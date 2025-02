Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d7cf43d6-3b7a-4b91-8f85-956840a21e0c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A sertések életük során akár hatszor is újra tudják növeszteni a fogaikat, ezt a tudást igyekszik megérteni egy kutatócsapat. A cél, hogy emberek is képesek legyenek erre.","shortLead":"A sertések életük során akár hatszor is újra tudják növeszteni a fogaikat, ezt a tudást igyekszik megérteni...","id":"20250218_fogak-ujranovesztese-sertesek-kiserlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7cf43d6-3b7a-4b91-8f85-956840a21e0c.jpg","index":0,"item":"f4661238-3f6a-444a-aa6f-103546425d42","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_fogak-ujranovesztese-sertesek-kiserlet","timestamp":"2025. február. 18. 09:03","title":"Életük során hatszor is újra tudják növeszteni a fogaikat: egy sertésnyi lépéssel közelebb került az emberiség a foggondok megoldásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1e318e4-e953-46c8-87dc-37ce5afda984","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A sajtot szállító kisteherautó sofőrje azt mondta, megsemmisíteni viszik a lejárt sajtokat.","shortLead":"A sajtot szállító kisteherautó sofőrje azt mondta, megsemmisíteni viszik a lejárt sajtokat.","id":"20250219_Gyanus-sajtszallitmanyt-kovetett-a-NAV-ket-tonna-lejart-sajtot-foglaltak-le","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1e318e4-e953-46c8-87dc-37ce5afda984.jpg","index":0,"item":"d28a31b7-cbac-4ca9-ad95-67fece81f699","keywords":null,"link":"/kkv/20250219_Gyanus-sajtszallitmanyt-kovetett-a-NAV-ket-tonna-lejart-sajtot-foglaltak-le","timestamp":"2025. február. 19. 15:14","title":"Kéttonnányi gyanús sajtszállítmányt követett a NAV, és beigazolódott, amitől tartottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba2d4c7-7378-400d-8fe5-11a5b42e80e3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök mindeközben elhalasztotta látogatását Szaúd-Arábiába. ","shortLead":"Az ukrán elnök mindeközben elhalasztotta látogatását Szaúd-Arábiába. ","id":"20250218_recep-erdogan-volodimir-zelenszkij-talalkozo-ankara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ba2d4c7-7378-400d-8fe5-11a5b42e80e3.jpg","index":0,"item":"98e6d5a3-5480-48ff-83f1-d2ac3e25460c","keywords":null,"link":"/vilag/20250218_recep-erdogan-volodimir-zelenszkij-talalkozo-ankara","timestamp":"2025. február. 18. 17:42","title":"Zelenszkij a sajtóból értesült arról, hogy tárgyal az USA és Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1336e0c2-6a6f-4c06-ae71-581b8d56b3d5","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"Krézi srác 25 címmel (f)életmű turnéra indul Szűcs Krisztián, a Heaven Street Seven egykori frontembere, merthogy idén 25 éves a Hol van az a krézi srác című dal, ami a HS7 és egyben Szűcs legismertebb szerzeménye is. Ugyanakkor a turné nem a régi heveny-számok felmelegítéséről szól kizárólag, a szólóban írt daloktól kezdve a Budapest Báron át a Szálinger Balázzsal közös Szücsinger produkció is helyet kap a koncerteken.","shortLead":"Krézi srác 25 címmel (f)életmű turnéra indul Szűcs Krisztián, a Heaven Street Seven egykori frontembere, merthogy idén...","id":"20250218_szucs-krisztian-interju-krezi-srac-turne-hs7","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1336e0c2-6a6f-4c06-ae71-581b8d56b3d5.jpg","index":0,"item":"89120845-2c60-49f1-9a65-eb9767906f3f","keywords":null,"link":"/360/20250218_szucs-krisztian-interju-krezi-srac-turne-hs7","timestamp":"2025. február. 18. 18:03","title":"Szűcs Krisztián: Azonnali világhírt reméltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dca7e67-94cb-4749-85bf-b32e426b6145","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az közismert, hogy a szobanövények oxigéntermeléssel járulhatnak hozzá a jobb levegőhöz. Van egy másik, kevéssé ismert hasznuk is: elnyelik a levegőben keringő szennyező anyagokat. Mutatunk pár ilyen növényt.","shortLead":"Az közismert, hogy a szobanövények oxigéntermeléssel járulhatnak hozzá a jobb levegőhöz. Van egy másik, kevéssé ismert...","id":"20250218_legtisztito-szobanovenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dca7e67-94cb-4749-85bf-b32e426b6145.jpg","index":0,"item":"e362fcec-0355-4a04-83ba-1274bdb91526","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_legtisztito-szobanovenyek","timestamp":"2025. február. 18. 08:03","title":"Drága légtisztító helyett szobanövény – ez a hét növény többre képes, mint gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f6b24c-acca-4e3b-b468-fe1f8e5e190a","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Miben előzte meg a korát, mit kellene tananyagba tenni tőle Az arany ember helyett, miért volt nagy dolog, hogy a fiatal Csehov paródiát írt róla, és hogyan segíthet a fake news felismerésében – erről beszélgettünk Szilágyi Márton irodalomtörténésszel Jókai Mór 200. születésnapja alkalmából.","shortLead":"Miben előzte meg a korát, mit kellene tananyagba tenni tőle Az arany ember helyett, miért volt nagy dolog...","id":"20250218_hvg-jokai-mor-200-konyvei-jelentosege-szilagyi-marton-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f6b24c-acca-4e3b-b468-fe1f8e5e190a.jpg","index":0,"item":"0b3b0c31-c939-4467-b6ee-f5e03b4f2ed8","keywords":null,"link":"/360/20250218_hvg-jokai-mor-200-konyvei-jelentosege-szilagyi-marton-interju","timestamp":"2025. február. 18. 12:05","title":"Sokkal több, mint kötelező olvasmány: mit kellene tanítani Jókai Mórtól Az arany ember helyett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Újra aláírhatják a felek a magyar–amerikai kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt.","shortLead":"Újra aláírhatják a felek a magyar–amerikai kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt.","id":"20250218_A-republikanusok-asztalan-van-a-kettos-adoztatas-elkerulesenek-visszavezetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccacfa0b-d83b-4cb5-aa87-3921c3de2e41.jpg","index":0,"item":"48ee1e04-e0e2-48d8-b689-dbbe5ef5aa36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250218_A-republikanusok-asztalan-van-a-kettos-adoztatas-elkerulesenek-visszavezetese","timestamp":"2025. február. 18. 12:39","title":"Egy amerikai lobbiszervezet szerint Trumpék már gondolkodnak egy Orbánéknak nyújtott gesztuson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93bb655-3bb7-4615-9445-097841f0e5dd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ha nem fektetnek be, ha nem erősek, akkor gyerekként fogják kezelni – fogalmazta meg súlyos kritikáját Armin Papperger.","shortLead":"Ha nem fektetnek be, ha nem erősek, akkor gyerekként fogják kezelni – fogalmazta meg súlyos kritikáját Armin Papperger.","id":"20250218_Rheinmetall-vezer-europa-gyerekek-asztala-ukrajnai-rendezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e93bb655-3bb7-4615-9445-097841f0e5dd.jpg","index":0,"item":"abbefc02-c52f-41de-bac5-5240f07c747b","keywords":null,"link":"/kkv/20250218_Rheinmetall-vezer-europa-gyerekek-asztala-ukrajnai-rendezes","timestamp":"2025. február. 18. 10:13","title":"Rheinmetall-vezér: Nem csoda, hogy Európát a gyerekek asztalához ültette az USA és Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]