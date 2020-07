Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c89f1b3b-c3e0-4f28-8eba-5a8854f06b59","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely az észak-amerikai szélsőjobboldali mozgalom politikai és kulturális kontúrjait festi fel egy később jó útra tért neonáci történetén keresztül. Sorozatunk ötödik részében Picciolini már túl van néhány zűrös középiskolai éven, államközi neonáci kapcsolatokat \"épít\" és megismerkedik a fegyveres erőszak világával is.","shortLead":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely...","id":"20200718_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__5_resz_Beteg_tarsadalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c89f1b3b-c3e0-4f28-8eba-5a8854f06b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3aaf8c-318e-4a15-a252-256ffa2764e5","keywords":null,"link":"/360/20200718_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__5_resz_Beteg_tarsadalom","timestamp":"2020. július. 18. 19:00","title":"Egy jó útra tért neonáci visszaemlékezései – 5. rész, „Beteg társadalom\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3322af38-eb23-47a1-a10d-5f1ff5faf383","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A fürdőhöz kiszállt a katasztrófavédelem is.","shortLead":"A fürdőhöz kiszállt a katasztrófavédelem is.","id":"20200717_klorgaz_debrecen_elmenyfurdo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3322af38-eb23-47a1-a10d-5f1ff5faf383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce99807-dbf6-41c9-8ce6-ac6da2b61310","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_klorgaz_debrecen_elmenyfurdo","timestamp":"2020. július. 17. 16:32","title":"Klórgáz miatt kerülhetett kórházba három gyerek egy debreceni élményfürdőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e74f150-4721-4f56-88dc-fc630731f05a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Két év alatt. A WWF szerint a páratlan régió veszélyben van.","shortLead":"Két év alatt. A WWF szerint a páratlan régió veszélyben van.","id":"20200717_noveny_allatfajok_wwf_mekong","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e74f150-4721-4f56-88dc-fc630731f05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde0651e-17a0-419f-995d-ad99739144d2","keywords":null,"link":"/zhvg/20200717_noveny_allatfajok_wwf_mekong","timestamp":"2020. július. 17. 15:00","title":"110 új növény- és állatfajt fedeztek fel a Mekong vidékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af7753d-864a-4d51-9a6d-6ad2ef40a738","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kevesebb mint 250 felnőtt példány él már csak. ","shortLead":"Kevesebb mint 250 felnőtt példány él már csak. ","id":"20200717_Hajszal_hijan_kihaltak_az_eszaki_simabalnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5af7753d-864a-4d51-9a6d-6ad2ef40a738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf44f53-a597-487c-b2b3-ab7dfc195b1e","keywords":null,"link":"/zhvg/20200717_Hajszal_hijan_kihaltak_az_eszaki_simabalnak","timestamp":"2020. július. 17. 11:23","title":"Majdnem kihaltak az északi simabálnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"060a2bc8-ac09-424a-9b6d-ba6baa031a4a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tényleg szinte mindent elmond, ami csak lehetséges. ","shortLead":"Tényleg szinte mindent elmond, ami csak lehetséges. ","id":"20200718_Nico_Rosberg_centirolcentire_tanitja_meg_barkinek_a_tokeletes_iveket_a_Hungaroringen__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=060a2bc8-ac09-424a-9b6d-ba6baa031a4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd01cb13-9187-4f1a-842a-8d3b1fc763ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200718_Nico_Rosberg_centirolcentire_tanitja_meg_barkinek_a_tokeletes_iveket_a_Hungaroringen__video","timestamp":"2020. július. 18. 09:20","title":"Nico Rosberg centiről-centire tanítja meg bárkinek a tökéletes íveket a Hungaroringen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c9ac15e-8397-4c3e-869e-8b265988d3e8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Káel Csaba filmügyi kormánybiztos szerint ősszel indul a Filmalap streaming szolgáltatása.","shortLead":"Káel Csaba filmügyi kormánybiztos szerint ősszel indul a Filmalap streaming szolgáltatása.","id":"20200718_A_Netflix_gyarthatja_a_Hunyadi_filmet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c9ac15e-8397-4c3e-869e-8b265988d3e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b02a0b72-55cf-4902-b80c-83122555e686","keywords":null,"link":"/kultura/20200718_A_Netflix_gyarthatja_a_Hunyadi_filmet","timestamp":"2020. július. 18. 14:52","title":"A Netflix gyárthatja a Hunyadi filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d673fd-28cc-4678-88d6-d4b6160fc668","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A BalaToros mellett egy gombócos erőleves is megszerezte az első helyet.","shortLead":"A BalaToros mellett egy gombócos erőleves is megszerezte az első helyet.","id":"20200717_Disznotoros_lett_az_ev_strandetele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62d673fd-28cc-4678-88d6-d4b6160fc668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a176aff5-a80b-4ac7-b04e-5723a6920834","keywords":null,"link":"/elet/20200717_Disznotoros_lett_az_ev_strandetele","timestamp":"2020. július. 17. 14:36","title":"Disznótoros lett az év strandétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbea80f5-44f3-42f5-8f6b-6312023ae254","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajó vezetője korábban a vízbe esett.","shortLead":"A hajó vezetője korábban a vízbe esett.","id":"20200718_Vezeto_nelkul_sodrodo_vitorlashoz_riasztottak_a_balatoni_vizimentoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbea80f5-44f3-42f5-8f6b-6312023ae254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5821ce1b-4aa8-473a-88db-cd77b11c01fb","keywords":null,"link":"/itthon/20200718_Vezeto_nelkul_sodrodo_vitorlashoz_riasztottak_a_balatoni_vizimentoket","timestamp":"2020. július. 18. 16:09","title":"Vezető nélkül sodródó vitorláshoz riasztották a balatoni vízimentőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]