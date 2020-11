Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe76ee69-96ca-4d1b-9a70-ef652829c4f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járványhelyzetben a fokozott védelem miatt sok családban ritkábban, vagy csak online módon tartják a kapcsolatot az idős családtagokkal. A Telenor friss kutatása szerint ez az idei karácsonyra is rányomhatja a bélyegét, így még nagyobb igény mutatkozhat a kifejezetten az idősek számára kitalált új szolgáltatásokra.","shortLead":"A járványhelyzetben a fokozott védelem miatt sok családban ritkábban, vagy csak online módon tartják a kapcsolatot...","id":"20201124_telenor_sos_kozpont_myki_spot_nyomkoveto_idoseknek_senior_tarifa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe76ee69-96ca-4d1b-9a70-ef652829c4f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e207e9c-6c56-4a28-9833-0429accd1279","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_telenor_sos_kozpont_myki_spot_nyomkoveto_idoseknek_senior_tarifa","timestamp":"2020. november. 24. 15:35","title":"SOS Központ szolgáltatást indított a Telenor, az idősebb családtagoknak jöhet jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad5bdb91-dddf-48cf-90dc-f23558cdcb0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amihez nyúl, az – kis kivétellel – arannyá válik, mondhatjuk el az Apple-ről, mostanában például az új M1 chipkészlet miatt. Kiderült ugyanis, hogy az áramkör a grafikai feladatok elvégzésében is jeleskedik.","shortLead":"Amihez nyúl, az – kis kivétellel – arannyá válik, mondhatjuk el az Apple-ről, mostanában például az új M1 chipkészlet...","id":"20201125_gpu_benchmark_apple_m1_lapka_kontra_nvidia_amd_gpu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad5bdb91-dddf-48cf-90dc-f23558cdcb0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef488367-bbc3-4f4a-8188-8fcc7efa7010","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_gpu_benchmark_apple_m1_lapka_kontra_nvidia_amd_gpu","timestamp":"2020. november. 25. 10:03","title":"Legyőzi az Apple az AMD-t és az Nvidiát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6047094c-24bb-4172-bffd-d2c8b2607cf4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lengyelországban találtak még néhány száz extra lóerőt a remek 4 literes biturbó V8-as motorban. ","shortLead":"Lengyelországban találtak még néhány száz extra lóerőt a remek 4 literes biturbó V8-as motorban. ","id":"20201123_855_loeros_lett_a_legdurvabb_mercedes_cosztaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6047094c-24bb-4172-bffd-d2c8b2607cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"366aca70-027c-4a03-b154-705894e10075","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_855_loeros_lett_a_legdurvabb_mercedes_cosztaly","timestamp":"2020. november. 24. 06:41","title":"855 lóerős lett a legdurvább Mercedes C-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20f5ae4-75c0-4f68-a2eb-6fefb35a2e39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ahol kissé feloszlik a köd, ott is tartósan borult marad az idő.","shortLead":"Ahol kissé feloszlik a köd, ott is tartósan borult marad az idő.","id":"20201124_idojaras_elorejelzes_kod_figyelmeztetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f20f5ae4-75c0-4f68-a2eb-6fefb35a2e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a43076-0cd7-4b44-926e-61adf65821c4","keywords":null,"link":"/elet/20201124_idojaras_elorejelzes_kod_figyelmeztetes","timestamp":"2020. november. 24. 19:14","title":"Figyelmeztetést adtak ki az egész országra sűrű köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9b368cf-45aa-4ef7-a16e-b156a9d0f945","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Elnökként legalábbis. Trump elnöksége utolsó hálaadását tölti a Fehér Házban, a hatalomátadásról még mindig nem akar beszélni.","shortLead":"Elnökként legalábbis. Trump elnöksége utolsó hálaadását tölti a Fehér Házban, a hatalomátadásról még mindig nem akar...","id":"20201125_Donald_Trump_utoljara_kegyelmezett_meg_ket_pulykanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9b368cf-45aa-4ef7-a16e-b156a9d0f945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f296b0-0f86-4e1d-81cc-4db1bdf4d3c4","keywords":null,"link":"/elet/20201125_Donald_Trump_utoljara_kegyelmezett_meg_ket_pulykanak","timestamp":"2020. november. 25. 09:07","title":"Donald Trump utoljára kegyelmezett meg két pulykának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb09ce2-0a7a-4fb8-9ff5-16a4859217d1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósok a páncélos dinoszauruszok feltételezett szociális viselkedését tanulmányozták legújabb kutatásukban. Eredményeik több mint érdekesek.","shortLead":"A tudósok a páncélos dinoszauruszok feltételezett szociális viselkedését tanulmányozták legújabb kutatásukban...","id":"20201125_dinoszaurusz_paleontologia_szocialis_viselkedes_iharkuti_lelet_ankylosauria_hungarosaurus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adb09ce2-0a7a-4fb8-9ff5-16a4859217d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"198f5992-eb51-42a9-9488-285178f3e693","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_dinoszaurusz_paleontologia_szocialis_viselkedes_iharkuti_lelet_ankylosauria_hungarosaurus","timestamp":"2020. november. 25. 14:33","title":"Magyar kutatók vizsgálták, hogyan viselkedhettek a dinoszauruszok, és érdekes eredményre jutottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e226b74a-bc9c-44ce-b5c0-783fd2c3c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ősszel is körbejárta Európát az OE-LEM lajstromjelű magángép.","shortLead":"Ősszel is körbejárta Európát az OE-LEM lajstromjelű magángép.","id":"20201124_oelem_maganrepulo_oszi_utjai_europaszerte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e226b74a-bc9c-44ce-b5c0-783fd2c3c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f330a75-ce04-4e7a-92f4-f569a4acebfb","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_oelem_maganrepulo_oszi_utjai_europaszerte","timestamp":"2020. november. 24. 12:55","title":"A határok lezárva, de a NER magánrepülője így sem pihen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f697b906-9ca4-4c9d-9aa1-e2103ab4c9fb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megint ők nyerték meg a Budapest Airport taxis személyszállítási tenderét.","shortLead":"Megint ők nyerték meg a Budapest Airport taxis személyszállítási tenderét.","id":"20201124_fotaxi_budapest_airport_repuloter_tender_szemelyszallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f697b906-9ca4-4c9d-9aa1-e2103ab4c9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4670aa86-6420-4a6a-819d-e534d4c93787","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_fotaxi_budapest_airport_repuloter_tender_szemelyszallitas","timestamp":"2020. november. 24. 11:59","title":"Újabb öt évig a Főtaxi marad a reptéri szolgáltató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]