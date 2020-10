A légszennyezettség a magzatokat is károsítja, és azoknál is egészségügyi problémákat okoz, akik túlélik az életük első hónapját.

Tavaly 500 ezer egyhónaposnál fiatalabb csecsemő halt meg a rossz levegőminőség miatt - áll az amerikai Health Effects Institute jelentésében.

Az elemzés azt állapította meg: az áldozatok nagyobb része, 236 ezer gyerek afrikai, de Dél- és Délkelet-Ázsiában és a Közel-Keleten is sokan halnak meg a rossz levegő miatt.

Katherine Walker, a jelentés egyik szerzője a The Guardiannak arról beszélt: a rossz levegőminőség már a születés előtt károsíthatja a magzatokat, alacsony születési súlyt vagy koraszülést okozhat, ezzel is növeli a csecsemőhalandóság kockázatát. Ráadásul ahol igazán rossz a levegő, ott még azoknak a szervezete is károsodhat csecsemőkorukban, akik túlélik a nagy légszennyezést.