[{"available":true,"c_guid":"bdb47502-d6e7-48c5-9840-3401ee4791ac","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Alig négy hónap alatt 600 ezer forinttal nőtt az átlagár a használtautó-piacon. ","shortLead":"Alig négy hónap alatt 600 ezer forinttal nőtt az átlagár a használtautó-piacon. ","id":"20210420_Harmadaval_dragultak_a_hasznalt_autok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdb47502-d6e7-48c5-9840-3401ee4791ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8500f5cb-185c-4d93-be7a-072d4d01ef18","keywords":null,"link":"/cegauto/20210420_Harmadaval_dragultak_a_hasznalt_autok","timestamp":"2021. április. 20. 08:02","title":"Nagyon drágulnak a használt autók, 3,7 millió forint ma az átlagár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec8c74d-07f9-4a4e-8e75-ea983484e75b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Aleksander Ceferin különösen a Juventus elnökére dühös, aki állítása szerint a szemébe hazudott az Európai Szuperligáról. ","shortLead":"Aleksander Ceferin különösen a Juventus elnökére dühös, aki állítása szerint a szemébe hazudott az Európai...","id":"20210419_uefa_bajnokok_ligaja_europai_szuperkupa_aleksander_ceferin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fec8c74d-07f9-4a4e-8e75-ea983484e75b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc63c4d-74f0-40ab-b665-6926f4a0998e","keywords":null,"link":"/sport/20210419_uefa_bajnokok_ligaja_europai_szuperkupa_aleksander_ceferin","timestamp":"2021. április. 19. 17:41","title":"UEFA-elnök: Nem tudtuk, hogy ilyen közel vannak hozzánk a kígyók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13644e5f-8bd4-40f1-be99-7b715b136800","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"András yorki herceg fel akarta vidítani édesanyját, amikor Fülöp herceg kórházban volt.","shortLead":"András yorki herceg fel akarta vidítani édesanyját, amikor Fülöp herceg kórházban volt.","id":"20210421_Andras_herceg_kutyakolyok_Erzsebet_kiralyno","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13644e5f-8bd4-40f1-be99-7b715b136800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2dc8a16-083f-4c7b-adff-6a7d6b100885","keywords":null,"link":"/elet/20210421_Andras_herceg_kutyakolyok_Erzsebet_kiralyno","timestamp":"2021. április. 21. 14:29","title":"Korábban megfogadta, hogy nem lesz több corgija, most mégis két kutyakölyköt kapott fiától II. Erzsébet királynő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hideg viszont nem lesz, akár 17 fok is lehet.","shortLead":"Hideg viszont nem lesz, akár 17 fok is lehet.","id":"20210420_zivatarveszely_figyelmeztetes_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72790e70-c4d0-470a-86f2-fa413ff9cb96","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_zivatarveszely_figyelmeztetes_idojaras","timestamp":"2021. április. 20. 05:36","title":"Zivatarveszély miatt figyelmeztetést adtak ki az egész országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b3e9724-f409-47b6-a8f6-6b84c455f0a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szokottnál jóval aktívabbá válnak az agy bizonyos területei nyelvtanulás során. Az aktivitás mérése pedig visszajelzést adhat a tanulási módszer hatékonyságáról.","shortLead":"A szokottnál jóval aktívabbá válnak az agy bizonyos területei nyelvtanulás során. Az aktivitás mérése pedig...","id":"20210421_nyelvtanulas_agyi_teruletek_mri_vizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b3e9724-f409-47b6-a8f6-6b84c455f0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c1fd10-e559-4759-86ab-b6fd40d347ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20210421_nyelvtanulas_agyi_teruletek_mri_vizsgalat","timestamp":"2021. április. 21. 12:03","title":"Mi történik az agyunkban, amikor új nyelvet tanulunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7e9db63-f472-48bf-8d88-d5455526ccd5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatoknak enyhe tüneteik vannak. Vélhetően egy gondozótól kapták el a fertőzést.","shortLead":"Az állatoknak enyhe tüneteik vannak. Vélhetően egy gondozótól kapták el a fertőzést.","id":"20210419_Koronavirusos_vidra_georgai_allatkert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7e9db63-f472-48bf-8d88-d5455526ccd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85edd793-b6c7-40ee-886c-c41b963cabd9","keywords":null,"link":"/elet/20210419_Koronavirusos_vidra_georgai_allatkert","timestamp":"2021. április. 19. 17:49","title":"Koronavírusosak lettek a vidrák egy amerikai állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58826ee8-0c73-4914-9549-29ebb637ad33","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A párt szerint az Orbán-kormány zaklató hazugságkampányt folytat, hogy elterelje a figyelmet a halálozási adatokról.\r

","shortLead":"A párt szerint az Orbán-kormány zaklató hazugságkampányt folytat, hogy elterelje a figyelmet a halálozási adatokról.\r

","id":"20210419_Feljelents_Jobbik_Hollik_istvan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58826ee8-0c73-4914-9549-29ebb637ad33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a5197c-4720-489d-b7e7-c0a1ec0fa56e","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_Feljelents_Jobbik_Hollik_istvan","timestamp":"2021. április. 19. 21:48","title":"A Jobbik feljelenti Hollik Istvánt rémhírterjesztésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d6bffe-2638-4868-9ccb-ec9c37bcb6ec","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Öt másodpercig éreztem rosszul magam, mikor megláttam Andrásról az egzotikus helyeken készült fotókat a Facebookon, aztán rájöttem, hogy ez sehova nem vezet – mondja Antal, aki egy olyan startupot finanszíroz, ami a Karib-térségben próbálja eladni applikációját. A nyomás folyamatosan nő, ahogy közelednek a határidők, ráadásul új forrásokat is be kellene vonniuk. Angyali üzlet, második rész. ","shortLead":"Öt másodpercig éreztem rosszul magam, mikor megláttam Andrásról az egzotikus helyeken készült fotókat a Facebookon...","id":"20210420_Doku360_Angyali_uzlet_masodik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74d6bffe-2638-4868-9ccb-ec9c37bcb6ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb782d4-c091-4df8-ae4d-60a6c1f7670f","keywords":null,"link":"/360/20210420_Doku360_Angyali_uzlet_masodik_resz","timestamp":"2021. április. 20. 19:00","title":"Doku360: A család sem aludna jól, ha azon aggódnék, hogy ez kockázatos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]