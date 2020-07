Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f40ae7e0-10a2-4678-be97-9fb5a3a148ca","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A művészeti egyetemek függetlenségéről is véleményt mond a friss diplomás rendező, akinek vizsgafilmje, az Agapé versenyez a cannes-i filmfesztivál Cinéfondation szekciójában.","shortLead":"A művészeti egyetemek függetlenségéről is véleményt mond a friss diplomás rendező, akinek vizsgafilmje, az Agapé...","id":"202029__beleznai_mark_rendezo__jogos_felelmekrol_16_percrol__batorsagproba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f40ae7e0-10a2-4678-be97-9fb5a3a148ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74d4ca52-f814-40f6-8363-bfc2ccae85ca","keywords":null,"link":"/360/202029__beleznai_mark_rendezo__jogos_felelmekrol_16_percrol__batorsagproba","timestamp":"2020. július. 17. 19:00","title":"Beleznai Márk rendező: \"Politikai jellegű a Színművészeti átalakítása\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2521c94d-cbdf-4f09-812a-20ba566fcc55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nyolc évnyi üvegházhatást okozó gázkibocsátást lehetne megelőzni az elkövetkező négy évtizedben, ha szigorúbb előírásokat vezetnek be a légkondicionáló berendezésekre. ","shortLead":"Nyolc évnyi üvegházhatást okozó gázkibocsátást lehetne megelőzni az elkövetkező négy évtizedben, ha szigorúbb...","id":"20200718_Termeszetbarat_legkondicionalasra_szolit_fel_az_ENSZ","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2521c94d-cbdf-4f09-812a-20ba566fcc55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24240e3e-67b0-4691-b400-78c2c88f3c4c","keywords":null,"link":"/zhvg/20200718_Termeszetbarat_legkondicionalasra_szolit_fel_az_ENSZ","timestamp":"2020. július. 18. 21:16","title":"Elképesztően sok energiát lehetne spórolni a fejlett klímaberendezésekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok is megpróbál gátat szabni a koronavírussal kapcsolatos álhírek terjedésének, ezért a moderátorok törlik az egészség veszélyeztetésére alkalmas tartalmakat.","shortLead":"A TikTok is megpróbál gátat szabni a koronavírussal kapcsolatos álhírek terjedésének, ezért a moderátorok törlik...","id":"20200717_tiktok_koronavirus_jarvany_alhir_video_torlese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b97be7b-0c68-4b21-aebf-606c92871566","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_tiktok_koronavirus_jarvany_alhir_video_torlese","timestamp":"2020. július. 17. 15:03","title":"29 ezer videót törölt a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f15c411-469c-422b-9fe7-9924bd5a77f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még ebben a hónapban kiírhatják a Lánchíd felújítására a közbeszerzést. Ha minden a tervek szerint halad, akkor 2023-ra újulhat meg a híd.","shortLead":"Még ebben a hónapban kiírhatják a Lánchíd felújítására a közbeszerzést. Ha minden a tervek szerint halad, akkor 2023-ra...","id":"20200717_Lanchid_felujitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f15c411-469c-422b-9fe7-9924bd5a77f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682ec712-ca77-4a26-8cf4-ba0c6c34b34e","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_Lanchid_felujitas","timestamp":"2020. július. 17. 14:06","title":"Jövő tavasszal kezdődhet el a Lánchíd felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267bf9e6-64cb-44a3-9b48-a2c001db2162","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Mi történik, ha egy biológus és egy művészettörténész együtt megy múzeumba? \r

","shortLead":"Mi történik, ha egy biológus és egy művészettörténész együtt megy múzeumba? \r

","id":"20200718_Regi_kepekrol_rekonstrualjak_a_mai_gyumolcsok_oseit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=267bf9e6-64cb-44a3-9b48-a2c001db2162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa685cd-27c4-44b2-a094-bc51825d5639","keywords":null,"link":"/zhvg/20200718_Regi_kepekrol_rekonstrualjak_a_mai_gyumolcsok_oseit","timestamp":"2020. július. 18. 20:21","title":"Régi képekről rekonstruálják a mai gyümölcsök őseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a8aeda-f715-4cf6-b143-ede6749d6bfd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes teljes dominanciáját hozta a 35. Magyar Nagydíj szombati időmérő futama.","shortLead":"A Mercedes teljes dominanciáját hozta a 35. Magyar Nagydíj szombati időmérő futama.","id":"20200718_Palyarekorddal_Hamiltone_az_elso_rajtkocka_a_Hungaroringen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19a8aeda-f715-4cf6-b143-ede6749d6bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e12e62-ef78-4859-8e01-1aa978d99884","keywords":null,"link":"/cegauto/20200718_Palyarekorddal_Hamiltone_az_elso_rajtkocka_a_Hungaroringen","timestamp":"2020. július. 18. 16:11","title":"Pályarekorddal Hamiltoné az első rajtkocka a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d50cbb2-6cf9-4d28-bb7f-51089af9066a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eset Észak-Karolinában történt, és a kajakosnak nem esett baja.","shortLead":"Az eset Észak-Karolinában történt, és a kajakosnak nem esett baja.","id":"20200718_Felelmetes_video_igy_tamadt_egy_aligator_egy_gyanutlan_kajakosra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d50cbb2-6cf9-4d28-bb7f-51089af9066a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff43d855-63f2-43a4-bdea-e1997417bedc","keywords":null,"link":"/elet/20200718_Felelmetes_video_igy_tamadt_egy_aligator_egy_gyanutlan_kajakosra","timestamp":"2020. július. 18. 12:26","title":"Videó: Felborította a kajakost a rá támadó aligátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29277bb4-9724-4b7c-8ea9-a1757204c1f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" Technikai hibák és hiányosságok hátráltatják a BKK által megrendelt CAF villamosok forgalomba állítását.

","shortLead":" Technikai hibák és hiányosságok hátráltatják a BKK által megrendelt CAF villamosok forgalomba állítását.

","id":"20200718_Hibasak_az_uj_CAF_villamosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29277bb4-9724-4b7c-8ea9-a1757204c1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8788d03-48f0-4124-8578-52e0304a5b86","keywords":null,"link":"/itthon/20200718_Hibasak_az_uj_CAF_villamosok","timestamp":"2020. július. 18. 19:35","title":"Hibásak az új CAF villamosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]