A csalók azzal hívnak fel embereket, hogy végrehajtás zajlik ellenük, azonnal fizessenek. Sok budapestit húztak már le százezrekkel, ezzel az új trükkel Márciustól nem mehet ugyanahhoz az orvoshoz a beteg magán- és közellátásba. Kivételek vannak, a november közepe előtt megkezdett kezelésekre ez nem vonatkozik. Hétfőtől komoly dilemma elé kerülnek a magánellátásba is járó betegek

Donáth László tagadja az ellene felhozott vádakat, nyilvános tárgyalást kér

Lázár János: Megvan a kivitelező a makói fürdőre, már csak pénz kell

Eddig bírta, 360 fölé került a forint A Szovjetunióból szabadult Észtország sok áldozat és megszorítás árán integrálódott, és lassan felzárkózik a Nyugathoz, a világ egyik legjobban digitalizált országává vált. Magyarország ráléphetne erre az útra, de ott mindjárt elbukunk, hogy az informatikai oktatással kezdődik, nem hazafias neveléssel.

Az Orbán-kormánynak ki kellene fordulnia magából, hogy teljesítse Matolcsy ajánlását Összegyűjtöttük, mit is kell néznie a műanyag csomagolásokon, hogy biztosan a megfelelő helyre kerüljön a műanyaghulladék. Könnyen lehet, hogy jó szándék vezérelte, mégis rosszul gyűjtötte eddig szelektíven a műanyagot

Nagyot ment a Richter 2020-ban