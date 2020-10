Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e52ebce-7752-4c75-8e1c-20910d5bfe4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A győri megyéspüspök a keresztény orvosokat megkímélné attól, hogy abortuszt végezzenek. A Magyar Hírlapnak adott interjúban beszélt arról is, hogy a járvány idején nem szeretnénk a templomokat bezárni.","shortLead":"A győri megyéspüspök a keresztény orvosokat megkímélné attól, hogy abortuszt végezzenek. A Magyar Hírlapnak adott...","id":"20201017_Veres_Andras_A_lombikprogramot_teljesen_ki_kellene_iktatni_a_gyakorlatbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e52ebce-7752-4c75-8e1c-20910d5bfe4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e036a1-8703-4a79-939b-69a3c47d5c78","keywords":null,"link":"/elet/20201017_Veres_Andras_A_lombikprogramot_teljesen_ki_kellene_iktatni_a_gyakorlatbol","timestamp":"2020. október. 17. 09:00","title":"Veres András: A lombikprogramot teljesen ki kellene iktatni a gyakorlatból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d2da56-0a66-47d8-af3b-a78e3f08dcb3","c_author":"Schweitzer András","category":"360","description":"Ami 1989-ben Magyarországgal és a régióval történt, az leírható úgy is, mint szuperhatalmak küzdelmének végórája: a Szovjetunió elveszítette a hidegháborút, így Kelet-Közép-Európában át kellett adnia a helyét a Nyugatnak. A történet hazai alakítói ugyanakkor nem úgy látták, hogy a Nyugat túlzottan igyekezett volna Magyarországot és szomszédait a keblére ölelni. Eközben Magyarországon is voltak, akik a semlegességet az atlantista opciónál vonzóbbnak tartották. Az EUrologus a bő harminc évvel ezelőtti nagyszabású társadalmi átalakulást körüljáró cikksorozatának negyedik részében a világpolitikai események kerülnek fókuszba.","shortLead":"Ami 1989-ben Magyarországgal és a régióval történt, az leírható úgy is, mint szuperhatalmak küzdelmének végórája...","id":"20201018_Keleti_zaszlo_nyugati_szel__Drotvago_sorozat_4_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8d2da56-0a66-47d8-af3b-a78e3f08dcb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87ee48f-363a-4640-bd85-dde7fb4063ec","keywords":null,"link":"/360/20201018_Keleti_zaszlo_nyugati_szel__Drotvago_sorozat_4_resz","timestamp":"2020. október. 18. 11:00","title":"Keleti zászló, nyugati szél – Drótvágó sorozat, 4. rész.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hasonlóan kell eljárni minden olyan elhunytnál is, akinél csak a fertőzés gyanúja merült fel.","shortLead":"Hasonlóan kell eljárni minden olyan elhunytnál is, akinél csak a fertőzés gyanúja merült fel.","id":"20201017_Dupla_hullazsakot_javasol_a_koronavirusos_halottaknal_az_Emmi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e4fe24c-41d4-4f32-972a-3e77b943af16","keywords":null,"link":"/itthon/20201017_Dupla_hullazsakot_javasol_a_koronavirusos_halottaknal_az_Emmi","timestamp":"2020. október. 17. 12:47","title":"Dupla hullazsákot javasol a koronavírusos halottaknál az Emmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66be8f84-f15d-4ea8-aecf-9974a88a440d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pénteken este hat órakor sajtótájékoztatót tartottak a Színház-és Filmművészeti Egyetem hallgatói, miután Szarka Gábor kancellár bejelentette, hogy előrébb hozták az őszi szünetet, így péntek estig mindenkinek el kell hagynia az egyetem épületeit. A hallgatók közölték: a blokádot megerősítették, és amíg az autonómiát nem garantálják, fenn is tartják. ","shortLead":"Pénteken este hat órakor sajtótájékoztatót tartottak a Színház-és Filmművészeti Egyetem hallgatói, miután Szarka Gábor...","id":"20201016_SZFE_blokad_Vas_utca_percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66be8f84-f15d-4ea8-aecf-9974a88a440d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a865fd-8e70-4dda-ae9f-0c4bc5a13eac","keywords":null,"link":"/kultura/20201016_SZFE_blokad_Vas_utca_percrol_percre","timestamp":"2020. október. 