[{"available":true,"c_guid":"4e5b4840-f2dc-4a7c-ab85-14f06efb9caa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen több mint 4000 exobolygót fedezett már fel az emberiség, mióta ilyen űrprogramok is léteznek. Ezek között viszont mindössze 12 olyan van, ami igazán különlegesnek számít.","shortLead":"Összesen több mint 4000 exobolygót fedezett már fel az emberiség, mióta ilyen űrprogramok is léteznek. Ezek között...","id":"20200813_exobolygok_nasa_naprendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e5b4840-f2dc-4a7c-ab85-14f06efb9caa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d4d14c-30bb-49fd-9604-8ca4c6e3315c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200813_exobolygok_nasa_naprendszer","timestamp":"2020. augusztus. 13. 08:03","title":"Van 12 exobolygó, ami a NASA tudósainak is feladja a leckét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d95f27-afd0-4f94-b897-b7ca62a89a7a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kétgyerekes családnak akár 25 ezer forintba is kerülhet a belépő.","shortLead":"Egy kétgyerekes családnak akár 25 ezer forintba is kerülhet a belépő.","id":"20200813_Gigantikus_mozipark_nyilik_Kisvardan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39d95f27-afd0-4f94-b897-b7ca62a89a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0022cd40-ab7d-49b4-8c99-8a500ed6fab5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200813_Gigantikus_mozipark_nyilik_Kisvardan","timestamp":"2020. augusztus. 13. 11:17","title":"Nagyszabású és borsos árú mozipark nyílik Kisvárdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d99fe3a-1e32-4731-aa52-50a01a8438fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány azt ígérte, az iskolák kapnak járványügyi protokollt, de azt még nem tudni, mikor. Az új tanév viszont nemsokára megkezdődik.","shortLead":"A kormány azt ígérte, az iskolák kapnak járványügyi protokollt, de azt még nem tudni, mikor. Az új tanév viszont...","id":"20200813_psz_jarvanyugyi_protokoll_iskolakezdes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d99fe3a-1e32-4731-aa52-50a01a8438fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428cb632-1136-4bc8-9a00-d3b92eab79f2","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_psz_jarvanyugyi_protokoll_iskolakezdes","timestamp":"2020. augusztus. 13. 10:53","title":"A PSZ arra kéri a kormányt, hogy mielőbb hozza nyilvánosságra a járványügyi protokollt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d957fd9-6891-42f5-b3db-b5ef9d3e4cdf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank jogosulatlan pénzgyűjtés miatt szabott ki bírságot a férfira, megtiltotta a tevékenység folytatását, és 500 millió forint befektetői pénzt zárolt. ","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank jogosulatlan pénzgyűjtés miatt szabott ki bírságot a férfira, megtiltotta a tevékenység...","id":"20200813_mnb_birsag_buntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d957fd9-6891-42f5-b3db-b5ef9d3e4cdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458f4df7-d08e-413e-85d6-b486578363fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200813_mnb_birsag_buntetes","timestamp":"2020. augusztus. 13. 13:54","title":"275 millió forintra bírságolt az MNB egy U. Attila nevű férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afedb629-9c3e-46a7-9717-e3cef656b07f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hátsókerék-hajtású, nagyméretű túraautók még látványosabbak lesznek. ","shortLead":"A hátsókerék-hajtású, nagyméretű túraautók még látványosabbak lesznek. ","id":"20200812_Kia_Stinger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afedb629-9c3e-46a7-9717-e3cef656b07f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d5490e-165e-4421-bdb0-beaeceabe83a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200812_Kia_Stinger","timestamp":"2020. augusztus. 12. 17:28","title":"Kiadták az első hivatalos fotókat a frissített Kia Stingerről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3d1fef-389f-4e69-b025-b053599752e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyon megugrott a kereslet. ","shortLead":"Nagyon megugrott a kereslet. ","id":"20200812_nyaralok_apartman_berles_balaton_velencei_to","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d3d1fef-389f-4e69-b025-b053599752e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd090d69-0f59-4d84-9e1a-b81c2614e26a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_nyaralok_apartman_berles_balaton_velencei_to","timestamp":"2020. augusztus. 12. 10:48","title":"Egy hónapra vesz ki nyaralót a Balatonnál a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a83699-7020-499b-8f86-f3bb86b9f778","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre nagyobb az igény az utazás nélküli utazásra, hol máshol, mint Japánban.","shortLead":"Egyre nagyobb az igény az utazás nélküli utazásra, hol máshol, mint Japánban.","id":"20200812_Van_olyan_turizmus_amit_kimondottan_porget_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45a83699-7020-499b-8f86-f3bb86b9f778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b834fca-b4a5-4ab1-8296-fe5f934d48a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_Van_olyan_turizmus_amit_kimondottan_porget_a_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 12. 12:43","title":"Egy japán cég kitalálta, hogyan pörgetheti a \"turizmust\" koronavírus idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58be083a-a847-48f1-a275-0aadbf13c5dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ország legrégebbi, jelenleg is futó napi sorozata szerdán elérkezik a tízezredik epizódjához, ami példátlan a hazai televíziózás történetében, de nemzetközi szinten is ritkaságnak számít.



","shortLead":"Az ország legrégebbi, jelenleg is futó napi sorozata szerdán elérkezik a tízezredik epizódjához, ami példátlan a hazai...","id":"20200812_Tortenelmet_irt_a_Baratok_kozt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58be083a-a847-48f1-a275-0aadbf13c5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4febbd69-472b-4dbd-ae1c-130536c4745f","keywords":null,"link":"/elet/20200812_Tortenelmet_irt_a_Baratok_kozt","timestamp":"2020. augusztus. 12. 12:18","title":"Történelmet írt a Barátok közt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]