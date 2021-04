Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e03c41fc-e6be-425b-bf73-805d5fa77f4a","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nagyjából hatezer milliárd forintot kér a magyar kormány az EU Helyreállítási Alapjából, a válságkezelésre szánt pénzek nagy részét az építőiparban költenék el, de az energetikával és digitális szolgáltatásokkal foglalkozó cégek is készülhetnek a pályázatokra, sőt, egy jelentős vasúti- és HÉV-kocsi-beszerzést is ebből a keretből finanszíroznának. De az orvosok fizetésemelésére is innen jutna pénz. Már ha jók a számok.","shortLead":"Nagyjából hatezer milliárd forintot kér a magyar kormány az EU Helyreállítási Alapjából, a válságkezelésre szánt pénzek...","id":"20210421_helyreallitasi_terv_eu_valsagkezeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03c41fc-e6be-425b-bf73-805d5fa77f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd684bb-1b70-475f-934c-ee38990455fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210421_helyreallitasi_terv_eu_valsagkezeles","timestamp":"2021. április. 21. 16:00","title":"Megnéztük, mire megy el az a hatezer milliárd, amit a kormány az EU-tól kért a járvány utáni helyreállításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az állami lakástámogatások közelebb visznek a lakáscélok megvalósításához, a feltételeket azonban a folyósítás után is érdemes észben tartani, hiszen a szabályok utólagos megszegése akár a támogatási összeg visszafizetésével is járhat. A Bank360.hu elemzői összefoglalták, hogy mire érdemes odafigyelni a lakásfelújítási támogatás igénylése után, hogy ne kerüljünk kellemetlen helyzetbe.","shortLead":"Az állami lakástámogatások közelebb visznek a lakáscélok megvalósításához, a feltételeket azonban a folyósítás után is...","id":"20210422_Mikor_kell_visszafizetni_a_lakasfelujitasi_tamogatast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c710b4-a594-4551-a66e-b292132bbe50","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210422_Mikor_kell_visszafizetni_a_lakasfelujitasi_tamogatast","timestamp":"2021. április. 22. 16:59","title":"Mikor kell visszafizetni a lakásfelújítási támogatást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A projektet az Európai Központi Bank is támogatta.","shortLead":"A projektet az Európai Központi Bank is támogatta.","id":"20210422_Hollandiaban_megepitettek_az_euron_levo_fiktiv_hidakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9551b18a-0a31-4928-8b39-9ef5403e936c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210422_Hollandiaban_megepitettek_az_euron_levo_fiktiv_hidakat","timestamp":"2021. április. 22. 12:47","title":"Eddig nem is léteztek az euróbankjegyeken látható hidak, de most megépítették őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b4aea19-13fd-4c86-8d0d-735df8f69e86","c_author":"HVG","category":"360","description":"Félelemkeltés, vádaskodás, elfolyó milliárdok jellemzik a hagyományos nagyipari vállalat, a Dunaferr mindennapjait. Miközben rejtély, mit tervez az orosz állami nagytulajdonos a céggel, a magyar kormány – látszólag – elhatárolódik az eseményektől.","shortLead":"Félelemkeltés, vádaskodás, elfolyó milliárdok jellemzik a hagyományos nagyipari vállalat, a Dunaferr mindennapjait...","id":"20210421_Dunaferr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b4aea19-13fd-4c86-8d0d-735df8f69e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da538a6d-7c7f-4fb3-82a0-c362491f8c7a","keywords":null,"link":"/360/20210421_Dunaferr","timestamp":"2021. április. 21. 15:00","title":"Állami beavatkozásra lehet jó ürügy a zavaros Dunaferr-belháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5849b9b-5d59-40d1-baac-43139e79c4e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy a valószínűsége, hogy az idén is lesz még mini változata az aktuális iPhone-családnak. Néhány koncepciókép is kikerült arról, hogyan is fog kinézni ez a modell.","shortLead":"Nagy a valószínűsége, hogy az idén is lesz még mini változata az aktuális iPhone-családnak. Néhány koncepciókép is...","id":"20210423_apple_iphone_13_mini_renderelt_kepek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5849b9b-5d59-40d1-baac-43139e79c4e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3178b914-c030-4f96-8a1e-695aa6c54647","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_apple_iphone_13_mini_renderelt_kepek","timestamp":"2021. április. 23. 11:03","title":"Ilyen lehet a talán utolsó kicsi-olcsó iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb72c321-380f-4953-be9b-674a30db2cc6","c_author":"HVG","category":"360","description":"A koronavírus elleni oltás kampányához is hasznos adalék lehet a Kaliforniai Egyetem egyik kutatási eredménye, amelyet nemrég hoztak nyilvánosságra.","shortLead":"A koronavírus elleni oltás kampányához is hasznos adalék lehet a Kaliforniai Egyetem egyik kutatási eredménye, amelyet...","id":"202116_oltasdiszkriminacio_inkabb_nok_inkabb_notol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb72c321-380f-4953-be9b-674a30db2cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2f73e5-48d2-4b13-b8db-95477bea9665","keywords":null,"link":"/360/202116_oltasdiszkriminacio_inkabb_nok_inkabb_notol","timestamp":"2021. április. 22. 16:00","title":"Kiderült, hogy jobban elfogadjuk a védőoltást, ha nő az orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e858767-ee29-44cf-8b80-30fcdf06a0b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatti óvintézkedések megakasztották az influenzavírus németországi terjedését.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti óvintézkedések megakasztották az influenzavírus németországi terjedését.","id":"20210422_influenza_jarvany_nemetorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e858767-ee29-44cf-8b80-30fcdf06a0b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1208738e-a1f6-44ff-8621-52489858c873","keywords":null,"link":"/tudomany/20210422_influenza_jarvany_nemetorszag","timestamp":"2021. április. 22. 13:03","title":"Évtizedek óta nem volt ilyen enyhe az influenzajárvány Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bdca72c-165a-4ef9-b4a3-0cdf0b18a5dd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A T-Modell azok számára lehetne jó választás, akik a normál EQS-énél praktikusabb és kicsit nagyobb csomagtartóra vágynak.","shortLead":"A T-Modell azok számára lehetne jó választás, akik a normál EQS-énél praktikusabb és kicsit nagyobb csomagtartóra...","id":"20210422_ime_a_magyar_kez_altal_rajzolt_kombi_mercedes_eqs_luxus_villanyauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bdca72c-165a-4ef9-b4a3-0cdf0b18a5dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27cc4f0a-0030-4d88-b5d1-89d17b13f939","keywords":null,"link":"/cegauto/20210422_ime_a_magyar_kez_altal_rajzolt_kombi_mercedes_eqs_luxus_villanyauto","timestamp":"2021. április. 22. 07:59","title":"Íme a magyar kéz által rajzolt kombi Mercedes EQS luxus-villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]