16. 17:45","title":"Fennmarad a blokád az SZFE-n, a hallgatók visszafoglalták az Ódry Színpadot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e25b720-8515-45a0-a5ae-72a7e2733507","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyar miniszterelnök, akit az elmúlt 10 évben gyakran vádolták tekintélyelvű, idegengyűlölő és nacionalista politikával, a legnagyobb magyarországi zsidó vallási szervezeten azt kéri számon, hogy elnéző volt egy korábban antiszemita kijelentéseiről elhíresült képviselőjelölttel, írja New York-i székhelyű hírügynökség.","shortLead":"A magyar miniszterelnök, akit az elmúlt 10 évben gyakran vádolták tekintélyelvű, idegengyűlölő és nacionalista...","id":"20201018_Zsido_Tavirati_Iroda_Orban_partpolitikai_celokra_hasznalja_a_magyar_zsidokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e25b720-8515-45a0-a5ae-72a7e2733507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42dab0f-5d63-4c4f-a790-30b5ac1c5ac4","keywords":null,"link":"/360/20201018_Zsido_Tavirati_Iroda_Orban_partpolitikai_celokra_hasznalja_a_magyar_zsidokat","timestamp":"2020. október. 18. 09:36","title":"Zsidó Távirati Iroda: Orbán pártpolitikai célokra használja a magyar zsidókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24fa1869-5c58-4e05-b7dc-b3ed14d0a804","c_author":"HVG","category":"360","description":"2012 óta van magánkézben a Játékszín, sokáig nyereségesen működött. Konfliktusok eddig is voltak, most azonban szétválnak a színházat vezető tulajdonosok útjai. ","shortLead":"2012 óta van magánkézben a Játékszín, sokáig nyereségesen működött. Konfliktusok eddig is voltak, most azonban...","id":"202042_fonten_nezetelteres_ajatekszinben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24fa1869-5c58-4e05-b7dc-b3ed14d0a804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fab8da9-3257-4981-ace8-e8bf288f7bf2","keywords":null,"link":"/360/202042_fonten_nezetelteres_ajatekszinben","timestamp":"2020. október. 17. 07:30","title":"Szakad a Játékszín, az okok a kulisszák mögött maradnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a3707b-e7ef-4eec-929a-3336d48f3dae","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Tovább nőtt a Hernád áradása miatt lezárt útszakaszok és elzárt települések száma.","shortLead":"Tovább nőtt a Hernád áradása miatt lezárt útszakaszok és elzárt települések száma.","id":"20201017_arviz_elzart_ut_telepules_borsod_hernad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5a3707b-e7ef-4eec-929a-3336d48f3dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f339b4-32f6-4d5c-8d00-5b117dbf4584","keywords":null,"link":"/cegauto/20201017_arviz_elzart_ut_telepules_borsod_hernad","timestamp":"2020. október. 17. 11:08","title":"Újabb településeket zárt el az árvíz Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b863604-67f6-40c5-b598-ba3491941800","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Továbbra is jelentős visszaeséssel számol idén a kommunikációs iparág a járvány miatt. ","shortLead":"Továbbra is jelentős visszaeséssel számol idén a kommunikációs iparág a járvány miatt. ","id":"20201016_mediapiac_kommunikacios_iparag_jarvany_mediatorta_magyar_reklamszovetseg_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b863604-67f6-40c5-b598-ba3491941800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7411ad39-74a5-46a2-b5a3-fa96eb620a49","keywords":null,"link":"/kkv/20201016_mediapiac_kommunikacios_iparag_jarvany_mediatorta_magyar_reklamszovetseg_felmeres","timestamp":"2020. október. 16. 15:43","title":"55 milliárddal zsugorodhat a járvány miatt a médiapiac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]