bűnügyi, jogi és politikai aspektusain túl felveti a kérdéseket, mi is a pedofília, betegség-e, kik...","id":"202029_ha_kezelesbe_veszik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edaf7ead-8ce6-4c55-b6bd-89cdea4b9c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a133232-8133-41b8-b4ed-9399da39ea68","keywords":null,"link":"/360/202029_ha_kezelesbe_veszik","timestamp":"2020. július. 16. 16:30","title":"\"A pedofília függőség, mint az alkoholizmus, nem múlik el, de kordában tartható\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaad8544-e4ba-4437-8834-76b0d6addc04","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan egy picit még várni kell, de hamarosan újabb emojikat tud majd elérni iOS-es, iPadOS-es, macOS-es eszközén, és persze az androidos készülékekre is érkeznek újdonságok.","shortLead":"Ugyan egy picit még várni kell, de hamarosan újabb emojikat tud majd elérni iOS-es, iPadOS-es, macOS-es eszközén, és...","id":"20200717_apple_ios_google_android_uj_emojik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aaad8544-e4ba-4437-8834-76b0d6addc04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bacc75b-66f1-4a1b-8c4f-0ae72a6f4c20","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_apple_ios_google_android_uj_emojik","timestamp":"2020. július. 17. 20:33","title":"Ezek az új emojik már biztosan ott lesznek az okostelefonján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d611b02-2793-4d9b-9e38-d6a260f9130a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvostanhallgatók fele nem Magyarországon képzeli el a jövőjét, egyharmaduk hosszabb távon is külföldön dolgozna.","shortLead":"Az orvostanhallgatók fele nem Magyarországon képzeli el a jövőjét, egyharmaduk hosszabb távon is külföldön dolgozna.","id":"20200717_orvos_kulfold_kamara_felmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d611b02-2793-4d9b-9e38-d6a260f9130a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb2e650-0fca-47d5-94af-d6bb491042b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_orvos_kulfold_kamara_felmeres","timestamp":"2020. július. 17. 17:17","title":"A leendő magyar orvosok fele külföldön képzeli el a jövőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efe4a71c-be26-4e42-833d-251522169e78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszaüt a kulcsfontosságú ágazatnak az elhanyagolása a főpolgármester szerint.","shortLead":"Visszaüt a kulcsfontosságú ágazatnak az elhanyagolása a főpolgármester szerint.","id":"20200717_Karacsony_a_jarvany_nem_az_egeszsegugy_miatt_hanem_annak_ellenere_allt_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efe4a71c-be26-4e42-833d-251522169e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cbc15d0-a523-4ead-a4d6-a50355373f48","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_Karacsony_a_jarvany_nem_az_egeszsegugy_miatt_hanem_annak_ellenere_allt_meg","timestamp":"2020. július. 17. 10:24","title":"Karácsony: A járvány nem az egészségügy miatt, hanem annak ellenére állt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02b2881-14aa-476d-9e7a-38aec284f935","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napok múlva bemutatja a OnePlus régi-új stratégiájának első gyümölcsét, az elérhető árú, de kellően erős specifikációjú OnePlus Nordot. Egy videóból sok minden kiderül róla.","shortLead":"Napok múlva bemutatja a OnePlus régi-új stratégiájának első gyümölcsét, az elérhető árú, de kellően erős specifikációjú...","id":"20200716_oneplus_nord_video_pods","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c02b2881-14aa-476d-9e7a-38aec284f935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dff6f07-7a93-4311-846f-0e508bc157d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_oneplus_nord_video_pods","timestamp":"2020. július. 16. 10:03","title":"Hivatalos videón a OnePlus új, olcsóbb androidos telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e615b5c-7786-4b45-87e7-f0af6d861413","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meghitt társaságban a herélés is jobban esik.","shortLead":"Meghitt társaságban a herélés is jobban esik.","id":"20200717_A_cicak_is_szeretik_a_plussbaratokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e615b5c-7786-4b45-87e7-f0af6d861413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcdeb9af-e238-469a-ac8d-d6d7e7065b45","keywords":null,"link":"/elet/20200717_A_cicak_is_szeretik_a_plussbaratokat","timestamp":"2020. július. 17. 13:55","title":"A cicák is szeretik a plüssbarátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44b96aaa-05d6-4935-90c7-623bbcf0cf93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyan a fővárosban van a legtöbb beteg, de lakosságarányosan nézve már az látszik, hogy Zala megyében rosszabb a járványügyi helyzet.","shortLead":"Ugyan a fővárosban van a legtöbb beteg, de lakosságarányosan nézve már az látszik, hogy Zala megyében rosszabb...","id":"20200716_koronavirus_fertozottek_megyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44b96aaa-05d6-4935-90c7-623bbcf0cf93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258ee06d-3e39-4338-8d28-8a3e53aaf28d","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_koronavirus_fertozottek_megyek","timestamp":"2020. július. 16. 18:58","title":"Zala arányaiban a legfertőzöttebb megye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22ac86c-9e9d-453d-835f-143fc319c1cf","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Portugáliából kérték meg Orbán Viktort, hogy egyes megyék, régiók vagy városok beutazás szabályait enyhítsék, egy nappal az előtt, hogy az átírt szabály megjelent a Magyar Közlönyben. De Erdély vagy a Vajdaság is reménykedhet a könnyítésben, ha a járvány számai alapján döntenek - a Nagy-Britanniába kivándorolt vagy a kárpátaljai magyarok már kevésbé.","shortLead":"Portugáliából kérték meg Orbán Viktort, hogy egyes megyék, régiók vagy városok beutazás szabályait enyhítsék...","id":"20200716_beutazasi_szabalyok_regionalis_portugalia_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b22ac86c-9e9d-453d-835f-143fc319c1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f40276-7e97-457b-83c4-89ef5aca6149","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200716_beutazasi_szabalyok_regionalis_portugalia_koronavirus","timestamp":"2020. július. 16. 17:00","title":"Ki járhat jól azzal, hogy átírták a beutazás szabályait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]