Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"abdbe254-8bcc-47b9-a892-e60d50f1ea67","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi szombat este lőtt rá a csendőrökre, aztán hajtóvadászat indult ellene.","shortLead":"A férfi szombat este lőtt rá a csendőrökre, aztán hajtóvadászat indult ellene.","id":"20210531_francia_katona_hajtovadaszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abdbe254-8bcc-47b9-a892-e60d50f1ea67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e2a9ef-d4d0-4980-b9d3-848eb868b0f7","keywords":null,"link":"/vilag/20210531_francia_katona_hajtovadaszat","timestamp":"2021. május. 31. 19:43","title":"Kommandósok fogták el azt a francia volt katonát, aki csendőrökre lőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c1c873-0e25-4014-a871-b62b12df9c75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ebben a formában a világon elsőként Budapesten állítanak emléket a bitcoin feltalálójának (vagy feltalálóinak). ","shortLead":"Ebben a formában a világon elsőként Budapesten állítanak emléket a bitcoin feltalálójának (vagy feltalálóinak). ","id":"20210531_A_Graphisoft_Parkban_allitjak_fel_a_bitcoin_alapitojanak_szobrat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64c1c873-0e25-4014-a871-b62b12df9c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d59f48b8-bfd4-4fc4-b3c3-31fcdc2b23ee","keywords":null,"link":"/elet/20210531_A_Graphisoft_Parkban_allitjak_fel_a_bitcoin_alapitojanak_szobrat","timestamp":"2021. május. 31. 12:50","title":"A Graphisoft Parkban állítják fel a bitcoin alapítójának szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be1a14d0-9ea0-429f-991b-12f0f1a27f48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőr alezredes Müller Cecília és az operatív törzs után Findusz, a macska oldalán bukkan fel.","shortLead":"A rendőr alezredes Müller Cecília és az operatív törzs után Findusz, a macska oldalán bukkan fel.","id":"20210531_Gal_Kristof_nem_bir_a_babokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be1a14d0-9ea0-429f-991b-12f0f1a27f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd887e0-d3e2-43ae-a8e3-e2f4e48093bd","keywords":null,"link":"/elet/20210531_Gal_Kristof_nem_bir_a_babokkal","timestamp":"2021. május. 31. 14:35","title":"Gál Kristóf nem bír a bábokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5ed0f91-5952-485d-b0da-c3d03ac6bdf9","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötés van: öt kulcsszónak fel kell bukkannia a szubjektív visszatekintésben. Karafiáth Orsolyának most ezekből kellett ihletet merítenie: gatyapolitika, csávókám, listázás, kalózállam, visszatérés.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötés van: öt kulcsszónak...","id":"20210530_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5ed0f91-5952-485d-b0da-c3d03ac6bdf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"091469a4-2eb0-45db-adcb-e77775ceb6dc","keywords":null,"link":"/360/20210530_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2021. május. 30. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolyából szörnyű emlékeket hoz elő a pedofilok listázásának terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"156 új fertőzöttet találtak.","shortLead":"156 új fertőzöttet találtak.","id":"20210531_fertozott_elhunyt_magyarorszag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd14071-41f6-42f0-b05d-faeeb992c80b","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_fertozott_elhunyt_magyarorszag_koronavirus","timestamp":"2021. május. 31. 09:02","title":"Öt áldozata volt a koronavírusnak az elmúlt 24 órában Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a968693-2717-4660-bef9-25f62eff32fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat egyeztetni szeretne a BKK-val, a Budapest Közúttal és a lakókkal is.","shortLead":"Az önkormányzat egyeztetni szeretne a BKK-val, a Budapest Közúttal és a lakókkal is.","id":"20210531_Nem_lesz_jardaszukites_a_Dohany_utcaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a968693-2717-4660-bef9-25f62eff32fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a33d222-a014-4c17-bf04-afc73d623559","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_Nem_lesz_jardaszukites_a_Dohany_utcaban","timestamp":"2021. május. 31. 17:24","title":"Nem lesz járdaszűkítés a Dohány utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c62ef71-8aa0-4fa3-a17d-dc80468d4313","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi már nagyban teszteli HyperCharge nevű rendszerét, amely kávészünetnyi idő alatt pumpál energiát a készülékbe.","shortLead":"A Xiaomi már nagyban teszteli HyperCharge nevű rendszerét, amely kávészünetnyi idő alatt pumpál energiát a készülékbe.","id":"20210531_xiaomi_hypercharge_vezetek_nelkuli_toltes_gyorstoltes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c62ef71-8aa0-4fa3-a17d-dc80468d4313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72d733a-1f93-4ad2-8e2e-dfeb3a89d981","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_xiaomi_hypercharge_vezetek_nelkuli_toltes_gyorstoltes","timestamp":"2021. május. 31. 12:08","title":"A Xiaomi új rekordot döntött, 8 perc alatt 100 százalékra töltött egy telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" A csehek a jövő héttől már egy oltással is beutazhatnak az országba, és Zágráb további országokkal is tárgyalásokat kezdeményez az ügyben.","shortLead":" A csehek a jövő héttől már egy oltással is beutazhatnak az országba, és Zágráb további országokkal is tárgyalásokat...","id":"20210530_Horvatorszag_tovabbi_engedmenyeket_tesz_a_nyari_szezon_megmentesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21dc276-947a-4afd-8ad9-09fcf5ffdba5","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Horvatorszag_tovabbi_engedmenyeket_tesz_a_nyari_szezon_megmentesere","timestamp":"2021. május. 30. 15:02","title":"Horvátország további engedményeket tesz a nyári szezon megmentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]