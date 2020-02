Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09c74db0-ef82-4a85-81bb-7c53fb74ae61","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Két autót támadtak Afganisztánban drónokkal az amerikaiak, de nem azokat, amelyeket kellett volna.","shortLead":"Két autót támadtak Afganisztánban drónokkal az amerikaiak, de nem azokat, amelyeket kellett volna.","id":"20200215_Taliboknak_hitt_az_amerikai_hadsereg_nehany_piknikezot_kilenc_civilt_oltek_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09c74db0-ef82-4a85-81bb-7c53fb74ae61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d85519-0b55-4a6d-b705-5c52b6dc0a0b","keywords":null,"link":"/vilag/20200215_Taliboknak_hitt_az_amerikai_hadsereg_nehany_piknikezot_kilenc_civilt_oltek_meg","timestamp":"2020. február. 15. 14:34","title":"Táliboknak hitt az amerikai hadsereg néhány piknikezőt, kilenc civilt öltek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0720bcc-522d-4be9-965d-fa6a63cd1679","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hiába tünetmentesek, két hét karantén vár rájuk. ","shortLead":"Hiába tünetmentesek, két hét karantén vár rájuk. ","id":"20200215_Szijjarto_Jol_vannak_a_magyarok_a_koronavirus_miatt_lezart_hajon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0720bcc-522d-4be9-965d-fa6a63cd1679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6bc0edc-2132-4690-a4b5-d11524615791","keywords":null,"link":"/vilag/20200215_Szijjarto_Jol_vannak_a_magyarok_a_koronavirus_miatt_lezart_hajon","timestamp":"2020. február. 15. 20:50","title":"Szijjártó: Jól vannak a magyarok a koronavírus miatt lezárt hajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8759f206-f4f6-4160-8a5b-3d4add0634ea","c_author":"","category":"itthon","description":"Az ominózus mondat a több mint nyolcórás ülés Facebookon elérhető felvételén is hallatszik, és az is, hogy a polgármester ezután elnézést kért, és azt mondta: bekapcsolva maradt a mikrofonja, a megjegyzését saját magának szánta.","shortLead":"Az ominózus mondat a több mint nyolcórás ülés Facebookon elérhető felvételén is hallatszik, és az is...","id":"20200216_Lehulyezte_Baranyi_a_Fidesz_frakciovezetojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8759f206-f4f6-4160-8a5b-3d4add0634ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"348f7433-088e-417e-a2a5-73158f9d3c45","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Lehulyezte_Baranyi_a_Fidesz_frakciovezetojet","timestamp":"2020. február. 16. 08:55","title":"Lehülyézte Baranyi Krisztina a Fidesz frakcióvezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ae084e-d170-4372-9d42-d4e4ba24582d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A legtöbb látogatót vonzó karneváli esemény, az Angyal repülése napján, vasárnap vezették be Velence városában a látogatók számlálását, terelését és azonosítását is szolgáló kamerás térfigyelőrendszert, amely a július elsejétől induló fizetéses belépés előfutárának számít.","shortLead":"A legtöbb látogatót vonzó karneváli esemény, az Angyal repülése napján, vasárnap vezették be Velence városában...","id":"20200216_Matol_kameraval_szamoljak_a_turistakat_Velenceben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71ae084e-d170-4372-9d42-d4e4ba24582d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff0e3390-02e9-4c85-8858-8c8ffa0f952b","keywords":null,"link":"/elet/20200216_Matol_kameraval_szamoljak_a_turistakat_Velenceben","timestamp":"2020. február. 16. 14:38","title":"Mától kamerával számolják a turistákat Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa06845-d579-4c88-a5fb-8921b3d07e48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Leginkább arra kíváncsi, hogy hogyan jutottak a Vár közelében lakáshoz általa baloldali kötődésűeknek tartott személyek.","shortLead":"Leginkább arra kíváncsi, hogy hogyan jutottak a Vár közelében lakáshoz általa baloldali kötődésűeknek tartott személyek.","id":"20200215_Bayer_Zsolt_kozerdeku_adatigenylessel_akarja_kideriteni_hogy_ki_mennyiert_lakik_a_Varban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faa06845-d579-4c88-a5fb-8921b3d07e48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d77eff00-464d-44cb-95d0-2dec47dcd8de","keywords":null,"link":"/itthon/20200215_Bayer_Zsolt_kozerdeku_adatigenylessel_akarja_kideriteni_hogy_ki_mennyiert_lakik_a_Varban","timestamp":"2020. február. 15. 14:54","title":"Bayer Zsolt közérdekű adatigényléssel akarja kideríteni, ki mennyiért lakik a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb28bcb-986c-4e5c-ad54-3a29788f7efc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindössze egy napig volt sértetlen Banksy falfirkája.","shortLead":"Mindössze egy napig volt sértetlen Banksy falfirkája.","id":"20200215_Megrongaltak_Banksy_Valentinnapi_muvet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bb28bcb-986c-4e5c-ad54-3a29788f7efc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7256b31c-eb74-4571-8e23-b8989d3c6d7c","keywords":null,"link":"/elet/20200215_Megrongaltak_Banksy_Valentinnapi_muvet","timestamp":"2020. február. 15. 18:46","title":"Megrongálták Banksy Valentin-napi művét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb521774-4da1-418b-8889-8c80cd08fcbc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felcsúti vállalkozó érdekeltségébe tartozó ZÁÉV december közepén zenés-táncos mulatságot tartott abban a stadionban, amelyet részben ez a cég épített fel. Most derült ki, mennyibe került mindez.","shortLead":"A felcsúti vállalkozó érdekeltségébe tartozó ZÁÉV december közepén zenés-táncos mulatságot tartott abban a stadionban...","id":"20200214_puskas_arena_meszaros_lorinc_szuletesnap_zaev_zrt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb521774-4da1-418b-8889-8c80cd08fcbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7a75d0-22df-4322-a553-b2c9973df02d","keywords":null,"link":"/kkv/20200214_puskas_arena_meszaros_lorinc_szuletesnap_zaev_zrt","timestamp":"2020. február. 14. 18:54","title":"Több mint 3 millióba került Mészáros cégének a Puskás-stadionban tartott buli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b9dc81-055f-42ab-b5fc-620612d2129c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egy ember meghalt, hárman megsebesültek a berlini lövöldözésnél.","shortLead":"Egy ember meghalt, hárman megsebesültek a berlini lövöldözésnél.","id":"20200215_Fegyverrel_tamadtak_egy_berlini_torok_zenei_rendezveny_helyszinenel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0b9dc81-055f-42ab-b5fc-620612d2129c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e56c992-0400-40ec-a170-b47785b467f9","keywords":null,"link":"/elet/20200215_Fegyverrel_tamadtak_egy_berlini_torok_zenei_rendezveny_helyszinenel","timestamp":"2020. február. 15. 09:43","title":"Fegyveres támadás volt egy berlini török zenei rendezvény helyszínénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]