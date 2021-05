Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"757b0ee9-adce-4234-8eac-c0600fd683af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három megye kivételével az országban mindenhol figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Három megye kivételével az országban mindenhol figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20210524_Zivatar_villamlas_jegeso__ez_var_rank_kedden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=757b0ee9-adce-4234-8eac-c0600fd683af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e2296d-3eac-4726-8924-6b3817b621c3","keywords":null,"link":"/elet/20210524_Zivatar_villamlas_jegeso__ez_var_rank_kedden","timestamp":"2021. május. 24. 21:15","title":"Zivatar, villámlás, jégeső - ez vár ránk kedden is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d1c44bc-b092-4920-86d1-dffaff03517f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közzétették a pilóták közt zajlott beszélgetés leiratát, amiből kiderül, a pilóták sem voltak meggyőződve arról, hogy valós-e a bombafenyegetés.","shortLead":"Közzétették a pilóták közt zajlott beszélgetés leiratát, amiből kiderül, a pilóták sem voltak meggyőződve arról...","id":"20210526_ryanair_feheroroszorszag_elterites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d1c44bc-b092-4920-86d1-dffaff03517f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22ef5381-f7f1-405f-a1b5-af52e3ba7ae0","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_ryanair_feheroroszorszag_elterites","timestamp":"2021. május. 26. 12:35","title":"Hezitáltak a Minszkben leszállásra kényszerített gép pilótái, mielőtt visszafordultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aacc5855-dbca-4562-93ce-002f75ee0262","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eger polgármestere az őt polgármesternek jelölő egyesületből és a közgyűlési frakcióból is távozik.","shortLead":"Eger polgármestere az őt polgármesternek jelölő egyesületből és a közgyűlési frakcióból is távozik.","id":"20210526_Mirkoczki_Adam_kilepes_eger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aacc5855-dbca-4562-93ce-002f75ee0262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9af4e00-b78a-4e80-a408-f1b242e38a3e","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_Mirkoczki_Adam_kilepes_eger","timestamp":"2021. május. 26. 10:59","title":"Mirkóczki Ádám kilép az egri ellenzéki frakcióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"A lélegeztetőgép-beszerzések, a Sinopharm-vakcinák, újabban pedig a Fudan Egyetem miatt egyre többször szerepel Kína a magyar közbeszédben, legtöbbször politikai felhangokkal. A magyarországi kínai közösség számára a Fudan érkezése, illetve tágabb értelemben a keleti nyitás azonban sokkal inkább kulturális, mintsem hatalmi kérdés.","shortLead":"A lélegeztetőgép-beszerzések, a Sinopharm-vakcinák, újabban pedig a Fudan Egyetem miatt egyre többször szerepel Kína...","id":"20210525_fudan_ugy_kinaiak_magyarorszagon_keleti_nyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f788b3c9-3e55-47f9-ab19-33a5acfa6be1","keywords":null,"link":"/itthon/20210525_fudan_ugy_kinaiak_magyarorszagon_keleti_nyitas","timestamp":"2021. május. 25. 17:00","title":"„Példát mutathat a Fudan az itteni egyetemeknek” – Magyarországon élő kínaiak a beruházásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692934a2-4c7a-4db0-9dc7-b5c0a64fba6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A repülőtéri ingatlanok áprilsban kerültek Széles Gábortól a Magyar Turisztikai Ügynökséghez.","shortLead":"A repülőtéri ingatlanok áprilsban kerültek Széles Gábortól a Magyar Turisztikai Ügynökséghez.","id":"20210526_Jarvany_allam_sarmelleki_repter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=692934a2-4c7a-4db0-9dc7-b5c0a64fba6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41218876-8083-459c-9140-428728779f4b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210526_Jarvany_allam_sarmelleki_repter","timestamp":"2021. május. 26. 12:10","title":"A járvány alatt megvette az állam a sármelléki repteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0b835f-efd6-4a5f-bdcf-42d67955cfda","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három hét múlva Genfben találkoznak, hogy javítsák az orosz–amerikai viszonyt.","shortLead":"Három hét múlva Genfben találkoznak, hogy javítsák az orosz–amerikai viszonyt.","id":"20210525_putyin_biden_talalkozo_genfben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da0b835f-efd6-4a5f-bdcf-42d67955cfda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"689db018-43d9-4887-b8d5-647c560c0551","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_putyin_biden_talalkozo_genfben","timestamp":"2021. május. 25. 17:35","title":"Biden–Putyin csúcstalálkozó jön júniusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc39afef-86fa-40a1-85f2-7806549661d6","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A laktózérzékenység vagy cukorbetegség miatt is lehet adókedvezményt kérni.","shortLead":"A laktózérzékenység vagy cukorbetegség miatt is lehet adókedvezményt kérni.","id":"20210525_betegseg_utani_adokedvezmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc39afef-86fa-40a1-85f2-7806549661d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d3fdc6-1195-4141-83c3-afd1a654f951","keywords":null,"link":"/kkv/20210525_betegseg_utani_adokedvezmeny","timestamp":"2021. május. 25. 05:56","title":"Nagyon kevesen igényelnek betegség utáni adókedvezményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b14e7fc3-80b8-46b2-9070-dafcb1d7691b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sorra jelentik be az európai légitársaságok, hogy gépeik kikerülik Fehéroroszország légterét, s már látszik annak a hatása is, hogy az EU-tagállamok kitiltják az unió területéről a Belaviát, a volt szovjet tagköztársaság nemzeti légiközlekedési vállalatát. A bojkott oka, hogy a fehérorosz hatóságok vasárnap – egy hamis bombariadóra hivatkozva – leszállásra kényszerítették a Ryanair Vilniusba tartó gépét és őrizetbe vették a fedélzeten tartózkodó ellenzékit, Raman Prataszevicset.","shortLead":"Sorra jelentik be az európai légitársaságok, hogy gépeik kikerülik Fehéroroszország légterét, s már látszik annak...","id":"20210525_Kiuruloben_az_eg_Feheroroszorszag_folott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b14e7fc3-80b8-46b2-9070-dafcb1d7691b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ffd6db-02b5-458d-b042-b651f029df49","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_Kiuruloben_az_eg_Feheroroszorszag_folott","timestamp":"2021. május. 25. 16:20","title":"Fehéroroszország egy kis tisztás lett az európai légiforgalom sűrű erdejében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]