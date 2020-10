Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Milos Zeman államfő rendkívüli televíziós beszédben fordult az ország lakosságához péntek este.","shortLead":"Milos Zeman államfő rendkívüli televíziós beszédben fordult az ország lakosságához péntek este.","id":"20201017_Atlepte_a_tizezret_a_napi_esetek_szama_Csehorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858ea051-f8f8-4347-af85-0703ebc96c04","keywords":null,"link":"/vilag/20201017_Atlepte_a_tizezret_a_napi_esetek_szama_Csehorszagban","timestamp":"2020. október. 17. 10:49","title":"Átlépte a tízezret a napi koronavírus-esetek száma Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15734d6-a730-42bb-8766-e1a3d21dfe4f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia kormányfő azt ígérte: az állam a lehető legkeményebben fel fog lépni a köztársasági eszme védelmében.","shortLead":"A francia kormányfő azt ígérte: az állam a lehető legkeményebben fel fog lépni a köztársasági eszme védelmében.","id":"20201017_Kemeny_fellepest_iger_a_francia_kormany_a_parizsi_tanargyilkossag_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a15734d6-a730-42bb-8766-e1a3d21dfe4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563959ce-df9d-46da-86e7-6e87ef65ed21","keywords":null,"link":"/vilag/20201017_Kemeny_fellepest_iger_a_francia_kormany_a_parizsi_tanargyilkossag_utan","timestamp":"2020. október. 17. 18:45","title":"Márciusban kapott menekültstátust a tanárt lefejező csecsen fiatal Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A színművészetis hallgatók felvonulásához időzítik a tiltakozást.","shortLead":"A színművészetis hallgatók felvonulásához időzítik a tiltakozást.","id":"20201017_Autos_blokadra_keszul_Szel_Bernadett_oktober_23an","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf9fcf7b-8b31-4d92-8407-53ac22e47563","keywords":null,"link":"/itthon/20201017_Autos_blokadra_keszul_Szel_Bernadett_oktober_23an","timestamp":"2020. október. 17. 10:40","title":"Autós blokádra készül Szél és Hadházy október 23-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már tízezer fölött van a napi fertőzöttek száma, igaz nagyon sokat tesztelnek, és a halálozások száma sokkal alacsonyabb, mint tavasszal.","shortLead":"Már tízezer fölött van a napi fertőzöttek száma, igaz nagyon sokat tesztelnek, és a halálozások száma sokkal...","id":"20201016_olaszorszag_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0a38389-ea9b-48eb-ac73-5423aa749709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"015b61d8-9a65-41b3-88e3-94426f78524c","keywords":null,"link":"/vilag/20201016_olaszorszag_koronavirus","timestamp":"2020. október. 16. 17:58","title":"Olaszországban még soha nem találtak annyi fertőzöttet, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b8eb13-3ab6-4ae9-988b-6fdd0860f52e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A távozó orvosok főként a nehéz munkakörülményekre hivatkoznak.","shortLead":"A távozó orvosok főként a nehéz munkakörülményekre hivatkoznak.","id":"20201016_szeged_klinika_aneszteziologus_felmondas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45b8eb13-3ab6-4ae9-988b-6fdd0860f52e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b049980-cc1f-4b97-8ffa-6780c3eea79b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201016_szeged_klinika_aneszteziologus_felmondas","timestamp":"2020. október. 16. 18:57","title":"Sorra mondanak fel a szegedi aneszteziológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f24eefb-5b29-4a9f-a394-dbf06e0b66c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnökválasztáshoz közeledve a YouTube is nagyobb fordulatszámra kapcsol, hogy megtisztítsa a platformot az összeesküvés-elméleteket terjesztő QAnontól.","shortLead":"Az amerikai elnökválasztáshoz közeledve a YouTube is nagyobb fordulatszámra kapcsol, hogy megtisztítsa a platformot...","id":"20201018_youtube_qanon_osszeeskuves_elmelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f24eefb-5b29-4a9f-a394-dbf06e0b66c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff44a290-0069-465e-b1fa-30099cd9f34f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201018_youtube_qanon_osszeeskuves_elmelet","timestamp":"2020. október. 18. 08:03","title":"A YouTube is odavág a QAnon szélsőséges mozgalomnak, törlik a videókat, sőt a csatornákat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb0b974-e651-4f47-8fbc-6d6ec724ccb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oda nem illő rakományt találtak egy kamionban a járőrök, néhány órával később további tíz csomagot, összesen közel 90 kilónyi kábítószert foglaltak le a Pest megyei rendőrök.","shortLead":"Oda nem illő rakományt találtak egy kamionban a járőrök, néhány órával később további tíz csomagot, összesen közel 90...","id":"20201017_Egy_beszorult_csempeszt_es_226_millio_forint_erteku_drogot_talaltak_a_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1eb0b974-e651-4f47-8fbc-6d6ec724ccb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668657c2-4534-45e8-845e-1c45b8969217","keywords":null,"link":"/itthon/20201017_Egy_beszorult_csempeszt_es_226_millio_forint_erteku_drogot_talaltak_a_rendorok","timestamp":"2020. október. 17. 15:06","title":"Egy beszorult csempészt és 226 millió forint értékű drogot találtak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74bfd7b-96d0-41be-a88d-cbc3b172efc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy év alatt, csak Kaliforniában több mikroműanyag kerül a környezetbe, mint amennyi csillag a galaxisunkban van – állítja a The Guardian által ismertetett tanulmány. A szinte láthatatlan szennyező szálakról még senki sem tudja pontosan, miként hatnak az élő szervezetekre.","shortLead":"Egy év alatt, csak Kaliforniában több mikroműanyag kerül a környezetbe, mint amennyi csillag a galaxisunkban van –...","id":"20201017_Felfoghatatlan_szamu_mikromuanyag_vesz_korbe_minket__a_hatasa_pedig_ismeretlen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b74bfd7b-96d0-41be-a88d-cbc3b172efc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b11abc-55bf-439a-b290-7e5d6e928468","keywords":null,"link":"/zhvg/20201017_Felfoghatatlan_szamu_mikromuanyag_vesz_korbe_minket__a_hatasa_pedig_ismeretlen","timestamp":"2020. október. 17. 14:42","title":"Felfoghatatlan számú mikroműanyag vesz körbe minket – a hatása pedig ismeretlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]